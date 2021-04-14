Covid: Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar 'koronavirüs deneyi' için 4 günlüğüne açıldı - Son Dakika
BBC

Covid: Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar 'koronavirüs deneyi' için 4 günlüğüne açıldı

14.04.2021 14:12
Covid: Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar 'koronavirüs deneyi' için 4 günlüğüne açıldı, System.String[]

Hollanda'nın Utrecht kentindeki kafe ve restoranlar, müşteriler ile çalışanların kapalı alanda koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğini araştırmak amacıyla 4 günlüğüne açılıyor.

Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar, müşteriler ile çalışanların kapalı alanda koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğini araştırmak amacıyla 4 günlüğüne açıldı.

Kent merkezindeki 5 kafe ve restoranda yapılan deneyle, salgın döneminde kafe ve restoranların güvenli bir şekilde yeniden açılıp açılamayacağı araştırılacak.

Hollanda'da hükümet ve etkinlik sektörünün desteğiyle yürütülen "Fieldlab" (saha deneyi) araştırması kapsamında bu kafe ve restoranlar bugünden Cumartesi gününe kadar müşterilerine hizmet verecek.

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamaya göre, deney sırasında müşteri ve çalışanlar arasındaki temas anlarının; mesafe, süre ve farklı insan sayısı açısından koronavirüsün yayılmasına etkisi araştırılacak.

Kafe ve restoranların kapalı alanlarındaki havalandırma, içerideki temiz hava durumu ile karbondioksit miktarı da incelenecek. Kapalı alandaki karbondioksit miktarının müşteri ve çalışanlar arasında virüs yayılımını nasıl etkilediğine bakılacak.

Deney kapsamında, kafe ve restoran müşterilerinin koronavirüs kurallarına yeterince uyup uymadığı da incelenecek.

Deneme amaçlı açılan kafe ve restoranlara gitmek isteyen müşteriler, Fieldlab internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Deneye katılan müşteri ve çalışanlar, negatif koronavirüs testi sonucu göstermek zorunda. Her müşteri en fazla 2 saat içeride kalabilecek.

Utrecht Belediyesi'ne göre, deney sırasında elde edilecek veriler, salgın döneminde restoran, kafe ve barların güvenli bir şekilde yeniden açılması açısından büyük önem taşıyor.

Utrecht'te Filedlab deneyi kapsamında, Şubat ayında 500'er izleyicinin katılımıyla kapalı alanda tiyatro gösterisi ve konferans düzenlenmişti.





Pazar günü sonuçları açıklanan bu deneylere göre, belirli koşullar çerçevesinde tiyatro ve konferans salonları güvenli bir şekilde yeniden açılabilir. Çünkü, izleyicilerin sabit konumda oturduğu ve maske taktığı etkinliklerde yeni enfeksiyonlara rastlanmadı.

Hollanda'da Fieldlab deneyleri kapsamında 24 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişinin katılacağı yeni kitlesel deneyler gerçekleştirilecek.

Hollanda'daki en büyük eğlence parklarından biri olan Efteling, 24 Nisan'da, negatif test sonucu gösteren 8 bin müşterisine kapılarını açacak. Müşteriler, parka girmeden önce test yaptırabilecek.

Breda kentinde 24 Nisan'da yapılacak Turuncu Gün etkinliği ve Lichtenvoorde kasabasındaki Startschotgala konserine 10'ar bin kişi alınacak.

İlk sonuçlar 'umut verici'

Hollanda hükümetine göre, Fileldlab araştırmalarının ilk sonuçları umut verici. Bu nedenle, yeni deneylerle adım adım daha fazla normalleşme planlanıyor. Ancak Hollanda Bilim Kurulu (OMT), bu tür deneyler nedeniyle kaygılı.

Yüksek vaka artışları nedeniyle "durumun vahim boyutta" olduğunu belirten OMT, bu nedenle hükümete önlemlerin gevşetilmesi konusunda acele etmemesi uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu, Fieldlab deneylerine yaklaşık 200 bin katılımcı beklendiğine dikkati çekerek, bunun Nisan ayındaki vaka sayılarının yüzde 0,6 ile yüzde 1 oranında artmasına neden olacağını bildirdi.

Hollanda'da şu anda günlük ortalama vaka sayısı 6 bin 500 civarında. 17 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 1 milyon 364 bin kişi Covid-19'a yakalandı. Salgın nedeniyle 16 bin 882 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede Ocak ayından bu yana 3 milyon 900 bin kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

Covid: Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar 'koronavirüs deneyi' için 4 günlüğüne açıldı
Covid: Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar 'koronavirüs deneyi' için 4 günlüğüne açıldı

Koronavirüs, Hollanda, Hükümet, Nisan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar 'koronavirüs deneyi' için 4 günlüğüne açıldı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı Slavia Prag'da Kudela, ırkçı söylemleri nedeniyle 10 maç ceza aldı Slavia Prag'da Kudela, ırkçı söylemleri nedeniyle 10 maç ceza aldı Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı Mostafa Mohamed koronavirüse yakalandı Kısıtlama başladı, İstanbullular evine yetişemedi Kısıtlama başladı, İstanbullular evine yetişemedi Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti
17:39 Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü 15 gün sonra serbest kaldı
17:34 Çatıdaki intihar girişimini cep telefonuyla yayın yapıp film gibi izlediler
17:27 Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı         
21:31
Ahmet Altan tahliye edildi! İşte cezaevi çıkışı ilk fotoğrafı Ahmet Altan tahliye edildi! İşte cezaevi çıkışı ilk fotoğrafı         
21:16
Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' tepkisi: Hodri meydan Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' tepkisi: Hodri meydan         
20:56
Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi? Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?         
20:06
Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı! Hemen müze ekipleri çağrıldı Dünyaca ünlü otellere yakın arazinin ortasında heyecanlandıran kazı! Hemen müze ekipleri çağrıldı         
19:43
Belediyeden 'Almanya'ya giden 43 kişi dönmedi' iddialarına cevap: Başkan yardımcısını görevden aldık Belediyeden 'Almanya'ya giden 43 kişi dönmedi' iddialarına cevap: Başkan yardımcısını görevden aldık         
18:11
9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı         
16:02
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 21:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar 'koronavirüs deneyi' için 4 günlüğüne açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei