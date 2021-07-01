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Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yeni bir dalga görülebileceği uyarısında bulundu - Son Dakika
BBC

Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yeni bir dalga görülebileceği uyarısında bulundu

01.07.2021 18:34
Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yeni bir dalga görülebileceği uyarısında bulundu, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'da Covid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçtiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'da Covid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçtiğini açıkladı. WHO, "disiplinli olmaya devam edilmezse" salgında yeni bir dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge; kısıtlamaların gevşetilmesi, seyahatlerin artrması, kalabalıkların daha fazla bir araya gelmesi nedeniyle kıtada Covid-19 vakalarının geçen hafta yüzde 10 arttığını söyledi.

Hans Kluge, "Disiplini olmaya devam etmezsek, WHO Avrupa bölgesinde yeni bir dalga yaşanacak" dedi.

Kluge, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının birçok yerde hızla artmasının vaka artışlarında etkili olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hazırlanan bir rapora göre, daha bulaşıcı olan Delta varyantı, Ağustos ayı sonunda AB'deki yeni vakaların yüzde 90'ını oluşturacak.

Kluge, 53 ülkeden oluşan ve birçok Orta Asya ülkesini de kapsayan WHO Avrupa bölgesinde de aynı dönemlerde Delta varyantının baskın hale gelebileceğini vurguladı.

Aşı programının virüse karşı gerekli korumayı sağlayacak düzeyde ilerlemediğini belirten Kluge, WHO Avrupa bölgesinde aşılama oranının genel nüfus içinde yüzde 24 olduğunu, yaşlıların yüzde 50'si ile sağlık çalışanlarının yüzde 40'ının hala aşılanmadığını söyledi.

Kluge, toplumsal bağışıklığın sağlanması için ise yetişkin nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerektiğini vurguladı.

Mevcut aşıların Delta varyantına karşı da koruma sağladığı, korumanın yüksek düzeyde olması için iki doz aşı olmak gerektiği belirtiliyor.

EURO 2020 etkisi

WHO yetkilileri ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) da Avrupa'da vaka sayılarındaki artışta etkili olduğuna işaret ediyor.

WHO Acil Durum Sorumlusu Catherine Smallwood, sorunun stadyumlarla sınırlı olmadığını belirterek, "Oralara giden insanlar nasıl seyahat ediyor, kalabalık otobüs konvoylarıyla mı? Maçları izlemek için kalabalık barlara mı gidiliyor? Bunlara bakmak lazım" dedi.

Smallwood, "Sürekliliği olan bu etkinlikler virüsün yayılmasını hızlandırıyor" diye konuştu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise UEFA'nın EURO 2020 maçlarını kalabalık seyirci kitlelerinin izlemesine izin veren kararını "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi.

UEFA ise bu konuda gerekli önlemlerin ilgili bölge kamu sağlığı kurumlarının düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu kaydetti.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık, Avrupa'da vaka sayıları en fazla artan ülkelerden.

Ülkede bugün, son 24 saatte 27 bin 989 vaka görüldüğü açıklandı ve bu Ocak ayı sonundan bu yana kaydedilen en yüksek sayı.

Başbakan Boris Johnson, vaka sayılarında büyük artış olduğunu ancak bunun ağır hastalık ve ölüm oranlarına artış olarak yansımadığını söyledi.

Aşı programının "enfeksiyon ve ölüm arasındaki bağı kopardığının" açık şekilde görüldüğünü belirten Johnson, bu durumun 19 Temmuz'da kısıtlamaların tümüyle kaldırılması planı doğrultusunda "temkinli ve geri dönülmez bir şekilde adım atma" olanağı sağladığını söyledi.

Hükümet, kademeli olarak gevşetilen kısıtlamaların tamamının kaldırılmasını 21 Haziran'dan 19 Temmuz'a ertelemişti.

Boris Johnson, 4. aşama adı verilen bu süreçle ilgili adımların önümüzdeki günlerde netleştirileceğini, "ekstra önlemlerin" hala gerekli olabileceğini belirtti.

Johnson ayrıca, uluslararası seyahat sınırlamalarının kaldırılmasıyla ilgili olarak ise "iki doz Covid aşısı olmak özgürlük getirecek" dedi ancak bunun ne zaman gerçekeleşebileceğine yönelik bir tarih açıklamadı.

Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yeni bir dalga görülebileceği uyarısında bulundu
Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yeni bir dalga görülebileceği uyarısında bulundu
Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yeni bir dalga görülebileceği uyarısında bulundu
Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yeni bir dalga görülebileceği uyarısında bulundu
Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yeni bir dalga görülebileceği uyarısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Hans Kluge, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da yeni bir dalga görülebileceği uyarısında bulundu - Son Dakika Dünya

BBC

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