Koronavirüse yakalanan çift, yoğun bakımda evlendi - Son Dakika
BBC

Koronavirüse yakalanan çift, yoğun bakımda evlendi

22.01.2021 11:57
Koronavirüse yakalanan çift, yoğun bakımda evlendi, System.String[]

İngiltere'de koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan çift, durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakımda nikah kıydı. Durumu ağır olan damat, evet dedikten sonra uyutularak tekrar solunum cihazına bağlandı.

Reuters'ın haberine göre, İngiltere Milton Keynes'te yaşayan Lizzie Kerr ve Simon O'Brien adlı çift, koronavirüse yakalanarak aynı ambulansla 9 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. Virüs nedeniyle durumları ağırlaşan çiftin, düğün planları da iptal oldu. Ancak aşkları ağır basan Kerr ve O'Brien, nikah için farklı bir yönteme başvurdu.

HEMŞİRENİN FİKRİYLE NİKAH İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Buckingham Hastanesi'nde hemşire olan Kerr, hastanede çalışan başka bir hemşireye evlenme planlarından bahsetti. Durumlarının kötüleşmesi nedeniyle artık evlenme şanslarının da olmadığını söyleyen Kerr'e, hemşireden ilginç bir teklif geldi. Hastanede nikah kıymak isteyip istemediklerini soran hemşire, çiftin, onay vermesi üzerine işlemlere başladı.

DAMAT NİKAH GÜNÜ SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Ancak doktorlardan, işlemlerin başladığı sırada damadın, entübe edilmek üzere yoğun bakım ünitesine nakledilmesi kararı geldi. Çift duruma üzülse de nikahtan vazgeçmedi.

"EVLENME FIRSATI VERMESELERDİ BURADA OLAMAZDIK"

Çiftin ailelerinin ve yakınlarının katıldığı nikah töreninde, damadın evet diyebilmesi için solunum cihazı çıkarıldı. Evet yanıtı alındıktan sonra O'Brien, uyutularak tekrar cihaza bağlandı. Nikah sonrası açıklama yapan Kerr, "Her bir nefes için savaşmak zorunda kaldıkları korkutucu deneyimin sevdikleri insanlardan daha önemli bir şeyin olmadığını hatırlattığını" belirterek "Bize evlenme fırsatı verilmeseydi bence şimdi burada olamazdık" diye konuştu.

Koronavirüse yakalanan çift, yoğun bakımda evlendi

İngiltere, Evlilik, Reuters, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüse yakalanan çift, yoğun bakımda evlendi - Son Dakika Dünya

BBC

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