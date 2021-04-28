Covid: Hollanda'da koronavirüs önlemleri itirazlara rağmen gevşetildi, halka hırsızlık uyarısı yapıldı - Son Dakika
BBC

Covid: Hollanda'da koronavirüs önlemleri itirazlara rağmen gevşetildi, halka hırsızlık uyarısı yapıldı

28.04.2021 13:32
Covid: Hollanda'da koronavirüs önlemleri itirazlara rağmen gevşetildi, halka hırsızlık uyarısı yapıldı, System.String[]

Ülkede aylardır uygulanan sıkı koronavirüs önlemleri bugünden itibaren gevşetildi.

Hollanda'da aylardır uygulanan sıkı koronavirüs önlemleri bugünden itibaren gevşetildi. Sağlık çalışanları ile Bilim Kurulu'nun itirazlarına rağmen, restoran ve kafeler, 6 aydan uzun bir süre sonra ilk kez açık havadaki bölümlerinde müşteri kabul etmeye başladı.

Ocak ayından bu yana geceleri devam eden sokağa çıkma yasağı da, sabah 04: 30'da yürürlükten kaldırıldı. Güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağının sona ermesinden sonra, hırsızlık vakalarının yoğun biçimde artacağı uyarısında bulunuyor.

Rutte: Risk almadan rahatlamak mümkün değil

Hollanda'da günlük vaka sayıları ortalama 6 bin 500 civarında.

Başbakan Mark Rutte, "risk almadan rahatlamanın mümkün olmadığını" savunarak, "sağlık hizmetleri açısından durumun hala kritik olduğunu ancak çok dikkatli biçimde bazı riskleri göze alabileceklerini" söyledi.

Hükümetin kararı doğrultusunda bugünden itibaren mağaza ve dükkanlar, randevusuz müşteri kabul etmeye başladı. Hollandalılar, kapalı alanda maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla önceden randevuya gerek olmadan alışverişe çıkabilecek.

Geçen sonbahardan bu yana sadece paket servisi sunan restoran ve kafeler de, öğle saatlerinden itibaren açık hava bölümlerinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Pazarlarda gıda ve kozmetik dışındaki ürünleri satan tezgahlara da, bugünden itibaren izin verilmeye başlandı.

Hollanda'da 50 kişiyle sınırılı olan cenaze törenlerine artık 100 kişiye kadar katılıma izin verilecek. Evlere kabul edilen misafir sayısı da birden ikiye çıkarıldı.

Üniversite ve yüksek okullar da, Pazartesi gününden itibaren haftada bir gün yüz yüze eğitim vermeye başladı.





'Hükümet Rus ruleti oynuyor'

Polis ve sigorta şirketleri, kapanma ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle geçen yıldan bu yana ciddi oranda azalan hırsızlık olaylarının, yeniden yoğun bir şekilde artacağı uyarısında bulunuyor.

Resmi rakamlara göre, Hollanda'daki hırsızlık olayları, sokağa çıkma yasağının uygulandığı yılın ilk 4 ayında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 45 oranında azaldı. Güvenlik güçleri, Mayıs ayından itibaren hırsızlık vakalarının en az iki kat artacağını öngörüyor.

Polis, önlemlerin gevşetilmesinden sonra, insanların hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olması çağrısında bulundu.

Önlemlerin gevşetilmesi kararı üzerine, hükümeti "Rus ruleti oynamakla" suçlayan sağlık çalışanları ise gelişmelerden endişeli.

Hollanda Bilim Kurulu (OMT) üyeleri ile sağlık çalışanları, vaka sayılarının henüz rahatlama gerektirecek boyutta olmadığını vurgulayarak, hastane ve yoğun bakım servisleri üzerindeki baskının hala devam ettiğini belirtiyor.

Salgının başından bu yana 1 milyon 470 bin koronvirüs vakası görülen Hollanda'da, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 17 bin 93 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, vaka saylarının düşmesi halinde Mayıs ve Haziran aylarında önlemleri biraz daha gevşetecek.

Süreç planlandığı gibi gelişirse, 4 Temmuz'dan itibaren de Hollanda normal yaşama dönecek.

Covid: Hollanda'da koronavirüs önlemleri itirazlara rağmen gevşetildi, halka hırsızlık uyarısı yapıldı
Covid: Hollanda'da koronavirüs önlemleri itirazlara rağmen gevşetildi, halka hırsızlık uyarısı yapıldı

Sokağa Çıkma Yasağı, Güvenlik güçleri, Koronavirüs, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Hollanda'da koronavirüs önlemleri itirazlara rağmen gevşetildi, halka hırsızlık uyarısı yapıldı - Son Dakika Dünya

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