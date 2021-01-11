Son dakika haberleri... COVİD bu köye giremedi - Son Dakika

Son dakika haberleri... COVİD bu köye giremedi

11.01.2021 10:06

Son dakika haberlerine göre - (Özel) COVİD bu köye giremedi Dünya koronavirüs belası ile uğraşırken, Balıkesir'in bir köyünde hiç vakaya rastlanmadı Dünya'da ve Türkiye'de ölümlere neden olan korona virüs Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Panayır mahallesine giremedi.

- (Özel) COVİD bu köye giremedi

Dünya koronavirüs belası ile uğraşırken, Balıkesir'in bir köyünde hiç vakaya rastlanmadı

BALIKESİR - Dünya'da ve Türkiye'de ölümlere neden olan korona virüs Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Panayır mahallesine giremedi. Mart ayından bu yana Türkiye'de görülen COVİD-19 virüsüne karşı tedbirli olan Panayır'da vatandaşlar dışarıdan gelen akrabaları kabul etmiyor, birbirlerine misafirliğe gitmiyor. Maske-mesafe ve tedbirlere ise tüm vatandaşlar uyuyor.

Tüm Dünya COVİD-19 ile mücadeleye devam ederken, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yer alan Panayır kırsal mahallesinde hiç korona virüs vakasına rastlanmadı. Onlarca mahallenin karantinaya alındığı Balıkesir'de Panayır sakinlerinin önlemleri ise alkışı hak ediyor. Mahalleye dışarıdan satıcı kabul edilmezken, şehirden gelecek olan akrabaların ise gelmemesi isteniyor. Köy içinde misafirlik yasak ve cami hoparlöründen sürekli anonslar yapılıyor. Köyde vaka olmamasına rağmen herkes maske kuralına uyuyor. Bigadiç ilçesine 40 km uzaklıkta etrafı çam ağaçlarıyla çevrili 150 nüfuslu Panayır kırsal mahallesinde, vatandaşlar organik hayvansal ürünler ve pekmezi de sofralarından eksik etmiyor.

Kurallara riayet tam

Panayır Muhtarı Bayram Günhan, tüm Panayır sakinlerinin kurallara uyduğunu söyledi. Muhtar Günhan, "Köyümüzün halkı duyarlıdır. Maske ve mesafeye önem verdik. Şehirden gelen akrabaları köye getirtmedik. Pazarcıların köy meydanına girmelerini yasakladık. Halen de vatandaşımız duyarlı. Köyümüz hayvansal gıdalarla besleniyor. Bir de bizim pekmezimiz meşhurdur. Sofralardan eksik olmaz" dedi.

Panayır sakini Ramazan Oral ise tedbirlere vurgu yaptı. Oral, "Komşulara gitmiyoruz, temizliğe dikkat ediyoruz. Yiyecek ve içeceklerimizi arttırdık. Sebze, meyve, pekmez, adaçayı ile kendimizi koruyoruz" dedi.

Kadir Sevinç, ise şehirden gelecek çocukların dahi gelmediğini herkesin kurallara tam uyduğunu söyledi.

Panayır Cami İmamı Dursun Yavuz ise, "Tedbirleri en iyi şekilde uyguluyoruz. Devamlı uyarıyoruz komşularımızı. Misafirlik yok, tedbirler önemli" dedi.

Son dakika haberleri... COVİD bu köye giremedi
Son dakika haberleri... COVİD bu köye giremedi
Son dakika haberleri... COVİD bu köye giremedi
Son dakika haberleri... COVİD bu köye giremedi

Panayır mahallesi, Koronavirüs, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... COVİD bu köye giremedi - Son Dakika


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