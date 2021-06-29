Covid baş ağrıtıyor - Son Dakika

Covid baş ağrıtıyor

Korona virüs hastalarının beşte birinde baş ağrısı görülüyor

BURSA - Nöroloji Uzmanı Dr. Sinan Gönüllü, "Covid-19'a sadece öksürük, halsizlik, ishal, burun tıkanıklığı ve ateş gibi emareler değil, baş ağrısı, dengesizlik şuur bozukluğu, inme, yüz felci, sara, el ve bacaklarda uyuşma, nöropatik ağrı gibi nörolojik semptomlar da eşlik edebilmektedir" dedi.

Korona virüsün daha çok, öksürük, halsizlik, ateş, kırgınlık, kas ağrısı ve solunum yetmezliği gibi belirtilerle ortaya çıktığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Sinan Gönüllü, "Ancak bunun yanı sıra bir takım nörolojik belirtiler de hastalığa eşlik edebilmektedir. Bu hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 20'inde baş ağrısı, yüzde 10-20'inde baş dönmesi ve dengesizlik, yüzde 5'inde ise koku ve tat alma bozukluğu gibi emareler gözlemlenmiştir. Ayrıca daha düşük oranda inme, periferik sinir hasarı, bilinç bozukluğu, sara (epileptik) nöbetleri şeklinde klinik bulgu verebilmektedir" diye konuştu.

Baş ağrısının özellikle birçok viral, bakteriyel enfeksiyonlarda görülmekle beraber, salgın sürecinde daha da önem kazandığını ifade eden Uzm. Dr. Gönüllü, "Çünkü korona virüs tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Basit bir baş ağrısı olarak görülse de, ilerleyen süreçte ateş, nazal konjesyon, halsizlik, kırgınlık ve solunum yetmezliği gibi belirtiler klinik tabloya eklenebilmektedir. Kişiden kişiye de bu tablo değişmektedir. Hastaların nörolojik belirtiler olması durumunda en kısa sürede bir hekime başvurmaları gerekmektedir. Yapılacak testlerle korona virüs teşhisi konulduğunda daha hızlı tedavi sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Gönüllü, "Maske, mesafe ve temizliğin yanı sıra aşının giderek yaygınlaşması, pandemi ile mücadelede bizi başarıya götürecektir" dedi.