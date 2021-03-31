Covid aşısı: Pfizer, BioNTech'le geliştirdiği aşının 12-15 yaş arası çocuklarda 'yüzde 100 etkili' olduğunu açıkladı - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: Pfizer, BioNTech'le geliştirdiği aşının 12-15 yaş arası çocuklarda 'yüzde 100 etkili' olduğunu açıkladı

31.03.2021 16:52
Covid aşısı: Pfizer, BioNTech'le geliştirdiği aşının 12-15 yaş arası çocuklarda 'yüzde 100 etkili' olduğunu açıkladı, System.String[]

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Alman BioNTech şirketi ile birlikte geliştirdiği Covid aşısının, 12-15 yaş grubu çocuklarda "yüzde 100 etkili" olduğunu ve aşının bağışıklık sistemini güçlü bir şekilde harekete geçirdiğini açıkladı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Alman BioNTech şirketi ile birlikte geliştirdiği Covid aşısının, 12-15 yaş grubu çocuklarda "yüzde 100 etkili" olduğunu ve aşının bağışıklık sistemini güçlü bir şekilde harekete geçirdiğini açıkladı.

ABD'de büluğ çağındaki 2260 çocukta denenen aşıdan alınan ilk sonuçlarda beklenmeyen herhangi bir yan etkiye de rastlanmadığı belirtiliyor.

Pfizer, aşının 12-15 yaş grubundaki çocuklarda kullanım onayı için sonuçların ABD ve Avrupa'da yetkili kurumlara iletileceğini açıkladı.

Çocuklarda Covid-19 nedeniyle ağır hastalanma veya ölüm riski çok az.

Bu nedenle birçok ülkede çocuklar aşılama programlarına dahil edilmiyor.

50 yaş üzeri kişilerde ve başka ciddi sağlık sorunları olanlarda bu risk yüksek olduğu için aşılamada öncelik bu gruplara veriliyor.

Pfizer ile Alman BioNTech şirketinin birlikte geliştirdiği aşı, çocuklarda denenen tek aşı değil.

İngiliz-İsveç ortaklığı AstraZeneca şirketi de Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği Covid aşısını İngiltere'de 6-17 yaş grubu çocuklarda denediğini açıklamıştı.

Şu anda İngiltere'de sadece 18 yaş üzeri için kullanım onayı verilen aşının geçen ay daha küçük 300 çocuğa uygulanması planlanmıştı.

16 yaş üzerinde kullanımı için onay verilen Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş altındaki çocuklarda da denenmesine geçen hafta başlandı. Böylece 6 aylık bebeklere de aşı uygulanması hedefleniyor.

Uğur Şahin: Çocukların normal okul hayatına dönmesi önemli

12-15 yaş grubundaki denemelerde, Covid aşısı uygulanan grupta hiçbir vakaya rastlanmazken, plasibo aşı yapılan kontrol grubunda 18 vaka tespit edildi.

Denemeyle ilgili ayrıntılı veriler henüz hakemli dergilerde yayımlanmadı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşının gençlerde kullanımı için bir an önce onay almayı beklediklerini, klinik deneylerden elde edilen sonuçların da umut verici olduğunu söyledi.

Bourla, "Bu verileri Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) ve diğer ülkelerdeki yetkili kurumlara iletmeyi planlıyor, yeni öğretim yılından önce bu yaş grubunu aşılamaya başlamayı umuyoruz" dedi.

BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin de ilk sonuçların aşının 12-15 yaş grubunda oldukça etkili olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu çocukların hem kendilerini hem de sevdiklerini koruyacak şekilde normal okul hayatına dönmesi, arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla görüşmeleri çok önemli" dedi.

Amerikan ilaç şirketi Moderna da kendi Covid aşısını 12-17 yaş grubunda deneyeceğini söyledi.

Covid aşısı: Pfizer, BioNTech'le geliştirdiği aşının 12-15 yaş arası çocuklarda 'yüzde 100 etkili' olduğunu açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Pfizer, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid aşısı: Pfizer, BioNTech'le geliştirdiği aşının 12-15 yaş arası çocuklarda 'yüzde 100 etkili' olduğunu açıkladı - Son Dakika

BBC

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