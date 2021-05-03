Covid: Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ülkelerine seyahat kısıtlamalarının yumuşatılmasını önerdi? - Son Dakika
BBC

Covid: Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ülkelerine seyahat kısıtlamalarının yumuşatılmasını önerdi?

03.05.2021 14:22
Covid: Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ülkelerine seyahat kısıtlamalarının yumuşatılmasını önerdi?, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkelerine yapılan seyahatlerde uygulanan kısıtlamaların belirli koşulların yerine getirilmesi şartıyla hafifletilmesini önerdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkelerine yapılan seyahatlerde uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesini önerdi. Öneri yarın yapılacak olan AB Konseyi ve Çarşamba günü yapılacak olan AB Büyükelçileri toplantısında ele alınacak.

Avrupa Komisyonu, sadece enfeksiyon sayılarının düşük olduğu ülkelerden gelenler değil, AB'ye bağlı Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşılardan yaptırmış herkesin Avrupa'ya yapacağı zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmesini istedi.

Şu ana kadar EMA'nın onayladığı aşılar; Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson.

Avrupa Komisyonu, EMA tarafından henüz onaylanmamış ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından acil durum kullanım sürecine dahil edilen aşıları yaptıran kişilerin de, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabileceğini bildirdi.

Komisyon tarafından Pazartesi günü açıklanan 10 sayfalık öneri listesinde, Covid aşısı yaptıran kişilerin, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulması istendi. Komisyon, buna gerekçe olarak, aşılamanın, koronavirüs bulaşmasını önemli ölçüde engellediğini gösteren son bilimsel tavsiyeleri gösterdi.

Komisyon'un önerisine göre, AB tarafından onaylanmış aşıların son dozunu seyahatten en az 14 gün önce almış olan kişiler, kısıtlamalardan muaf olacak. AB ülkeleri, bu uygulamayı, WHO tarafından önerilen diğer aşıları da kapsayacak biçimde genişletebilecek.





Koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlarına yönelik negatif test sonucu gösterme ya da karantina zorunluğunu kaldıran Avrupa ülkeleri, bu kolaylıkları AB dışından gelen aşılanmış kişiler içinde sağlayacak.

Aşıdan muaf olan çocuklar da, yolculuktan en az 72 saat önce yaptırılmış negatif bir test sonucu sayesinde ebeveynleri ile birlikte AB ülkelerine seyahat edebilecek.





Komisyon tarafından vaka sayılarının düşük olması nedeniyle seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağı ülkeleri kapsayan yeni bir liste hazırlamak için, Covid vakalarının sayısıyla ilgili eşiğin yükseltilmesi önerildi.

AB yönetimi, endişe verici yeni virüs varyantlarının ortaya çıkması durumunda, seyahat kısıtlamalarının yeniden uygulanması konusunda bir acil durum mekanizması oluşturacak. Böylece, AB ülkelerinin, riskli ülkelerden yapılacak seyahatleri hızlı ve geçici olarak kısıtlaması sağlanacak.

Sağlık çalışanları, sınırötesi işçiler, mevsimlik tarım işçileri, ulaştırma personeli, denizciler ve transit yolcular ile öğrencilerin ise aşı olup olmadığına ya da hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın AB ülkelerine seyahat etmelerine izin verilmeye devam edilecek.

Covid: Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ülkelerine seyahat kısıtlamalarının yumuşatılmasını önerdi?
Covid: Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ülkelerine seyahat kısıtlamalarının yumuşatılmasını önerdi?
Covid: Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ülkelerine seyahat kısıtlamalarının yumuşatılmasını önerdi?

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Son Dakika Dünya Covid: Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ülkelerine seyahat kısıtlamalarının yumuşatılmasını önerdi? - Son Dakika Dünya

BBC

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