Covid: Avusturya 4 haftalık yeni önlemleri açıkladı - Son Dakika

Avusturya'da koronavirüsle mücadele kapsamında 26 Aralık ile 24 Ocak tarihleri arasında uygulanacak önlemler paketi açıklandı.

İlan edilen karantinanın ilk üç haftasında, mağazalar, restoranlar, tiyatrolar, müzeler, okullar ve kuaförler kapanacak.

İnsanların dışarı çıkışlarına yalnızca gıda alışverişi ve egzersizler için izin verilecek.

Ülkede 15-17 Ocak tarihlerinde kitlesel testler yapılacak. Test sonuçları negatif çıkan kişilerin karantinaları 18 Ocak itibariyle sona erecek.

Test edilmeyenler için ise karantina 24 Ocak'a kadar sürecek.

Okullar da 18 Ocak'ta yüz yüze öğretime devam edecek.

Öte yandan ülkede kayak merkezleri 24 Aralık itibarıyla açılacak. Ancak kayak dahil olmak üzere açık hava sporlarına nasıl ve izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kurallar yerel yetkililere bırakılacak.

Başbakan Yardımcısı Werner Kogler, kayak teleferiklerinde insanlardan maske takmalarını istediklerini söyledi.

'Tüm Avrupa için durum çok dramatik'

Başbakan Sebastian Kurz yaptığı basın toplantısında, "Tüm Avrupa için durum çok dramatik ve şu anda pek çok ülkede patlayan enfeksiyon sayılarını görüyoruz" diye konuştu.

Ülkesinin bir ada olmadığını ve çevre ülkelerle alışverişlerinin olduğunu belirten Kurz, kilitlenmenin şu an için en iyi çözüm olduğunu ifade etti.

Hükümet, alınan bu önlemlerin salgınla mücadeledeki üç aşamadan ilki olacağını söyledi.

İkinci aşamada, öğretmenler ile mağaza ve restoran çalışanları da dahil olmak belirli mesleklere mensup kişilerin haftalık testleri yapılacak. Bakımevi çalışanları ise haftada iki kez test edilecek.

Üçüncü aşama ise 27 Aralık'ta AB'deki ülkelerle birlikte başlaması beklenen toplu aşılama kampanyası.

Başbakan Kurz tüm bu planlara rağmen 2021'in ilk birkaç ayının hala kasvetli geçeceği konusunda halkını uyardı. Kurz, normalliğe dönüşün yazın gerçkeleşebileceğini ifade etti.

İkinci karantina 11 gün önce sona ermişti

Ülkede ilan edilen ikinci ulusal çaptaki karantina 11 gün önce sona ermişti.

Ancak yaklaşan Noel sebebiyle salgındaki artışın hızla artmasından endişe ediliyordu.

Ülkede son 24 saat içerisinde 2 bin 485 yeni vaka açıklandı. Bununla birlikte toplam vaka sayısı 330 bini geçti. Toplam vefat sayısı ise 4 bin 982.