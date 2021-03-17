Covid: Brezilya sağlık servisi 'tarihinin en ağır krizini yaşıyor' - Son Dakika
BBC

Covid: Brezilya sağlık servisi 'tarihinin en ağır krizini yaşıyor'

17.03.2021 17:57
Covid: Brezilya sağlık servisi 'tarihinin en ağır krizini yaşıyor', System.String[]

Brezilya sağlık enstitüsü Fiocruz, ülkenin sağlık servisinin çökme noktasında olduğunu, hastanelerin yoğun bakım servislerinde yer kalmadığını açıkladı.

Brezilya sağlık enstitüsü Fiocruz, ülkenin sağlık servisinin çökme noktasında olduğunu, hastanelerin yoğun bakım servislerinde yer kalmadığını açıkladı.

Fiocruz'a göre, ülkedeki 27 eyaletin ikisi hariç tüm eyaletlerde Covid-19 servisleri yüzde 80 kapasiteyi aşmış durumda. Rio Grande do Sul eyaletinde ise yoğun bakımda hiç yer kalmadı.

Brezilya'da Covid kaynaklı can kaybı artmaya devam ediyor. Salı günkü verilere göre, 2841 kişi hayatını kaybetti. Daha önce 2286 ile ölüm sayısının yüksek olduğu 10 Mart tarihine kıyasla bu büyük bir artış.

'Durum aşırı kritik'

Fiocruz'dan yapılan açıklamada, "tüm ülkede durumun aşırı kritik" olduğu belirtilerek, "Araştırmacılarımızın analizleri, hastane ve sağlık hizmetlerinde Brezilya tarihinin en büyük çöküşünün yaşandığını gösteriyor" denildi.

En kalabalık eyalet olan Sao Paulo'daki sağlık yetkilileri, Salı günü en fazla sayıda can kaybı olduğunu açıkladı ve ülke çapında yeni bir kapanma çağrısı yaptı.

Bugün göreve başlayacak yeni Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, salgın başladığından bu yana göreve gelen dördüncü bakan oldu.





Pazartesi günü atamayı yapan Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ise salgın yönetimi bakımından büyük eleştiri alıyor.

Bolsonaro, eyalet valilerinin uyguladığı Covid önlemlerine, ekonomiye zarar vereceği ve etkisinin virüsten daha büyük olacağı gerekçesiyle sürekli karşı çıktı.





Yeniden kapanma olacak mı?

Sağlık Bakanı, Salı günü Brezilya halkını maske ve temizlik gibi önlemlere uyması konusunda uyardı, ancak kısıtlamalar ve hatta sosyal mesafeyi gerektiren önlemlerden söz etmedi.

CNN Brezilya'ya konuşan Bakan, "kısıtlamaların olağanüstü durumlarda kullanıldığını, ancak hükümet politikası olmadığını" söyledi.

Sao Paulo eyaleti Covid-19 görev gücünden Joao Gabbardo ise Twitter'da paylaştığı mesajda, artan hasta sayısı nedeniyle özel hastanelerin kamu hastanelerinden yatak talep ettiğini belirterek "ülke çapında kapanmaya karşı tutum alınmaması" çağrısında bulundu.





Salgını sürekli küçümseyen bir tavır sergileyen Cumhurbaşkanı Bolsonaro ise geçen hafta Brezilyalılara seslenerek, Covid-19 hakkında "sızlanmayı bırakın" dedi.

Vaka sayısı ve can kaybı bakımından Brezilya, ABD'nin ardından ikinci sırada geliyor.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Brezilya'da toplam vaka sayısı 1,6 milyonu; can kaybı ise 282 bini aştı.

Vaka sayılarındaki son artışta, virüsün daha bulaşıcı olan yeni varyantının etkili olduğu belirtiliyor.





Hükümet ayrıca aşılama programının yavaş ilerlemesi konusunda da eleştiriliyor.

Brezilya'da şu anda Oxford-AstraZeneca aşısı ile Çin'de üretilen CoronaVac aşısı kullanılıyor.

Ayrıca Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson ve Sputnik V aşıları için de sipariş verilmiş durumda.

212 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek nüfusun yüzde 4,6'sına aşının ilk dozu uygulandı.

Covid: Brezilya sağlık servisi 'tarihinin en ağır krizini yaşıyor'
Covid: Brezilya sağlık servisi 'tarihinin en ağır krizini yaşıyor'
Covid: Brezilya sağlık servisi 'tarihinin en ağır krizini yaşıyor'
Covid: Brezilya sağlık servisi 'tarihinin en ağır krizini yaşıyor'
Covid: Brezilya sağlık servisi 'tarihinin en ağır krizini yaşıyor'

Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Brezilya, Salı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid: Brezilya sağlık servisi 'tarihinin en ağır krizini yaşıyor' - Son Dakika

BBC

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