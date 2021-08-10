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Covid: Hollanda'da tatil sonrası vaka sayılarında patlamayı önlemek için herkese ücretsiz test kiti dağıtılacak - Son Dakika
BBC

Covid: Hollanda'da tatil sonrası vaka sayılarında patlamayı önlemek için herkese ücretsiz test kiti dağıtılacak

10.08.2021 02:23
Covid: Hollanda'da tatil sonrası vaka sayılarında patlamayı önlemek için herkese ücretsiz test kiti dağıtılacak, System.String[]

Hollanda hükumeti, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da yaz tatili dönüşü koronavirüs vakalarının artmasını önlemek amacıyla, isteyen bütün vatandaşlarına kendi kendilerine yapabilecekleri iki adet ücretsiz hızlı test dağıtacak.

Hollanda hükumeti, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da yaz tatili dönüşü koronavirüs vakalarının artmasını önlemek amacıyla, isteyen bütün vatandaşlarına kendi kendilerine yapabilecekleri iki adet ücretsiz hızlı test dağıtacak.

Hükümet, bugünden itibaren ülkedeki yaklaşık 8 milyon haneye, internet üzerinden ücretsiz antijen testi talep etmek için gerekli olan bir şifrenin yer aldığı mektuplar göndermeye başladı.

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen mektuplarda, test talep kodunun yanı sıra, test yaptırmanın önemine işaret edilen bir de not her alıyor. Bakanlık, okulda, işte ya da davetlerde başkalarıyla bir araya gelmeden önce test yapmanın önemine dikkati çekiyor.

Geçen yıl, yaz tatili sonrası Covid vakalarının hızla artması üzerine, sonbahardan itibaren Hollanda'da önlemler sıkılaştırılmıştı. Hükümet, bu yıl da aynı durumun yaşanmaması için, ücretsiz testlerden mümkün olduğunca yararlanılmasını istiyor.

Bu nedenle, aşıları tamamlanmış ve hiçbir enfeksiyon belirtisi olmasa da, tatilden dönen herkesin, kendi kendine test yapması isteniyor. Şikayeti olan kişilere, halk sağlığı merkezlerinde ücretsiz PCR testleri yapılmaya da devam edilecek.

Hızlı testler, talep edildikten sonra 1,5 hafta içinde vatandaşlara ulaştırılacak. Lise ve üniversite öğrencileri de, okulları aracılığıyla ücretsiz test elde edebilecek.

Yurtdışı tatilinden dönen Hollandalılara, ülkeye varıştan 2 ve 5 gün sonra kendi kenilerine test yapmaları tavsiye ediliyor.

Hükümet, kendi kendine test uygulamasını tanıtmak için medya üzerinden bir kampanya da başlattı.

Hollanda Toplum Sağlığı Merkezi (GGD) de, havalimanlarında yurtdışından dönen yolculara, kendi kendilerine yapabilecekleri ücretsiz testler dağıtmaya başladı.

Covid: Hollanda'da tatil sonrası vaka sayılarında patlamayı önlemek için herkese ücretsiz test kiti dağıtılacak

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Hollanda, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Hollanda'da tatil sonrası vaka sayılarında patlamayı önlemek için herkese ücretsiz test kiti dağıtılacak - Son Dakika Dünya

BBC

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