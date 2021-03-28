Covid: İngiltere'de en az bir doz Covid aşısı olanların sayısı 30 milyonu geçti

İngiltere'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 30 milyon 151 bin kişiye yükseldi. 18 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık yüzde 57'sine en az bir doz aşı yapılmış oldu.

Başbakan Boris Johnson, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 30 milyon eşiğinin geçilmesini "Harika bir haber" olarak niteledi.

Johnson, "Aynı hızda devam etmeliyiz. Lütfen ikinci doz için çağrıldığınızda aşınızı olun" dedi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre ikinci dozun yapıldığı kişi sayısı 3 milyon 537 bin düzeyinde. Bu sayı, nüfusun yüzde 6,7'sine tekabül ediyor.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 3 bin 862 olarak belirlenirken, Covid bağlantılı olarak 19 kişinin öldüğü kaydedildi. Vaka ve ölüm sayılarının, Covid aşısı yapılan kişi sayısıyla ters orantılı biçimde azalması dikkat çekiyor.

Ülkede şimdiye kadar Oxford-AstraZeneca işbirliğiyle geliştirilen aşının yanı sıra, Pfizer-BioNTech aşısı da uygulanıyor.

Bugün verilen bilgiye göre Moderna aşısının da Nisan ayı sonunda ülkeye ulaşacağı ve kullanıma sokulacağı bildirildi.

Mart başında sağlık otoriteleri, aşı tedariğinde yaşanan gecikmeler nedeniyle günlük aşı uygulanan kişi sayısının düşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Normalleşme sürecinde ikinci adım Pazartesi atılıyor

Başbakan Boris Johnson'ın açıkladığı normalleşme takvimine göre, 8 Mart'ta okulların açılmasıyla ilk adım atılmıştı.

29 Mart Pazartesi, yani yarın ikinci adım atılacak ve dış mekanlarda altı kişinin ya da iki haneden kişilerin bir araya gelmesine izin verilecek.

Yarın kaldırılacak önlemler arasında, dış mekanlardaki spor tesislerinin açılması da var.

Normalleşme takvimine göre, 12 Nisan'dan itibaren hizmet sektörünün açık havada faaliyete başlamasına izin verilecek, yüzme havuzları ve kapalı alanlardaki spor salonları kapılarını açabilecek.

Bu süreçte, Covid-19 gibi virüs kaynaklı hastalıklarda bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısı olarak hesaplanan bulaşma katsayısı R0'ın 1'in altında tutulması hedefleniyor. R0 katsayısı şu anda 0,7 ile 0,9 aralığında.

İngiltere'de şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle 126 bin kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede bir yıllık salgın süresince 4 milyon 333 bin kişiye Covid tanısı kondu.