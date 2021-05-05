İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor - Son Dakika
BBC

İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor

05.05.2021 22:57
İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor, System.String[]

İngiltere'nin koronavirüs önlemleri kapsamında 'kırmızı liste'ye aldığı vaka sayısı yüksek ülkelerden seyahat edenler, otelde karantina uygulamasından kaçınmak ve 1750 sterlin ödememek için Türkiye üzerinden uçuş yapıyor. Türkiye, 39 ülkenin yer aldığı listede bulunmuyor.

İngiltere'nin koronavirüs önlemleri kapsamında 'kırmızı liste'ye aldığı vaka sayısı yüksek ülkelerden seyahat edenler, otelde karantina uygulamasından kaçınmak ve 1750 sterlin ödememek için Türkiye üzerinden uçuş yapıyor. Türkiye, 39 ülkenin yer aldığı listede bulunmuyor.

Bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek yolcular, İngiltere'de otelde karantina için ödeyecekleri kişi başına 1750 sterlin masraftan kaçınmak için önce İstanbul'daki bir otelde konaklıyor ve uçuşuna oradan devam ediyor.

İstanbul'dan gelen yolcuların ise İngiltere'ye varışlarında evde karantina olması gerekiyor.

İstanbul'daki bir otel çalışanı, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi 'kırmızı liste' ülkelerinden seyahat eden İngiliz vatandaşlarının kalışına tanıklık ettiğini söyledi.

BBC ayrıca Pakistan'dan İngiltere'ye gelen yolcularla da görüştü. Bu yolcular, yakınlarının düğün veya cenazesine katıldıklarını, dönüşte otelde kalacak bütçelerinin olmadığını ifade etti.

Yolcular, listede olmayan herhangi bir ülkeden İngiltere'ye döndükten sonra 10 gün evde karantinada kaldıkları sürece hükümetin Covid önlemlerini ihlal etmiş olmuyor.

Türkiye, Hindistan'da vaka sayılarının artması üzerine bu ülkeden gelen yolcuların yurtlarda karantinaya alınması kuralı getirdi.

KIRMIZI LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

İngiltere, seyahat düzenlemeleri kapsamında, Kovid-19 vakalarının yoğun şekilde görüldüğü bazı ülkelerden seyahat edenlere 10 gün devletin onayladığı bir otelde karantinada kalmasını zorunlu tutuyor.

Bu otel konaklaması kişi başına yaklaşık 1750 sterline mal oluyor ve bu gideri yolcuların karşılaması gerekiyor.

SEYAHAT ACENTASI ORGANİZASYONU DOĞRULADI

Bradford'taki Oltrax Travel seyahat acentasından Ascher Khawaja, Pakistan'dan seyahat eden bazı müşterilerinin yüksek otel masraflarıyla karşı karşıya kaldığını, bu nedenle bazılarının dönüş yapamadıklarını belirterek, Türkiye üzerinden 15-20 seyahat organize ettiğini söyledi.

Khawaja, İstanbul'da otel masrafıyla birlikte toplam giderin 600 sterlin civarında olduğu ve İngiltere'deki 1750 sterlin otel masrafı karşısında bunun uygun görüldüğünü belirtiyor.

İngiltere, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında 'tam kapanma' uygulamasına geçilmesine rağmen Türkiye'yi "kırmızı liste"ye almadı.

Yurtdışından Türkiye'ye giriş yapan yolcuların son 72 saatte yaptırdıkları negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeleri gerekiyor. Ülkeden ayrılırken de test yaptırılması gerekiyor.

Yabancı turistler ülkedeki kapanma uygulamalarından muaf tutuluyor.

"EKSTRA TATİL GİBİ"

İngiltere'nin Bradford kentinde yaşayan Mohammed Saad, 23 Mart'ta cenaze için Pakistan'a gittiğini, 10 Nisan'da ise dönüş biletinin olduğunu, ancak bir gün önce Pakistan'ın 'kırmızı liste'ye alınması nedeniyle İngiltere'de otelde karantina uygulamasına maruz kalacağı için biletini değiştirmek istediğini, bunu başaramayınca da 16 yaşındaki oğlu ile İstanbul'a gidip 10 gün otelde kaldığını anlatıyor.

450 sterlin civarında masrafı olduğunu belirten Saad, "Ekstra tatil gibi oluyor. Ardından otel karantinasına tabi olmadan İngiltere'ye gelebiliyorsunuz" diyor.

"PAKİSTAN'DAN DÖNERKEN İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA İNGİLİZLE KARŞILAŞTIM"

21 yaşındaki öğrenci Hashir ise Pakistan'dan dönerken İstanbul'da havalimanında birçok İngiliz vatandaşı ile karşılaştığını söylüyor.

Otel karantinası masrafı için "O parayı bulmam mümkün değil, üniversite öğrencisiyim" diyen Hashir, 7 Mayıs'ta İngiltere'ye döneceğini anlatıyor.

45 yaşındaki taksi şoförü Zulfiqar Ali ise İngiltere'nin Leeds kentinde yaşadığını, 24 Nisan'da Pakistan'dan İstanbul'a geçtiğini belirterek "11 gece için 100 sterlin ödedim. Yemekler de çok ucuzdu" diyor.

Ali, İngiltere'ye 5 Mayıs'ta döneceğini söylüyor.

"TÜRKİYE'Yİ KÖPRÜ GİBİ KULLANIYORLAR"

BBC Türkçe muhabirleri, İstanbul'da otel çalışanlarıyla da görüştü. Bir otel görevlisi, İngiliz vatandaşlarının Türkiye'yi "köprü" gibi kullandığını söyledi.

Aynı kişi, çalıştığı otelde Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'dan gelen yolcuların rezervasyon yaptırdığını belirtti. Bu ülkeler kırmızı listede yer alıyor.

Uluslararası online rezervasyonlara açık bir otelin yöneticisi de Pakistan ve Hindistan'dan İstanbul'a seyahat edenlerin sayısında artış olduğunu belirtiyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, seyahat öncesi son 10 günde 'kırmızı listede' olmayan bir ülkeden gelenlerin İngiltere'ye girişi bakımından bir sorun olmadığını, bu kişilerin evlerinde karantina olması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık, kuralların, kırmızı liste ülkelerinden İngiltere'ye girişleri önlemeyi amaçladığını kaydetti.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Türkiye, Hindistan'da vaka sayılarının artması üzerine bu ülkeden gelen yolculara 2 Mayıs'tan itibaren yurtlarda karantinaya alınması kuralı getirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Hindistan'dan ülkelerine dönecek yabancıların Kovid-19 riski nedeniyle karantinada kalmamak için Türkiye'ye gelerek tatil yaptıkları iddialarını yalanladı.

Bakanlık, seyahat öncesi son 10 gün içinde Hindistan'da olup Türkiye'ye gelenler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutulduğunu belirtiyor.

Karantina süresinin sonunda yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde bu kişilerin karantinası sonlandırılıyor.

Ayrıca Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerin de son 72 saat içinde yapılmış PCR testlerinin negatif olması gerekiyor.

İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor

Koronavirüs, Türkiye, England, Otel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor - Son Dakika Dünya

BBC

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