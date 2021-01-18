Covid: Havayolu şirketlerine ayakta kalabilmeleri için 80 milyar dolarlık ek yardım gerekiyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Direktörü Alexandre de Juniac, dünya havayolu şirketlerinin koronavirüs salgınının neden olduğu krizi atlatmak için 70-80 milyar dolarlık hükümet desteğine daha ihtiyacı olduğunu söyledi.

Juniac, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu miktarın meblağın "zaten verilmiş olan 170 milyar dolara ek" olduğunu ifade etti.

Juniac, sağlanacak bu ek mali kaynağın bu dönem ile Haziran arasındaki "boşluğu dolduracağı" değerlendirmesini yaptı.

Juniac, dünya genelinde uygulanan kitlesel aşılama programlarının etkisinin hissedilmesiyle seyahat kısıtlamalarında yapılacak ilk önemli hafifletmenin Haziran'da beklendiğini belirtti.

IATA rakamlarına göre, hükümetlerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları ve yolcuların seyahat konusunda kendilerini rahat hissetmemelerinin etkisiyle küresel uça yolculuğu talebinde geçen yıl yaklaşık yüzde 60 düşüş yaşandı.

2019 yılında toplam 4,5 milyar olan yolcu sayısı 2020'de yaklaşık 1,8 milyara geriledi.

Bu düşüşler, halihazırda kar marjının düşük olduğu bu sektörde havayollarının zararının yaklaşık 118 milyar dolar olduğu anlamına geliyor ve durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Daha fazla iflaslar olabilir

Yaşanan bu kayıplara dayanamayan havayolları oldu.

Juniac, 35-40 havayolunun şimdiden ortadan kaybolduğunu söyledi.

Bunların büyük bölümünü pandeminin başlarında iflas eden İngiltere merkezli Flybe de gibi daha küçük bölgesel şirketler oluşturuyor.

Thai Airways ve South African Airways gibi diğer daha büyük şirketler ise yalnızca devletlerin kurtarma paketleri ve destek programları sayesinde hayatta kalabildi.

Juniac, 2021'de "yeni iflaslar görülmesinin muhtemel olduğunu" ve bu nedenle daha fazla hükümet desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

IATA, dünya çapındaki hükümetleri ve havayollarını rahatlatmak amacıyla şekilde Covid testi ve aşı durumunu göstererek yolcuların daha rahat uçmasını sağlayacak yeni bir uygulama geliştiriyor.

Uygulamanın Mart ayının sonunda sunulması bekleniyor.