Covid ile birlikte akıllı TV'lere ilgi arttı - Son Dakika

Covid ile birlikte akıllı TV'lere ilgi arttı

14.01.2021 12:27
Covid ile birlikte akıllı TV'lere ilgi arttı, System.String[]

Türkiye'de Covid-19 öncesi 3,9 milyon olan akıllı TV sayısı 6 milyona ulaştığı bildirildi.

Türkiye'de Covid-19 öncesi 3,9 milyon olan akıllı TV sayısı 6 milyona ulaştığı bildirildi.

Son dönemde yeni tedbirler kapsamında TV izlenme oranlarına bakıldığında son 2-3 haftada izlenme süreleri hafta içi yüzde 2, hafta sonu yüzde 11 arttı. Ulusal kanalların ise bu dönemde prime time dışı toplam izlenme süreleri yüzde 7, prime time izlenme süreleri yüzde 5 arttı. Konuya dair açıklamalarda bulunan TVekstra Genel Müdürü Merve Eraslanoğlu, sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle TV izlenme oranlarının yükselttiği belirtti.

Eraslanoğlu, hafta sonu prime time izlenme sürelerinde majör bir değişiklik gözlemlenmezken, prime time dışı izlenme sürelerinin yüzde 20 arttığını söyledi. İzlenme sürelerinin yükseldiği hafta sonu prime time dışı programları arasında, izlenme süreleri en yüksek programlar; 'Masumlar Apartmanı Tkr', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tkr', 'Bir Zamanlar Çukurova Tkr' olarak sıralandı.

Akıllı TV sayıları yaklaşık 2 kat arttı

2020'nin başlarında küresel Covid-19 salgınının aniden başlaması, neredeyse her sektöre şok etkisi oluşturdu. Eraslanoğlu, tüketicinin akıllı TV'leri benimseme hızının arttığını belirterek pandemi öncesi 3,9 milyon olarak akıllı TV sayısının 6 milyona ulaştığını söyledi.

(İHA)

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid ile birlikte akıllı TV'lere ilgi arttı - Son Dakika


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