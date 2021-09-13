Covid: İngiltere'de hükümetin sağlık danışmanları 12-15 yaş grubundaki çocuklara tek doz aşı tavsiye etti

İngiltere'de halk sağlığı alanında hükümete tavsiyelerde bulunan sağlık danışmanlarına göre, 12-15 yaş grubundaki sağlıklı çocuklara da Covid aşısı tek doz halinde sunulabilir.

Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetlerinin sağlık danışmanları, aşı yoluyla eğitimde Covid kaynaklı aksamaların azaltılabileceğini belirtiyor.

Daha önce, hükümete aşılama konusunda tavsiyelerde bulunan uzmanlardan oluşan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI), 12-15 yaş arası "sağlıklı çocukların" aşılamaya dahil edilmemesi yönünde tavsiyede bulunmuştu.

JCVI, çocukların virüs nedeniyle ciddi bir hastalığa yakalanma riskinin az olduğunu ve toplu aşılamanın sağlık açısından faydasının çok sınırlı olacağını belirtmiş, ancak yetkililerin karar verirken başka faktörleri de gözetebileceklerini eklemişti.

Sağlık danışmanları, virüsün kışın yayılmaya devam edeceğini, bunun da okulların kapanmasına neden olmasa bile, Covid testi pozitif çıkan öğretmen ve öğrencilerin 10 gün karantinada kalması nedeniyle eğitimde aksamalara yol açacağını belirtiyor.

Danışmanlar, bakanlıklara yazdıkları mektupta, yüz yüze eğitimden mahrum kalmanın çocuklar üzerinde fiziksel, duygusal ve yaşam standartları şansı bakımından "devasa etkileri olacağı" uyarısında bulundu.

Danışmanların tavsiyesini hayata geçirip geçirmeme kararı bakanlıklar tarafından verilecek.

Bu yönde karar verilmesi halinde, ailelerin onay vermesiyle çocuklara okulda Pfizer-BioNTech aşısı yapılacak.

Sağlık danışmanları, aşı sayesinde okullarda eğitim aksamalarının ne ölçüde azaltılabileceğini hesaplamanın zor olduğunu söylüyor.

Aşıların Delta varyantına karşı daha az etkili olduğu biliniyor.

Ortaokullardaki çocukların yarıdan fazlasının Covid virüsünü kapmış olduğu ve böylece doğal bağışıklık geliştirdiği tahmin ediliyor.

Danışmanlar, tüm etkenler göz önünde bulundurulduğunda, aşı sayesinde eğitimdeki aksamaların azaltılmasının sağlayacağı yararlar nedeniyle aşılama programını 12-15 yaş grubundaki sağlıklı çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesini öneriyor.

Yoksul çocukların pandemiden en fazla zarar gördüğünü belirten danışmanlar, bu nedenle aşılamanın yararını en çok onların göreceğini söylüyor.

Mevcut uygulamaya göre, sağlık sorunları olan veya risk grubundaki aile fertleriyle yaşayan çocuklar aşı olabiliyor. Bu, 12-15 yaş grubundaki 3 milyon çocuğun 10'da birine tekabül ediyor.

JCVI daha önce, aşı sonrasında bazı çocuklarda kalp kası enflamasyonu (miyokardit) riskinin hafif artış göstermesi ve aşının sunduğu yararın az olması gerekçesiyle bu yaş grubunun aşılamaya dahil edilmemesi yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Çocuklara 1. ve 2. doz Covid aşısının faydaları ve riskleri neler?

Bir milyon ilk doz aşıda Covid kaynaklı 2 yoğun bakım ve 87 hastane tedavisi önleniyor, ancak 3-17 miyokardit vakası ortaya çıkıyor.

Bir milyon ikinci doz aşıda Covid kaynaklı 0,16 yoğun bakım ve 6 hastane tedavisi önleniyor, ancak 12-34 miyokardit vakası ortaya çıkıyor.

Neden tek doz?

Sağlık danışmanları, miyokardit riski nedeniyle tek doz aşı tavsiye ettiklerini, ancak ilkbahar aylarında durumun yeniden değerlendirilebileceğini belirtiyor.

İlk dozda da çok küçük bir risk bulunuyor, ancak iki dozdan sonra bu risk bir milyonda 12 ila 34 miyokardit vakası şeklinde artıyor.

Ayrıca Covid riskini azaltan aşının çoğu faydası ilk dozdan sonra ortaya çıkıyor.

Şu anda 16 ila 18 yaş grubundaki çocuklara tek doz aşı yapılıyor.

Norveç dışında diğer ülkelerde ise iki doz aşı uygulanıyor.

Çocuk sağlığı uzmanları, danışmanların aşı tavsiyesini memnuniyetle karşıladı, ancak eğitimdeki aksamaları önleyecek "sihirli değnek" olmadığı uyarısında bulundu.

Uzmanlar, çocukların okullarda düzenli bir şekilde Covid testine tabi tutulması uygulamasına son verilerek sadece semptom gösterilmesi halinde test yapılmasını ve hasta olmaları halinde okula gidilmemesini öneriyor.

Ayrıca, Covid aşılarının, sağlık bakımından yararları "çok daha net olan" diğer aşı programlarına engel olmayacak şekilde yürütülmesinin "çok önemli" olduğu ifade ediliyor.