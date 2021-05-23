Covid: Hindistan, sosyal medya platformlarına 'Hindistan varyantı' ifadelerinin silinmesi talimatı verdi - Son Dakika
BBC

Covid: Hindistan, sosyal medya platformlarına 'Hindistan varyantı' ifadelerinin silinmesi talimatı verdi

23.05.2021 00:03
Covid: Hindistan, sosyal medya platformlarına 'Hindistan varyantı' ifadelerinin silinmesi talimatı verdi, System.String[]

Sosyal medya platformları, paylaşımlardaki 'Hindistan varyantı' kelimelerinin ve bu anlama gelecek ifadelerin kaldırılması yönünde talimat aldı.

Hindistan hükümeti, sosyal medya şirketlerine koronavirüsün "Hindistan varyantı" ifadelerinin tüm paylaşımlardan çıkarılması talimatı gönderdi.

Hindistan Bilgi Teknoloji Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koronavirüsün "Hndistan varyantı" olarak anılan varyantının B.1.617 olarak tanımlandığını ve isminin bu şekilde kullanılması gerektiğini; buna "Hindistan" adının verilmesinin yanlış olduğunu duyurdu.

Covid-19 hastalığına yol açan virüsün varyantları, coğrafi olarak ortaya çıktığı yerle anılıyor. Örneğin İngiliz varyantı, Brezilya ve Güney Afrika varyantları olarak bilinen türler de var.

Hindistan hükümeti, Covid-19 salgınıyla mücadelede yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Daha hızlı bulaştığı belirlenen B.1.617 varyantı da Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra yeterli önlem alınmamakla suçlanıyor.

Geçen ay Hindistan hükümeti, pandemiyle mücadelesinde başarısız olduğunu ifade eden hesapların Twitter'dan kaldırılması talimatını vermiş; bunun sonucunda ifade özgürlüğünü ihlâl ettiği gerekçesiyle sert eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Bu yıl Mart ayının sonunda ülkede ortaya çıkan yeni mutasyon, pandeminin daha büyük bir hızla yayılmasına yol açmış; toplam vaka sayısında ABD'den sonra ülke ikinci sıraya yerleşmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede pandeminin başından bu yana 26 milyondan fazla vaka görüldü. Covid-19 kaynaklı can kayıplarında da ülke 300 binden fazla ölümle ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada geliyor.

Bazı uzmanlar, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin çok daha fazla olabileceğini söylüyor.

'Yanlış bilgi'

Cuma günü Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, sosyal medya şirketlerine bir talimat gönderdi.

Yazılı talimat kamuoyuna açıklanmadı ancak Hindistan'daki bazı haber ajanslarının eline ulaştı.

Press Trust of India'nın haberine göre şirketlere "Hindistan varyantı adının kullanıldığı tüm paylaşımları, o anlama gelebilecek ifadeleri hemen platformdan kaldırması" talimatı verildi.

AFP haber ajansı, talimatta şu ifadelerin yer aldığını yazdı:

"Ülkeler arasında bir 'Hindistan varyantı'nın yayıldığına dair yanlış bir bilginin online ortamlarda paylaşıldığıbilgisi bize ulaştı. Bu tamamen YANLIŞ bir bilgidir."

Aynı haberde, talimatta "WHO bu ifadeyi kullanmıyor, B.1.617 ifadesini kullanıyor" yazıldığı bilgisi de veriliyor.

Reuters'a konuşan bir sosyal medya şirketi yöneticisi, "Hindistan varyantı ifadesinin yer aldığı tüm paylaşımları kaldırmak inanılmaz şekilde zor olur" dedi.

Çok daha hızlı yayıldığı tespit edilen B.1.617 varyantı, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da ortaya çıktı ve birçok ülkeye yayıldı. Bazı ülkeler Hindistan'dan gelen yolculara kısıtlama getirdi.

Hindistan, sosyal medya şirketleri için çok büyük bir piyasa. Twitter'ın en fazla gelir elde ettiği üçüncü ülke, Ocak ayı istatistiklerine göre Hindistan.

Hindistan hükümeti bu yıl yeni bir kılavuz yayımlayarak "sosyal medyanın yanlış kullanımını ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemeye çalıştığını" duyurdu.

Buna göre "hukuksuz içeriklerin" platformda yer alması halinde, hükümet ilgili şirkete içeriği temizleme emri verebilir. Verilen son tarihe uyulmaması halinde şirkete ceza kesilebilir. Buna göre sosyal medya şirketleri, kullanıcının paylaşımından sorumlu olacak.

Bu kılavuzun ardından ülkede basın özgürlüğünün kısıtlandığı ve daha fazla sansür uygulandığına dair eleştiriler ve soru işaretleri gündeme gelmişti.

Sadece son sosyal medya kılavuzu değil; öncesinde de Başbakan Narendra Modi'nin hükümetine yönelik basın özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle sert eleştiriler vardı.

Geçen ay da Twitter ve Facebook'a, Modi'nin Covid-19'la mücadele yöntemlerini eleştiren paylaşımları silmeleri talimatı verilmişti.

Covid: Hindistan, sosyal medya platformlarına 'Hindistan varyantı' ifadelerinin silinmesi talimatı verdi
Covid: Hindistan, sosyal medya platformlarına 'Hindistan varyantı' ifadelerinin silinmesi talimatı verdi
Covid: Hindistan, sosyal medya platformlarına 'Hindistan varyantı' ifadelerinin silinmesi talimatı verdi

Sosyal Medya, Koronavirüs, Twitter, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Hindistan, sosyal medya platformlarına 'Hindistan varyantı' ifadelerinin silinmesi talimatı verdi - Son Dakika Dünya

BBC

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