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Covid: Çin'de vakaların artması sonrası aşı kampanyasında öğrencilere ağırlık veriliyor - Son Dakika
BBC

Covid: Çin'de vakaların artması sonrası aşı kampanyasında öğrencilere ağırlık veriliyor

04.08.2021 11:27
Covid: Çin'de vakaların artması sonrası aşı kampanyasında öğrencilere ağırlık veriliyor, System.String[]

Covid vakalarında son aylarda görülen en büyük artışın yaşandığı Çin'de yetkililer, aşılama kampanyası kapsamında öğrencileri aşılamaya ağırlık veriyor.

Covid vakalarında son aylarda görülen en büyük artışın yaşandığı Çin'de yetkililer, aşılama kampanyası kapsamında öğrencileri aşılamaya ağırlık veriyor. Aşılama kampanyasına 12-17 yaş arası çocuklar da dahil edildi.

Hükümet yetkilileri, Çarşamba günü 71 yeni vaka görüldüğünü ve bunun Ocak ayından bu yana günlük bazda görülen en yüksek sayı olduğunu söyledi.

Çin'de en az 15 eyalet ve yönetim bölgesinde yeni vakalar görüldü.

Şu ana kadar Çin'de kaç kişinin tam doz aşılandığı bilinmiyor. Ama yetkililer şu ana kadar 1,6 milyar doz aşı yapıldığını söylüyorlar.

Çin Eğitim Bakanlığı, yerel yetkililere çağrı yaparak, okullarda öğrencilerin aşılanması konusundaki kararın uygulanmasını istedi.

Zaten bir çok eyalette okullarda aşılama başlamıştı ancak hükümetin, yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 80-85'inin aşılanması konusundaki hedefine ulaşmak için zaman giderek daralıyor.

Buna karşılık yerel medyada yer alan haber ve yorumlarda, alınan son önlemlerin virüsün yayılmasını engelleme konusunda etkili olup olmadığı sorgulanıyor.

Uzmanlar salgının kontrol altında olduğunu ancak aşılama ve sosyal mesafe kurallarının yanısıra, virüsün yayılmasına sebep olan diğer yolların da tıkanması gerektiğini söylüyorlar.

Son vakalar ilk olarak doğudaki Jiangsu eyaletinin Nanjiang bölgesinde ortaya çıktı ve daha sonra Hunan eyaletinde, turistik Zhangilajie bölgesine yayıldı.

Buradan turistler, virüsü en az 12 kente yaydı. Bunlar arasında başkent Pekin ve Çongking gibi büyük şehirler de var.

Yine Jiangsu eyaletindeki 4,5 milyon nüfuslu Yangzhou'da, 40 yeni vaka tespit edilmesi üzerine sıkı önlemler alındı.

Nanjiang'dan, Yangzhou'ya popüler kumar kulüplerinde iskambil oynamaya giden 64 yaşındaki bir kadının kentteki vakaların ilk taşıyıcısı olduğu düşünülüyor.

Polis, şu anda seyahat planlarından yetkilileri haberdar etmediği için bu kadın hakkında soruşturma yürütüyor.

Vuhan'da herkese test yapıldı

11 milyon nüfuslu Vuhan'da herkese test yapıldı. Kent zaten 2019 yılında ilk koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana mercek altındaydı.

Yaklaşık 600 bin nüfuslu kumarhane bölgesi Macau'da da dört vaka görülmesi üzerine, herkese test yapılıyor.

Yerel medya Covid'e yakalananlardan bazılarının iki doz aşılı kişiler olduğunu, bunun da internette, salgının yeniden yayılması tehdidi ve üçüncü bir doz aşılamanın gerekip gerekmediği konusunda tartışma yarattığını yazdı.

The Global Times gazetesine göre yetkililer, aşıların şu ana kadar ortaya çıkan bütün varyantlara karşı hala etkili olduğunu ve insanları hastalığı ağır geçirmek ve hastaneye yatma ihtiyacından koruduğunu söylüyor.

Covid: Çin'de vakaların artması sonrası aşı kampanyasında öğrencilere ağırlık veriliyor
Covid: Çin'de vakaların artması sonrası aşı kampanyasında öğrencilere ağırlık veriliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Çin'de vakaların artması sonrası aşı kampanyasında öğrencilere ağırlık veriliyor - Son Dakika Dünya

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