Covid: 'Derin internette' 150 dolara sahte koranavirüs testi, 500 dolara aşı satılıyor - Son Dakika
BBC

Covid: 'Derin internette' 150 dolara sahte koranavirüs testi, 500 dolara aşı satılıyor

23.03.2021 14:47
Covid: 'Derin internette' 150 dolara sahte koranavirüs testi, 500 dolara aşı satılıyor, System.String[]

İnternette sadece belli programlarla girilebilen deep web'de (derin internet Covid-19 aşıları, aşı pasaportları ve sahte koronavirüs testi sonuçları satılıyor.

İnternette sadece belli programlarla girilebilen deep web'de (derin internet) Covid-19 aşıları, aşı pasaportları ve sahte koronavirüs testi sonuçları satılıyor.

Astra Zeneca, Sputnik, Sinopharm ve Johnson & Johnson (Janssen) aşılarının fiyatı 500 dolarla 750 dolar arasında değişiyor.

Sahte aşı sertifikaları ise 150 dolardan başlayan fiyatlardan alıcı buluyor.

Araştırmacılar, aşı bağlantılı dark web ilanlarında son dönemde büyük bir artışın görüldüğünü söylüyor.

Satılan aşıların gerçek olup olmadığı bilinmiyor.

Aşı ilanlarının sayısı üçe katlandı

Check Point adlı uluslararası siber güvenlik şirketinin uzmanları ilk aşı ilanlarının çıktığı Ocak ayından bu yana bu ağda yer alan siteleri izliyor.

Uzmanlar, bu süre içinde ilanların sayısının üç kat artarak 1200'ü geçtiğini söylüyor.

Satıcıların ABD, İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve Rusya gibi ülkelerden olduğu belirtiliyor.

Bazı ilanların İngilizcenin yanı sıra Rusça olduğu görülüyor.

İlanlarda Oxford-AstraZeneca aşısı için 500 dolar, Janssen ve Sputnik aşıları için 600 dolar Sinopharm aşısı için 750 dolar isteniyor.

Satıcıların biri, aşıların ertesi gün teslim edilebileceğini belirterek "Gece teslimatı ya da acil teslimat için lütfen mesaj bırakın" diyor.

İki tane alana üçüncüsü bedava

Başka bir forumda sahte PCR testleri için "Yurt dışına seyahat edecekler için negatif Covid testleri var. İki negatif test alana üçüncüsü bedava" deniyor.

Check Point uzmanları, dark web'deki ödemeler Bitcoin'le yapıldığı için satıcıların bulunmasının son derece zor olduğuna dikkat çekiyor.

Bu uzmanların irtibata geçtiği bir satıcı, sahte aşı belgesi için sadece isim ve sertifikaya yazdırmak istedikleri aşı tarihlerini sordu, "Hiç endişelenmeyin. Bu bizim işimiz. Defalarca yaptık ve hiç sorun çıkmadı" dedi.

Check Point uzmanlarından Oded Vanunu, "Bu yolla aşı, aşı kartı ya da negatif test sonucu almak son derece riskli. Çünkü hacker'lar daha çok paranızla ve kişisel bilgilerinizle ilgileniyorlar" dedi.

Vanunu, araştırmaları için bir hacker'dan 750 dolara bir Sinopharm aşısı aldıklarını ama henüz bunun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Check Point, tüm ülkelerin sahteciliği önlemek için QR kod sistemine geçmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Bazı turizm şirketleri rezervasyon için aşı sertifikası talep ediyor.

İngiltere aşı pasaportu sistemine geçmeyi değerlendiriyor. Bu sistemin barlar ya da spor salonları gibi yerlere girmek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de "Yeşil Dijital Sertifika" planları yaptıklarını açıklamıştı. Covid aşısı yaptıran, ya da testi negatif çıkanların veya koronavirüs geçirip iyileşen kişilerin bu sertifikalarla AB sınırları içinde seyahat edebilmesi planlanıyor.

Covid: 'Derin internette' 150 dolara sahte koranavirüs testi, 500 dolara aşı satılıyor

Avrupa Birliği, Koronavirüs, İnternet, dolar, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Covid: 'Derin internette' 150 dolara sahte koranavirüs testi, 500 dolara aşı satılıyor - Son Dakika

BBC

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