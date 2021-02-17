Covid: İngiltere'de bazı araştırmacılar, 'Koronavirüs testi için semptom sayısı 3'ten 7'ye çıkarılmalı' diyor - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de bazı araştırmacılar, 'Koronavirüs testi için semptom sayısı 3'ten 7'ye çıkarılmalı' diyor

17.02.2021 16:12
Covid: İngiltere'de bazı araştırmacılar, 'Koronavirüs testi için semptom sayısı 3'ten 7'ye çıkarılmalı' diyor, System.String[]

İngiltere'de bazı araştırmacılar, Covid-19 testi için belirlenen üç kritere halsizlik, baş ağrısı, boğaz yanması ve ishalin de eklenmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'de bazı araştırmacılar, Covid-19 testi için belirlenen üç kritere halsizlik, baş ağrısı, boğaz yanması ve ishalin de eklenmesi çağrısında bulundu. Ülkede halihazırda öksürük, yüksek ateş ya da koku veya tat kaybı olanlar test yaptırabiliyor.

King's College London ve Zoe Symptom Study adlı mobil uygulamanın uzmanlarının ortak çalışmasında bu dört belirtinin de test kapsamına alınmasıyla yüzde 40 daha fazla vakanın tespit edilebileceği belirtiliyor.

Ancak bu aynı zamanda virüs taşımayan daha fazla insana test yapılması anlamına da geliyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı sözcüsü, bir uzman ekibin Covid-19 belirtilerini sürekli gözden geçirdiğini söyledi.

Sözcü, "Ana semptomlar, Covid-19'u olan azami sayıda insanı tespit edebilecek ama aynı zamanda virüs taşımayanlara test yapılmasını engelleyecek şekilde belirlendi" dedi.

'Her başı ağrıyana test yapılırsa sistem tıkanır'

Tat ve koku kaybının, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtisi olduğu ilk kez Zoe ekibi tarafından ortaya çıkarılmış ve bu daha sonra resmi semptom listesine dahil edilmişti.

Ekip bu sonuca, testi pozitif çıkan kişilerin mobil uygulamadaki şikayetleriyle ulaşmıştı.

Zeo uzmanları, şimdi potansiyel belirtilerini bildiren 120 bin kullanıcısının (Bunlardan 1200'ü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi) verilerini analiz ederek en yaygın yedi semptomu belirledi.

Ancak bazı uzmanlar, bu semptomların erken Covid belirtisi olabileceği gibi, başka neden nedenleri olabileceğini de söylüyor.

Diğer belirtilerin aşırı derecede yaygın olduğuna dikkat çeken bu uzmanlar, örneğin başı ağrıyan herkesin test yaptırmasının sistemi tıkayacağını vurguluyor.

'Bu kriterler yüksek riskli bölgelerde geçerli olabilir'

BBC'nin sorularını yanıtlayan Dr. Margaret McCartney ise bu konuda "pragmatik" bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirterek yüksek riskli bölgelerde yaşayan ve üç ana semptom dışındaki belirtileri gösteren kişilere test yapılabileceğini ifade etti.

'Şimdi imkanlar arttı, her test hayat kurtarır'

Zoe uzmanları da önerdikleri stratejinin sistem üzerinde baskı oluşturacağını kabul ediyor. Hatta, bu uzmanlar bir pozitif teste karşılık 46 negatif testin sayısının bu yolla 95'e çıkacağını söylüyor.

Ancak Zoe'nin baş bilim danışmanı Dr. Claire Steves, "PCR testi imkanlarının yetersiz olduğu dönemde sınırlama mantıklıydı. Ama şimdi, ülke genelinde imkanlarımız arttı ve her pozitif test hayat kurtarabilir" dedi.





'İyi hissetmiyorsanız, Covid'e yakalanmış olabilirsiniz'

Projeye başkanlık eden Prof. Tim Spector ise "Başından beri sadece öksürük, ateş ve koku kaybına odaklanarak vakaların önemli bir bölümünü atladığımızı biliyoruz. Halka şu mesajı vermek istiyoruz: İyi hissetmiyorsanız, Covid'e yakalanmış olabilirsiniz ve test yaptırmalısınız" diye konuştu.

'Varyantların belirtileri farklı olabilir'

Prof. Spector, "bunun özellikle önemli olduğunu" zira yeni koronavirüs varyantlarının farklı semptomları olabileceğini vurguladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun verileri, yeni varyantlardaki en yaygın belirtilerin öksürük, halsizlik, boğaz yanması ve kas ağrısı olduğuna işaret ediyor.





Covid: İngiltere'de bazı araştırmacılar, 'Koronavirüs testi için semptom sayısı 3'ten 7'ye çıkarılmalı' diyor
Covid: İngiltere'de bazı araştırmacılar, 'Koronavirüs testi için semptom sayısı 3'ten 7'ye çıkarılmalı' diyor

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İngiltere'de bazı araştırmacılar, 'Koronavirüs testi için semptom sayısı 3'ten 7'ye çıkarılmalı' diyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Rap dünyası karıştı! Ezhel'e şehit tepkisi: Boğaziçi olaylarında attığın sloganı bugün de yaparsın umarım Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi Her on oyuncudan biri kimliğini çaldırıyor: 347 milyar dolar potansiyel olarak risk altında Abdurrahim Albayrak'ın 3 F.Bahçeli isimle ilgili iddialarına sert yanıt: Şantaj yapıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı Uzmanlardan vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi
UEFA Şampiyonlar Ligi İsviçre Sistemi'ne geçiyor! Yeni model 2024 yılında uygulamaya konulabilir UEFA Şampiyonlar Ligi İsviçre Sistemi'ne geçiyor! Yeni model 2024 yılında uygulamaya konulabilir         
16:02
Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast talimatı veren PKK'lıya müebbet verildi Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast talimatı veren PKK'lıya müebbet verildi         
15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü "Abdullah Gül" diye takdim etti         
15:23
İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü, kar küreme aracının direksiyonuna geçti İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü, kar küreme aracının direksiyonuna geçti         
15:06
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız         
14:09
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen ne yüzsüzsün         
13:49
Doktorun planlı intiharı Türkiye'yi sarstı! Canına kıydığı yerde 4 yıl önce kamp yapmış Doktorun planlı intiharı Türkiye'yi sarstı! Canına kıydığı yerde 4 yıl önce kamp yapmış         
12:47
Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için karar verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için karar verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var         
12:35
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi         
11:52
Gara şehidinin babası Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu         
11:35
Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada         
11:09
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 16:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: İngiltere'de bazı araştırmacılar, 'Koronavirüs testi için semptom sayısı 3'ten 7'ye çıkarılmalı' diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei