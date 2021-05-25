COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI - Son Dakika

COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI

25.05.2021 16:53

VAN'da, geçen yıl ağabeyi ile 3 personelini koronavirüsten kaybeden, kendisi ise 15 günlük tedavinin ardından görevinin başına dönen Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr.

VAN'da, geçen yıl ağabeyi ile 3 personelini koronavirüsten kaybeden, kendisi ise 15 günlük tedavinin ardından görevinin başına dönen Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik, pandemi döneminde yaşadığı travma ile sağlık çalışanların fedakarca mücadelesini kitaplaştırdı. Doç. Dr. Çelik, Defalarca okuduğum kitabın bir kısmını yazan biri olarak, her okuduğumda duygulandım ve gözlerim oldu. Çünkü bu mücadelenin ortasında ağabeyimi kaybettim. Kendim de Covid'i ağır geçirdim dedi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik, geçen yıl 12 Ekim'de Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye başladı. 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Doç. Dr. Çelik, pandemi sürecinde ağabeyini ve 3 personelini ise kaybetti. Yaşadığı travmayı uzun süre üzerinden atamayan Doç. Dr. Çelik, aynı hastanede görev yapan Uzman Dr. Mehmet Ali Bilgili ile birlikte 'Covid-19 salgınında neler yaşadık, neler öğrendik, geleceğe notlar' adlı kitap yazdı. Doç. Dr. Çelik kitapta, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelesi ve karşılaştıkları sorunlar, kurumların bu süreçte verdiği mücadele, Covid-19 yenen hastaların hikayelerinin yanı sıra, koronavirüsten hayatını kaybeden ağabeyine de yer verdi. Doç. Dr. Çelik, kitabı her okuduğunda duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

'COVİD-19'U YENİP, AĞABEYİMİ VE 3 PERSONELİMİ KAYBETTİM'

Ağabeyiyle aynı dönemde hastanede tedavi gördüklerini belirten Doç. Dr. Çelik, 'Yöneticisi olduğunuz hastanede Covid-19 ile yaklaşık bir yıldır mücadele ettiğiniz bir süreçte ailenizden birisi yoğun bakımda yatıyor, siz de serviste yatıyorsunuz ve bu travmayı iliklerimize kadar hissettik. Bu bizde yoğun bir duygu oluşturdu. Sadece bende değil, tüm yönetici arkadaşlarımızla, çalışan hemşire arkadaşlarımızda, doktorlarımız, güvenlik ve temizlik personelimiz ile bu duyguları zaman zaman paylaşıyorduk. Biz de dedik ki; hem tarihe bir not düşme anlamında, hem geleceğe bir deneyim bırakma anlamında kitaplaştıralım' dedik. Yaklaşık bir yıllık bir fikirdi bu. Son 3- 4 ayda da bölümleri yazılıp kitap haline geldi. Kitabımız 32 bölümden oluşuyor. Çoğunluğu hastanede çalışan personelimiz bizler tarafından yazıldı. Bu Covid-19'u sadece hastaneler yaşamadı. Hastane dışında da bu travmayı esnaf, işçi, sokaktaki vatandaşımız ve belediyeler ile üst düzey yöneticilerimiz de yaşadı. Bunlara da yer verdik dedi.

'ŞEHİT OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN MÜCADELESİNİ YAŞATIYORUZ'

Pandemi döneminde çaba ve mücadelelerin kitapta yer aldığını anlatan Doç. Dr. Çelik, Bu salgın ile ilgili belki daha sonra da defalarca yazılıp, çizilecek. Filmleri belki çekilecek, romanlar yazılacak. Bu kitabın farklılığı şu. Biz travmanın tam ortasında, bu savaşın ön cephesinde yer alanların yaşadığı duyguları yansıtıyor. Bu anlamda hem de geleceğe de notlar bırakarak yansıtıyor. Vatandaşlarımıza özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sağlık çalışanları bu mücadele şehit oldu. Bu şehit olan arkadaşlarımızın aziz hatıralarına atıfta bulunarak, onların duygularını yaşayarak biz bu kitabı yazdık diye konuştu.

TÜM GELİRLERİ, İYİLİK MAĞAZAMIZA AKTARILACAK

Kitabında koronavirüste kaybettiği ağabeyi ve sağlık çalışanlarına da yer verdiğini söyleyen Doç. Dr. Çelik, Bu süreçte birçok sağlık çalışanı da ya babasını kaybetti ya kardeşini kaybetti. Eşini kaybedenler oldu. Çok ağır travmalar yaşadık. Doktor arkadaşlarımız yoğun bakımlara düştü. Halen de gencecik insanlar yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Çocukları, bebekleri onları bekliyor. Biz bundan sonra da belki bunun acısını yaşayacağız. O yüzden kitabı yazmayı bir sorumluluk hissettik. Bundan 50-100 yıl sonra torunlarımız, çocuklarımız bu salgın nasıl yaşandı' diye düşündüğünde tüm o duyguları bu kitaba yansıttık. Bu kitap sağlık çalışanlarına adandı. Bütün hakları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait. Hastanemizin iyilik mağazası var. Tüm amacı iyilik olman bir mağazamız var. Kitabın gelirleri oraya aktarılacak? ifadelerini kullandı.

COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI
COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI
COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI
COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI
COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI
COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI
COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI
COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI
COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI
COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI
COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI

Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Koronavirüs, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder "Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
17:02 Talihsiz adam koyun otlatırken kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
16:34 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor
16:12 Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu
İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı         
17:37
16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek         
17:36
İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı         
17:20
Talihsiz adam koyun otlatırken kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu Talihsiz adam koyun otlatırken kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu         
17:02
Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi         
16:58
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor         
16:35
Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu         
16:12
FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı         
15:42
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta bulduğu taşın gök elması olduğunu düşünüyor! Değerini kanıtlarsa yüksek fiyattan satacak Parkta bulduğu taşın gök elması olduğunu düşünüyor! Değerini kanıtlarsa yüksek fiyattan satacak         
13:55
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 17:42:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: COVİD'İ YENEN, AĞABEYİ VE 3 PERSONELİNİ İSE KAYBEDEN BAŞHEKİM, YAŞADIKLARINI KİTAPLAŞTIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement