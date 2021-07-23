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Covid'e karşı koruyucu giysi sattığını iddia eden Avustralya şirketine 3,7 milyon dolar para cezası - Son Dakika
BBC

Covid'e karşı koruyucu giysi sattığını iddia eden Avustralya şirketine 3,7 milyon dolar para cezası

23.07.2021 17:15
Covid'e karşı koruyucu giysi sattığını iddia eden Avustralya şirketine 3,7 milyon dolar para cezası, System.String[]

Avustralya merkezli spor giyim şirketi Lorna Jane geçen yıl bazı ürünlerini bakteri ve virüs bulaşmasını önleyici bir teknoloji kullanıldığı iddiasıyla satışa sunmuştu.

Ürünlerinin Covid'in yayılmasını engellediğini ileri süren bir Avustralya spor giyimi firmasına 5 milyon Avustralya doları (3,7 milyon Amerikan doları) para cezası verildi.

Lorna Jane şirketi, reklamlarında, LJ Shield adını verdiği "devrim niteliğinde bir teknoloji" ile ürettiği giysilerin "her türlü patojenin (bakteri ve virüs) bulaşmasını engellediğini" öne sürmüştü.

Fakat davaya bakan yargıç, şirketin "istismarcı, piyasa kurallarına aykırı ve tehlike potansiyeli taşıyan iddialarda bulunduğuna" hükmetti.

Lorna Jane firması mahkemenin kararını kabul ettiğini açıkladı.

Ama şirket, kendisine iş yapan firma tarafından yanıltıldığı iddiasını da sürdürüyor.

Lorna Jane CEO'su Bill Clarkson "Güvendiğimiz bir tedarik firması bize, vaadedilen özelliklere sahip omayan bir ürün sattı" dedi.

"Bizi LJ Shield'in yapımında kullanılan teknolojinin, Avustralya, ABD, Çin ve Tayvan'da da kullanıldığına, bakteri ve virüslere karşı koruyucu olduğuna ikna ettiler. Müşterilerimize faydası olacağını düşündük" diye sürdürdü.

'Bilimsel temeli varmış gibi sunmak'

Lorna Jane geçen yıl Covid salgını başladıktan sonra Haziran ayında, söz konusu giysileri, bakteri ve virüslere karşı koruma sağladığını söyleyerek satışa sununca, Avustralya Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu şirkete dava açtı.

Davaya bakan Avustralya'daki bir federal mahkeme, Lorna Jane'in "tüketicilere bu ürünleri, aslında öyle olmadığı halde, bilimsel ve teknolojik temellere dayanıyormuş gibi iddialarla sunduğuna" hükmetti.

Cuma günü yayınlanan kararda, mahkeme şirketi "ürününü tüketiciye sahte ve yanıltıcı bir şekilde tanıtmak ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik davranışlarından dolayı" suçlu bularak para cezasına çarptırdı.

Davayı açan Avustralya Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu başkanı Rod Sims "Hiç bir temeli olmadığı halde halk sağlığına yönelik ciddi iddiaların ortaya atılmış olması dehşet verici bir davranış. Bütün bir reklam kampanyası, tüketicinin küresel salgına karşı kendisini daha iyi koruma arzusu üzerine inşa edilmiş" diye konuştu.

Sorumluluk bizzat şirket kurucusunun

Şirket ayrıca, kurucusu ve yaratıcı faaliyetler müdürü Lorna Jane Clarkson'un, LJ Shield spor giyim ürünlerinin reklam kampanyasında kullanılan malzemeyi onayladığını, hatta yaptığı bir basın açıklamasında ve Instagram'a koyduğu bir videoda bizzat kendisinin yanıltıcı iddialar dile getirdiğini de kabul etti.

Yargıç, yanıltıcı reklam kampanyasının bizzat şirketin üst düzey yönetimi tarafından tasarlanması ve bizzat LJ Clarkson tarafından yönetilmesinin de, kararda göz önüne alındığını söyledi.

İngiltere'nin Lancashire bölgesinde doğan Lorna Jane Clarkson ailesiyle çocuk yaşta Avustralya'ya göçmüş ve 30 yılı aşkın bir süre önce şirketini kurmuş bir iş kadını.

Lorna Jane şirketinin, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Singapur'da dükkanları var ve bugünkü kararda yargıç, şirketin dükkanlarına hatalı bilgiyi düzeltecek uyarılar koymasını da emretti.

Şirket ayrıca üç yıl boyunca, makul bir gerekçesi olmadıkça, herhangi bir spor giyim ürününün virüsten koruyucu özelliği olduğu iddiasını dile getirmekten men edildi.

Geçen hafta şirket ayrıca Avustralya ilaç denetim kurumu tarafından Covid ile ilgili "yasadışı reklam yaptığı" iddiasıyla 40 bin Avustralya doları cezaya çarptırılmıştı.

İlaç denetim kurumu cezayla ilgili açıklamasında "Bu tür reklamcılık, sahte bir güven duygusu yaratmak ve insanların hijyen ve sosyal mesafe konusunda daha az dikkatli olmasına sebep olmak suretiyle Avustralya toplumu üzerinde çok zararlı etkiler yaratabilir" dedi.

Covid'e karşı koruyucu giysi sattığını iddia eden Avustralya şirketine 3,7 milyon dolar para cezası

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Son Dakika Dünya Covid'e karşı koruyucu giysi sattığını iddia eden Avustralya şirketine 3,7 milyon dolar para cezası - Son Dakika Dünya

BBC

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