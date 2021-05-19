Covid: Avrupa Birliği turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarını hangi koşullarla kaldıracak? - Son Dakika
BBC

Covid: Avrupa Birliği turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarını hangi koşullarla kaldıracak?

19.05.2021 15:09
Covid: Avrupa Birliği turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarını hangi koşullarla kaldıracak?, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birlik tarafından onaylanan aşıların her iki dozunu da yaptıran ve vizesi bulunan turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda anlaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birlik tarafından onaylanan aşıların her iki dozunu da yaptıran ve vizesi bulunan turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda anlaştı. Bu şartları yerine getiren üçüncü ülke vatandaşları, önümüzdeki aydan itibaren kısıtlamalardan etkilenmeden AB ülkelerine seyahat edebilecek.

Turizm sezonu öncesi AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından gündeme getirilen, seyahat kısıtlamalarının yumuşatılması önerisinin ardından, "AB Covid seyahat sertifikası" konusunda çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Salı günü Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu toplantılarının ardından, bugün de Brüksel'de AB Büyükelçileri, hafta sonuna kadar netleşmesi beklenen Covid seyahat düzenlemesini ele aldı.

AB üyesi ülkelerin temsilcileri, koronavirüse karşı her iki doz aşıyı da yaptırmış kişilerin, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmasını benimsedi.

Birliğin ilaç düzenleyicisi kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşıları yaptırmış ve vize almış üçüncü ülke vatandaşları, önümüzdeki aydan itibaren AB ülkelerine sorunsuz seyahat edebilecek.

EMA şu ana kadar Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarına onay verdi. Çin'de Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac ve Rusya'nın Sputnik V aşıları ile ilgili incelemeler de devam ediyor.

Enfeksiyon sayısı sınırı, 100 bin kişide 75'e yükseltildi

Öte yandan AB üyesi ülkeler, seyahat kısıtlamAlarına temel teşkil eden, "son 2 haftada 100 bin kişi başına düşen enfeksiyon sayısı" konusunda da değişiklik kararı aldı.

Daha önce, 100 bin kişi başına 25 olan enfeksiyon sayısı sınırı, 100 bin kişide 75'e yükseltildi. Böylece, daha fazla kişinin seyahat yasaklarından muaf olması amaçlanıyor.

Seyahat kısıtlamalarının yumuşatılması konusunda koordinasyon Avrupa Komisyonu'nun sorumluluğunda olacak ancak ülkelerine kimin gelip kimin gelemeyeceği konusunda son sözü üye devletler söyleyecek.

AB temsilcileri, aşı olsun ya da olmasın, koronavirüs salgınını önemli ölçüde kontrol altına alan 8 ülkeden gelen yolculara uygulanan seyahat kısıtlamalarını da gevşetmeyi kararlaştırdı. Bu ülkeler İsrail, Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Çin'den oluşuyor.

AB üyeleri, üçüncü ülkelerden gelen yeni tehlikeli virüs varyantlarının yayılmasının önlenmesi amacıyla bir "acil durum frenleme sistemini" de tartıştı. Bu plan çerçevesinde, yeni virüs varyantlarının ortaya çıktığı ülkelere yönelik seyahat kısıtlamalarının, kısa sürede hayata geçirilmesi öngörülüyor.

AB Büyükelçileri, Cuma günü yeniden bir araya gelerek, seyehat kısıtlamalarından muaf tutulacak güvenli ülkeler listesi ve Covid seyahat sertifikası konusunda nihai kararını verecek. AB Covid seyahat sertifikasının hafta sonu son şeklini alması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), AB ülkelerine gelecek kişilerin seyahat yasaklarından muaf tutulabilmeleri için, Covid aşısının ilk dozunu yaptırmış olmalarının yeterli olduğunu savunuyordu.

Salı günü yapılan parlamento toplantısında, ilk doz aşıların da salgına karşı koruyucu olduğu ve Avrupa'ya seyahat için ikinci dozu beklemeye gerek olmadığı öne sürülmüştü.

Parlamento ve komisyon toplantılarında, ücretsiz PCR testi konusunda ise görüş birliği sağlayamamıştı. AP, eşitsizliğe yol açmaması için koronavirüs PCR testlerinin AB üyesi ülkeler tarafından ücretsiz yapılmasını istiyor.

Ancak başta İspanya ve Hollanda, bunun ciddi ekonomik yük getireceği kaygısıyla bu ömeriye karşı çıktı. Üye ülkeler, ücretsiz test yerine, test ücretlerinin belirli düzeyde sabitlenmesi üzerinde duruyor.

Otomobille Avrupa içinde seyahat edecek kişilerin durumu ise hala belirsizliğini koruyor. AB ülkeleri içinde sınırlar açık olduğu için, kara taşıtlarıyla yolculuk edenlerin son 72 saat içinde test yaptırıp yaptırmadığının kontrolü nerdeyse imkansız.

Covid: Avrupa Birliği turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarını hangi koşullarla kaldıracak?
Covid: Avrupa Birliği turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarını hangi koşullarla kaldıracak?

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Salı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Avrupa Birliği turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarını hangi koşullarla kaldıracak? - Son Dakika Dünya

BBC

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