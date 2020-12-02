Covid aşısı: Türkiye'ye ilk kısmı 11 Aralık'tan sonra gelecek, dört aşamada yapılacak - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: Türkiye'ye ilk kısmı 11 Aralık'tan sonra gelecek, dört aşamada yapılacak

02.12.2020 23:57
Covid aşısı: Türkiye'ye ilk kısmı 11 Aralık'tan sonra gelecek, dört aşamada yapılacak, System.String[]

Covid-19 aşısı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir aşı için sözleşme imzalandığını ve 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Covid-19 aşısı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir aşı için sözleşme imzalandığını ve 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Aşılamanın dört aşamada yapılacağı da açıklamada yer aldı:

"Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir."

"Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'la ilgili tartışmalara da isim vermeden değinildi:

"Aşılar konusunda bilimsel gerçeklikten uzak tartışmalar, kazanmayı umduğumuz mücadelede gücümüzün kırılmasından başka fayda sağlamamaktadır. Gerek bilim insanlarımız, gerek Bakanlığımız aşının menşei ile değil, güvenliliği ve etkililiği ile ilgilenmektedir. Bu nedenle, aşılar konusunda verilecek kararları ve atılacak somut adımları, geliştirilen aşıların kısa ve uzun dönem güvenliliği ile etkililiği belirleyecektir."





Aşı dağıtım planlamasında Dünya Sağlık Örgütü tarafından dikkat çekilen şekilde "maksimum fayda sağlanması, sağlık eşitsizliklerinin azaltılması, aşının adil, şeffaf ve kanıta dayalı dağıtılmasına" dikkat edileceği ve aşılamanın dört aşamada yapılacağı da belirtiliyor:

Covid aşısı: Türkiye'ye ilk kısmı 11 Aralık'tan sonra gelecek, dört aşamada yapılacak
Covid aşısı: Türkiye'ye ilk kısmı 11 Aralık'tan sonra gelecek, dört aşamada yapılacak

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Aralık, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid aşısı: Türkiye'ye ilk kısmı 11 Aralık'tan sonra gelecek, dört aşamada yapılacak - Son Dakika

BBC

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