Covid: İngiltere'de en az bir doz Covid aşısı olanların sayısı 30 milyonu geçti - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de en az bir doz Covid aşısı olanların sayısı 30 milyonu geçti

28.03.2021 19:37
Covid: İngiltere'de en az bir doz Covid aşısı olanların sayısı 30 milyonu geçti, System.String[]

İngiltere'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 30 milyon 151 bin kişiye yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 30 milyon 151 bin kişiye yükseldi. 18 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık yüzde 57'sine en az bir doz aşı yapılmış oldu.

Başbakan Boris Johnson, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 30 milyon eşiğinin geçilmesini "Harika bir haber" olarak niteledi.

Johnson, "Aynı hızda devam etmeliyiz. Lütfen ikinci doz için çağrıldığınızda aşınızı olun" dedi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre ikinci dozun yapıldığı kişi sayısı 3 milyon 537 bin düzeyinde. Bu sayı, nüfusun yüzde 6,7'sine tekabül ediyor.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 3 bin 862 olarak belirlenirken, Covid bağlantılı olarak 19 kişinin öldüğü kaydedildi. Vaka ve ölüm sayılarının, Covid aşısı yapılan kişi sayısıyla ters orantılı biçimde azalması dikkat çekiyor.

Ülkede şimdiye kadar Oxford-AstraZeneca işbirliğiyle geliştirilen aşının yanı sıra, Pfizer-BioNTech aşısı da uygulanıyor.

Bugün verilen bilgiye göre Moderna aşısının da Nisan ayı sonunda ülkeye ulaşacağı ve kullanıma sokulacağı bildirildi.





Mart başında sağlık otoriteleri, aşı tedariğinde yaşanan gecikmeler nedeniyle günlük aşı uygulanan kişi sayısının düşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Normalleşme sürecinde ikinci adım Pazartesi atılıyor

Başbakan Boris Johnson'ın açıkladığı normalleşme takvimine göre, 8 Mart'ta okulların açılmasıyla ilk adım atılmıştı.

29 Mart Pazartesi, yani yarın ikinci adım atılacak ve dış mekanlarda altı kişinin ya da iki haneden kişilerin bir araya gelmesine izin verilecek.

Yarın kaldırılacak önlemler arasında, dış mekanlardaki spor tesislerinin açılması da var.

Normalleşme takvimine göre, 12 Nisan'dan itibaren hizmet sektörünün açık havada faaliyete başlamasına izin verilecek, yüzme havuzları ve kapalı alanlardaki spor salonları kapılarını açabilecek.

Bu süreçte, Covid-19 gibi virüs kaynaklı hastalıklarda bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısı olarak hesaplanan bulaşma katsayısı R0'ın 1'in altında tutulması hedefleniyor. R0 katsayısı şu anda 0,7 ile 0,9 aralığında.

İngiltere'de şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle 126 bin kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede bir yıllık salgın süresince 4 milyon 333 bin kişiye Covid tanısı kondu.

Covid: İngiltere'de en az bir doz Covid aşısı olanların sayısı 30 milyonu geçti
Covid: İngiltere'de en az bir doz Covid aşısı olanların sayısı 30 milyonu geçti

Boris Johnson, Koronavirüs, Başbakan, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İngiltere'de en az bir doz Covid aşısı olanların sayısı 30 milyonu geçti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Tuğba Özerk, yeni şarkısının klibi için küvete girdi Tuğba Özerk, yeni şarkısının klibi için küvete girdi ABD, Türkiye'nin ürünlerine vergi uygulanabileceğinin sinyalini verdi ABD, Türkiye'nin ürünlerine vergi uygulanabileceğinin sinyalini verdi Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde perşembe gününe dikkat A Milli Takım'da 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görüldü A Milli Takım'da 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görüldü Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı Türkiye'nin envanterine kattığı S-400'e itiraz eden NATO'da Rus malı radar skandalı Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı
Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı Aleyna Kalaycıoğlu oldu Survivor'da şarkı yarışmasının kazananı Aleyna Kalaycıoğlu oldu         
00:49
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 12 bin kişi civarında seyircinin gelmesini bekliyoruz TFF Başkanı Nihat Özdemir: 12 bin kişi civarında seyircinin gelmesini bekliyoruz         
00:18
Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama         
23:55
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım Lüks aracında uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu suçunu itiraf etti: Pişmanım         
22:16
Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti         
19:54
Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti         
18:51
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı         
14:59
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar         
14:40
Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı         
14:22
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş         
11:48
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 02:09:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: İngiltere'de en az bir doz Covid aşısı olanların sayısı 30 milyonu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei