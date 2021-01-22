Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde

22.01.2021 14:02
Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde, System.String[]

Mevcut önlemlerin koronavirüs salgınının önünü kesmeye yetmediğinden kaygılanan İngiltere hükümetinin değerlendirdiği önlemler arasında Covid pozitif olanların izolasyona teşviki için 500 sterlin ödeme yapılması da var.

İngiltere'de hükümet, Covid-19 salgınının hızını yavaşlatmak için koronavirüs testi pozitif çıkan herkese, karantinaya girmelerini teşvik için 500 sterlin ödeme yapılmasını gündeme aldı. Sağlık Bakanlığı'nın öneriye ilişkin bazı belgeleri medyaya sızdı.

Öneri, düşük gelir gruplarındaki hastaların, geçim derdi nedeniyle çalışmak zorunda oldukları ve bu nedenle kendilerini karantinaya almadıkları kaygısına dayanıyor.

Halen hükümet tarafından çeşitli gruplara sağlanan mali desteğin bu kişileri kapsamadığı düşünülüyor.

Adını açıklamayan üst düzey bir hükümet yetkilisi, teklifin uzmanlar tarafından hazırlandığını ancak Başbakan Boris Johnson'ın bu konuda henüz bir karar almadığını söyledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan herkese 500 sterlin ödeme yapılması hükümete haftada 453 milyon sterline mal olabilir. Bunun da, mevcut desteklerin ve mali yardımların 12 katı olduğuna dikkat çekiliyor.

Temkinli yaklaşım

İngiltere'de Eylül ayında, koronavirüs testi pozitif çıkanların kendilerini izole etmeleri yasayla zorunlu hale getirildi.

Esasında halen geliri çok düşük kişilere belediyeler tarafından 500 sterlin yardım yapılıyor ve hükümet yardımı finanse ediyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yetkilileri ise bu konuda yapılan başvuruların büyük kısmının reddedildiğini söylüyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre Ekim- Aralık ayları döneminde bu yardım için 49 bin 877 kişi başvuru yaptı, başvuruların dörtte üçü reddedildi.





Salgında son durum ve aşılama

Aşılama kampanyasına Aralık ayında başlayan İngiltere'de şu ana dek birinci doz aşılarını olan kişilerin sayısı 5 milyonu buldu.

Hükümet ilk öncelik gruplarındaki 15 milyon kişinin aşılanmasının Şubat ayı ortalarına kadar tamamlanmasını umuyor.

Ülkede dün günlük koronavirüs vaka sayısı 38 bine, can kaybı sayısı da 1300'e yakındı.

Vaka ve ölüm sayılarında bir hafta öncesine göre hafif düşüşler görülse de, bunun genel bir eğilim olduğunu söylemek için henüz erken olduğu düşünülüyor.

Hastanelerin kapasitelerinin ve sağlık çalışanlarının gücünün zorlandığı İngiltere'de, hükümet halen uygulanan önlemlerin salgının yayılma hızını azaltmadığından kaygılanıyor.





Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde
Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde

Koronavirüs, İngiltere, Hükümet, Sterlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak Mesut Özil yorumu: Kariyerinde geri adım attı Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız Üzerine "Sahtekar insanların eseriyim" notunu yazdığı parayı dükkanına astı Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Çekya meclisindeki maske tartışması kavgaya dönüştü! Yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı Çekya meclisindeki maske tartışması kavgaya dönüştü! Yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı         
14:30
Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir         
13:57
İzleyen şaşıp kalıyor! Sadece 1 saniyede kravat bağlıyor İzleyen şaşıp kalıyor! Sadece 1 saniyede kravat bağlıyor         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet... İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...         
10:23
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 14:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei