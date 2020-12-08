Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü - Son Dakika

Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü

08.12.2020 11:03
Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü, System.String[]

Antalya Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer, yükselişte olan altının aşının bulunmasının ardından düşüşe geçtiğini belirterek, geçtiğimiz aya oranla yüzde 15'lik kayıp yaşandığını ifade etti.

Antalya Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer, yükselişte olan altının aşının bulunmasının ardından düşüşe geçtiğini belirterek, geçtiğimiz aya oranla yüzde 15'lik kayıp yaşandığını ifade etti. Dünya genelinde zirvede olan altının, korona virüs aşısı bulununca değerini kaybettiğini belirten Kayaer, "Bütün iyimserlikler yavaş yavaş açıklanmaya başlayınca altın düşüşe geçti" dedi.

Dünya genelinde güvenli bir liman olarak bilinen altın, revaçta olan yatırım araçları arasında yer alıyor. Korona virüs aşı haberlerinden etkilenen altın piyasasında, geçen aya göre yüzde 15 düşüş yaşandı. Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer, 1 ay önce yükselişte olan altın fiyatlarının, şimdilerde ise gerilediğini kaydederek, "Bundan 1 ay önce döviz ve altın tavan yapmıştı. O dönemden sonra bayağı bir gerileme oldu. 1 aylık süre içinde yüzde 15'lik düşüş var. Düşüşte, virüse karşı bulunan aşının etkisi oldu" dedi.

"Hastalıkla ilgili aşı bulununca altın değerini kaybetti"

Pandemi döneminde yaşanan belirsizlik sebebiyle yatırımcıların altına yöneldiğine değinen Kayaer, altının güvenli bir liman olarak görüldüğünü, dolayısıyla yatırımcılardan da yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Altının dünya genelinde ons bazında çok yükseldiğini kaydeden Kayaer, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalıkla ilgili aşı bulununca altın değerini kaybetti. Tüm dünyada zirvedeydi. Ülkemizde doların yüksek olması nedeniyle altın yükselişteydi. Yatırımcılar pandemi döneminde müthiş şekilde altına yönlendi. Bütün iyimserlikler yavaş yavaş açıklanmaya başlayınca altın düşüşe geçti. Yükselişte olduğu dönemde büyük yatırımlar yapan vatandaşlar oldu. Hepsinin şuan için yüzde 15'lik kayıpları var ama ellerinden altını da çıkaramıyorlar. Altına yatırım yapmak isteyenlere, 'bu sabır işidir. 1-2 aylık yatırım amaçlı düşünüyorsanız, düşünmeyin' diyerek uyarıda bulunuruz. Altın her zaman uzun vadede kazandırır. Yıl içerisinde düşüşler, yükselişler olur. Ama bu zamana kadar altın yatırımcı hep kazanmıştır"

"Düğünler olmayınca sektörde yüzde 50 oranında kayıp yaşandı"

Düğünlerin iptal edilip, ertelenmesinin sektörlerinde büyük kayba neden olduğunu kaydeden Kayaer, "Kaybımızın, durgunluğumuzun en büyük sebebi düğünler oldu. Düğünlerin olmaması iş oranlarımızı yüzde 50 oranla düşürdü. Hediye olarak götürülecek takılar, geline alınan altınlar düğün için olmazsa olmazdır. Bunlar maalesef olmadı. Pandemi sürecinde bir dönem düğünler üzerindeki kısıtlamalar kalktı. Kısa bir süre açıldı ve işlerimiz müthiş şekilde olumlu etkilendi. 2 aylık kısa dönemde bile meslektaşlarımızın yüzü güldü" diye konuştu.

"Çeyreğin yerini, gram altın aldı"

Vatandaşların alım gücünün yüksek olmadığına değinen Kayaer, bu sebeple 1 gram altın satmaya başladıklarını kaydetti. Çeyreğin yerini, gram altınların aldığını ifade eden Halil Kayaer, yasakların olmadığı düğün sezonunda çok sayıda gram altın satıldığını söyledi.

"Altının internet fiyatı, mağazadan daha yüksek"

İnternet üzerinden altın satışına da değinen Kayaer, konuşmasını şöyle noktaladı: "İnsanlar internet üzerinden alışveriş yapıyorlar ama internetteki rakamlar fiziki mağazada satılanlardan daha yüksek. Ulaştırması, garantisi, sevkiyatı derken yüksek rakamlar geliyor. Bazı güvenli siteler var ama fiyat olarak daha yüksekler. Kuyumcuya gidip görerek almak hem cebimiz için, hem de güvenilirlik için daha sağlıklı." - ANTALYA

Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü
Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü
Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü
Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü
Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü

Koronavirüs, Yatırımcı, Yatırım, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Covid aşısının adı yetti, altın fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi


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