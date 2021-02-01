Covid: İngiltere'de Güney Afrika kaynaklı iki yeni mutasyon vakası sonrası acil test programı başlatılıyor - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görülmesi üzerine bazı bölgelerde acil Covid-19 testleri yapılması kararlaştırıldı.

Surrey bölgesinde bu tür iki vaka görüldü.

Bu kişilerin son dönemde hiç seyahat etmediklerinin anlaşılması ve önceki vakalarla bir bağlarının olmaması endişeye neden oldu.

Surrey'nin yanı sıra Londra'nın diğer bazı bölgeleri, Kent, Hertforshire ve Walsall'da belirti göstermeyenler dahil herkese test yaptırmaları çağrısı yapıldı.

Woking kasabasında tüm evlere koronavirüs test kitleri gönderilecek.

İngiltere'de daha önce görülen yeni tür virüsün Güney Afrika kaynaklı olduğu açıklanmıştı.