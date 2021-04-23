Covid: Hindistan varyantı hakkında neler biliniyor, aşılar işe yarayacak mı? - Son Dakika
BBC

Covid: Hindistan varyantı hakkında neler biliniyor, aşılar işe yarayacak mı?

23.04.2021 12:17
Covid: Hindistan varyantı hakkında neler biliniyor, aşılar işe yarayacak mı?, System.String[]

Hindistan'da dün 332,730 koronavirüs vakası açıklandı ve bu dünyada bugüne kadar açıklanan en yüksek sayı. Ülkede tespit edilen koronaavirüs varyantı, dünya genelinde bilim insanları tarafından araştırılıyor.

Hindistan'da tespit edilen koronavirüs varyantı, dünya genelinde bilim insanları tarafından araştırılıyor. Varyantın ne kadar yayıldığı ve Hindistan'ın kendisinde ikinci Covid dalgasının arkasındaki itici güç olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Varyantla ilgili bilinenleri derledik.

Hindistan varyantı nedir?

Virüsler sürekli mutasyon geçiriyor ve kendilerinin farklı versiyonlarını üretiyorlar.

Bu mutasyonların çoğu önemsiz, hatta bazıları virüsü daha az tehlikeli kılabiliyor. Ancak bazı mutant virüsler daha bulaşıcı olabiliyor, aşılar bu virüslere karşı etkisiz kalabiliyor.

Resmen B1617 diye bilinen varyant, ilk olarak Ekim ayında Hindistan'da tepspit edildi.

Ne kadar yaygın?

Hindistan'da örneklem testleri varyantın ne kadar uzağa ya da ne kadar çabuk yayıldığını tespit edebilecek kadar yaygın değil.

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde Ocak-Mart ayları arasında toplanan 361 Covid testinden 220'sinde bu varyant görüldü.

Bu arada GISAID küresel veritabanına göre, en az 21 ülkede de Hindistan varyantı tespit edildi.

Varyantın uluslararası seyahat yoluyla İngiltere'ye geldiği de görülüyor. 22 Şubat'tan bu yana İngiltere'de böyle 103 vaka tespit edildi.

Hindistan'dan İngiltere'ye seyahatler büyük ölçüde yasaklandı. İngiltere, Hindistan'ı "kırmızı liste"ye aldı yani Hindistan'dan İngiltere'ye gidecekler önce 10 gün otelde karantinaya girecek.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, Hindistan varyantını "araştırılan varyantlar" listesine ekledi ancak henüz "endişe verici varyant" olarak sınıflandıracak kadar ciddi bir sorun olarak değerlendirmedi.





Daha bulaşıcı ya da tehlikeli mi?

Bilim insanları bu varyantın daha bulaşıcı ya da aşılara daha dirençli olup olmadığının henüz bilinmediğini söylüyor.

Louisiana State Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Dr. Jeremy Kamil, mutasyonlardan birinin Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edilenlere benzer olduğunu söylüyor.

Bu mutasyon daha önceki enfeksiyon ya da aşı sayesinde koronavirüsle savaşabilecek. Bağışıklık sistemimizdeki antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilir.

Ancak şu anda daha kaygı verici olan, İngiltere'de tespit edilen ve şu anda 50'den fazla ülkeye yayılmış olan varyant.

Dr. Kamil ise "Hindistan varyantının İngiltere varyantından daha bulaşıcı olduğundan şüpheliyim ve paniklememeliyiz" diyor.

Neden bu kadar az şey biliniyor?

Bilim insanları, Hindistan varyantıyla ilgili verilerin çoğunun eksik olduğuunu, 298'i Hindistan'da ve 656'sı dünya genelinde olmak üzere çok az örneğin paylaşıldığını söylüyorlar. İngiltere varyantının ise 384 bin farklı dizilimi paylaşılmıştı.

Ayrıca Dr. Kamil, Hindistan'da ilk vakanın kayıtlara geçmesinden bu yana dünya genelinde 400'den az varyant vakasının görüldüğünü vurguluyor.





Hindistan'daki ikinci dalgada itici güç mü?

Hindistan 15 Nisan'dan bu yana günlük 200 bin dolayında vaka bildiriyor. Geçen yıl ise vaka sayısında zirve günlük 93 bindi.

Ülkede koronavirüsün neden olduğu Covid-1 hastalığı sonucu ölenlerin sayıları da artıyor.

Cambridge Üniversitesi'nden klinik mikrobiyoloji Profesörü Ravi Gupta, "Hindistan'ın yüksek nüfusu ve nüfus yoğunluğu virüsün mutasyonları için mükemmel ortam" diyor.

Ancak Hindistan'daki yeni vaka dalgası büyük toplanmalar ve sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmamasından da kaynaklanıyor olabilir.

Wellcome Sanger Enstitüsü'nden Dr. Jeffrey Barret, yeni varyantla bir sebep sonuç ilişkisi olabileceğini, ancak hala yeterli kanıt bulunmadığını söylüyor.

Varyantın geçen yıldan bu yana dolaşımda olduğuna dikkat çeken Barret, "Hindistan'daki dalganın arkasındaki itici güç bu varyantsa, bu noktaya gelmesi birkaç ay sürdü, bu da Kent B117 varyantından daha az bulaşıcı olduğunu gösteriyor" diyor.

Aşılar işe yarayacak mı?

Bilim insanları, ağır hastalıkları önlemede mevcut aşıların varyanta karşı hala etkili olacağına inanıyor.

Prof. Gupta ve çalışma arkadaşlarının Nature dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, bazı varyantlar kaçınılmaz olarak mevcut aşılardan kurtulacak. Bu nedenle, daha etkin hale getirmek için aşı tasarımlarında değişiklikler gerekecek.

Ancak mevcut aşılar, yine büyük ihtimalle hastalığın yayılmasını yavaşlatacak.

Dr. Kamil "Çoğu kişide aşı, hastalkığı hafif geçirmek ya da hiçbir şey hissetmemekle, ölüm riskiyle hastaneye yatış arasındaki farkı belirleyecek" diyor ve ekliyor:

"Lütfen size verilen aşıyı yaptırın. Tereddüt edip, ideal aşıyı bekleme hatasına düşmeyin"

Covid: Hindistan varyantı hakkında neler biliniyor, aşılar işe yarayacak mı?
Covid: Hindistan varyantı hakkında neler biliniyor, aşılar işe yarayacak mı?
Covid: Hindistan varyantı hakkında neler biliniyor, aşılar işe yarayacak mı?

Koronavirüs, England, India, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Hindistan varyantı hakkında neler biliniyor, aşılar işe yarayacak mı? - Son Dakika Dünya

BBC

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