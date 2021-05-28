Üye Girişi
Covid: İngiltere'de Hindistan varyantı yüzünden '21 Haziran'da tam açılma' hedefi gecikebilir - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de Hindistan varyantı yüzünden '21 Haziran'da tam açılma' hedefi gecikebilir

28.05.2021 16:31
Covid: İngiltere'de Hindistan varyantı yüzünden '21 Haziran'da tam açılma' hedefi gecikebilir, System.String[]

Kapanma önlemlerine ve hızlı aşılama ile koronavirüsün yayılma hızının azaldığı İngiltere'de, son birkaç haftadır ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan varyantın hakim olması ve günlük vaka sayılarındaki artışlar, 21 Haziran için planlanan "normalleşmeye geçiş" hedefinin gecikebileceği...

Kapanma önlemlerine ve hızlı aşılama ile koronavirüsün yayılma hızının azaldığı İngiltere'de, son birkaç haftadır ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan varyantın hakim olması ve günlük vaka sayılarındaki artışlar, 21 Haziran için planlanan "normalleşmeye geçiş" hedefinin gecikebileceği endişesine yol açtı.

27 Mayıs itibarıyla Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da günlük vaka sayısı bir hafta öncesine göre 668 artarak 3542 oldu.

Bu artışların kısmen Mart ayının sonundan bu yana aşama aşama sosyal önlemlerin hafifletilmesi kısmın de ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu düşünülen yeni varyantın, yeni koronavirüs vakalarının dörtte üçünü oluşturmasıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.

Vakalardaki artışlar ülke genelinden çok Bolton, Bedford, Blackburn, Glasgow gibi bazı bölgelerde yoğunlaşıyor.

Başbakan Boris Johnson dün 21 Haziran'da "normalleşmeye geçiş" hedefiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, İngiltere'nin bütün sınırlamaları kaldırmak için gerekirse bekleyebileceğini ama şu anda gecikmeyi gerektirecek bir veri olmadığını söylemişti.

Çalışma Bakanı Kwasi Kwarteng ise henüz salgın önlemlerindeki aşamalı açılmanın sonu olarak ilan edilen 21 Haziran hedefini geciktirecek bir veri bulunmadığını söyledi ama bu tarihin ertelenmeyeceğini de garanti edemeyeceğini not etti.

Bir kısım bilim insanı, uluslararası seyahat üzerindeki sınırlamaların da iyice azalacağı tam açılma için, çok daha yüksek oranda insanın iki doz aşısını olmasını beklemek gerektiğini düşünüyor.

Aşılama hangi aşamada?

Ülke çapında Mart ayı sonundan bu yana aşama aşama sosyal önlemler hafifletilir ve son olarak iç mekanlar da kısmen açılırken, bir yandan aşılama bütün hızıyla sürüyor. İlk araştırmalar İngiltere'de kullanılan aşıların Hindistan'da ortaya çıkan varyanta karşı da etkili olduğuna işaret ediyor.

Ülkede şu ana kadar kullanılan Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca ve Moderna aşılarına bugün onay verilen tek dozluk Janssen de eklendi. Hükümet bu aşıdan 20 milyon doz sipariş vermişti.

Şu ana kadar Birleşik Krallık'ın 18 yaş üzeri yani yetişkin nüfusunun yüzde 45,6'sı (24 milyon insan) iki doz aşısını da oldu. Ve aşılama büyük bir hızla sürdürüldüğünden her hafta ikinci dozunu tamamlayanların oranı yaklaşık yüzde 5 yükseliyor.

Önemli kriter hastaneye yatanların sayısı

Aslında Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde kademe kademe önlemlerin gevşetilmesiyle günlük vaka sayılarının ülke çapında bir miktar yükselmesi bekleniyordu.

Fakat hükümet burada hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ağır geçirenlerin sayısının önemli bir kriter olacağını söylemişti.

21 Haziran olarak belirlenen normale yakın bir hayata geçiş hedefine zamanında ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirirken hükümetin hesaba katacağı ölçütlerden biri bu olacak.

BBC'ye konuşan Çalışma Bakanı Kwasi Kwarteng "Gördüğüm hiç bir şey açılma gününü ertelememiz gerektiğinin işaretini vermiyor. Ama tabi ki verilerin değişebileceği notunu da düşmek kaydıyla" dedi.

Kwarteng, "Dolayısıyla eğer bilimsel kanıtlar, veriler hastaneye yatış oranlarında artışa, riskini artışına işaret ediyorsa, o zaman, o tarihi ileriye atma esnekliğimiz var. Ama bugün itibariyle, gördüğüm verilere bakarak bu tarihi erteleyeceğimizi düşünmüyorum. Yine de bunu garanti edemem" diye konuştu.

21 Haziran'ın gerçekten "büyük açılma tarihi" olup olmayacağı konusundaki karar 14 Haziran'da verilecek.

Hindistan varyantı

Bilim insanları ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantın önceki varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu düşünüyor.

Aşıların bu varyanta karşı da etkili olduğunu gösteren veriler var. Ancak yine de sadece bir doz aşı olmanın bu varyanta karşı koruyuculuğunun, İngiltere/Kent varyantına göre daha düşük olduğu tahmin ediliyor.

İlk veriler bir doz aşının Hindistan varyantına karşı koruyucu etkisinin yüzde 30 civarında olduğuna ama iki doz aşısını da olmuş olanların yüksek oranda korunduğuna işaret ediyor.

Aşılama kampanyasında da veriler ışığında bazı kurallarda değişiklikler yapılıyor. Örneğin, başlangıçta iki doz arasında 12 hafta olabileceği şeklindeki bilimsel tavsiye, 50 yaş üzeri ve risk grubundaki kişiler için 8 haftaya indirildi.

Ülkede her şey yolunda gider ve 21 Haziran'da açılmanın son adımı gerçekleşirse, sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılmış olacak. Gece kulüpleri yeniden açılacak, konserler ve spor müsabakaları gibi kitlesel etkinliklerle ilgili sınırlamalar kaldırılacak.

Covid: İngiltere'de Hindistan varyantı yüzünden '21 Haziran'da tam açılma' hedefi gecikebilir
Covid: İngiltere'de Hindistan varyantı yüzünden '21 Haziran'da tam açılma' hedefi gecikebilir

England, Haziran, India, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İngiltere'de Hindistan varyantı yüzünden '21 Haziran'da tam açılma' hedefi gecikebilir - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti

Son Dakika Haberleri
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:17 Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
15:53 Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız
15:48 Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil         
17:00
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü         
16:41
Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum         
16:17
Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi         
16:15
Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?         
15:35
Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor         
15:10
Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı         
14:56
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
"Beni nasıl açığa alacaklar" diyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Bunların yazılacağından haberdar değildim         
13:45
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 17:07:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: İngiltere'de Hindistan varyantı yüzünden '21 Haziran'da tam açılma' hedefi gecikebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement