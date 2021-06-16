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Covid: İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancok için küfürlü ifadeyle 'Umutsuz vaka' dediği ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancok için küfürlü ifadeyle 'Umutsuz vaka' dediği ortaya çıktı

16.06.2021 16:20
Covid: İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancok için küfürlü ifadeyle 'Umutsuz vaka' dediği ortaya çıktı, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski baş danışmanı Dominic Cummnigs, bu ifadenin geçtiği bir yazışmanın ekran görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen yıl Mart ayında Sağlık Bakanı Matt Hancock için küfürlü bir ifadeyle "Umutsuz vaka" dediği ortaya çıktı.

Johnson'ın eski baş danışmanı Dominic Cummnigs, bu ifadenin geçtiği bir yazışmayı kamuoyuyla paylaştı.

Koronavirüs pandemisi başladığında bakımevlerindeki ölümler, test sayısının yetersizliği ve koruyucu ekipman bulma konusundaki sıkıntılar üzerine Johnson'ın bu ifadeyi kullandığını söyleyen Cummings, "Onu görevden almamanız nedeniyle fazladan kaç kişi öldü?" diye sordu.

Cummings bu ifadelerin kullanıldığına kanıt olarak Johnson ile arasındaki 27 Mart 2020'deki WhatsApp yazışmasının ekran görüntüsünü gösterdi.

Cumminsg yazışmada, ABD'nin iki haftada test sayısını günde 2200'den önce 27 bine, sonra da 100 bine çıkardığını, İngiltere'nin de bunu yapması gerektiğini söylediklerini belirtiyor.

Sonra ise İngiltere'nin günde 5-7 bin kişiye test yapabildiğini, Sağlık Bakanı Hancock'un bu sayıyı Pazartesi gününe kadar 10 bine çıkarılmasıyla ilgili olarak "şüpheleri" olduğunu söylediğini, kendilerinin ise Salı gününe kadar "kesinlikle" bu sayıya ulaşılacağını açıkladığını da aktarıyor.

'Başbakanlık neden Parlamento'ya yalan söylüyor?'

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Cummings, "İlk planın Eylül ayına kadar sürü bağışıklığı sağlamak olduğu ve bunun sonradan terk edildiğini kabul etmeyen Başbakanlık neden Parlamento'ya yalan söylüyor?" ifadelerini kullandı.

Cummings daha önce de Avam Kamarası'nda verdiği ifadede, hükümetin salgına yönelik "yanlış yaklaşımı" nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere öldüğünü iddia etmiş, Johnson'ın "görevi için uygun olmadığını" söylemişti.

Cummings, Hancock'un Başbakan Johnson'a yalan söylediğini de iddia etmişti.

Hancock ise iddiaları ve suçlamaları reddediyor.

Geçen yıl istifaya zorlanan Cummings, bir süredir Johnson'ı eleştiren açıklamalarda bulunuyor.

Covid: İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancok için küfürlü ifadeyle 'Umutsuz vaka' dediği ortaya çıktı
Covid: İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancok için küfürlü ifadeyle 'Umutsuz vaka' dediği ortaya çıktı

Boris Johnson, Koronavirüs, England, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İngiltere Başbakanı Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancok için küfürlü ifadeyle 'Umutsuz vaka' dediği ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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