Covid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor

04.03.2021 05:17
Covid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor, System.String[]

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Ocak ve Şubat ayları arasında ülkede koronavirüs salgınında vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Ocak ve Şubat ayları arasında ülkede koronavirüs salgınında vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor.

Imperial College tarafından yapılan araştırmada, 4-23 Şubat tarihleri arasında 165 bin kişiden alınan rastgele örnekler sonucunda, ülke nüfusunun yüzde 0,5'inde koronavirüsün tespit edildiği sonucuna ulaşıldı. Ocak ayında bu oran yüzde 1,57 olarak ölçülmüştü.

Hükümet tarafından paylaşılan resmi verilere göre de ülkede vaka ve hastaneye yatış sayısında keskin düşüşler var.

Araştırmada, aşılama programının çalışmadaki enfeksiyon oranları üzerindeki etkisini tespit etmek için henüz çok erken olduğunu söylense de, Imperial College'dan Prof. Steven Riley aşılama programında en iyi sonucu elde edebilmek için virüsün yayılımının en düşük seviyelerde tutulması gerektiğinin altını çiziyor.

Ocak ayında yapılan aynı araştırmada, başkent Londra'da Ocak-Şubat arasında vakalardaki düşüşün yüzde 80'i bulduğu tespit edilmişti.

En yüksek risk toplu taşıma çalışanlarında

Araştırmanın bir diğer sonucu ise çalışan gruplarının enfeksiyon riski üzerine oldu.

Sağlık, bakımevi, eğitim ve kreş çalışanlarının enfeksiyon oranında yüksek riske sahip olduğu ifade edilen araştırmaya göre, toplu taşıma çalışanları en yüksek enfeksiyon riskine sahip. Buna göre toplu taşımada çalışan kişiler, diğer işçilere göre iki kattan daha fazla enfeksiyon riski altında.

Evde çalışanların ise virüse yakalanma olasılığı en düşük.

Etnik gruplar arasında ise Ocak ve Şubat aylarında en yüksek enfeksiyon seviyeleri Bangladeşlilerde görüldü.

20 milyondan fazla insan aşılandı

Başbakan Borish Johnson tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre İngiltere'de 8 Mart'ta okullar açılacak.

Birleşik Krallık'ta 20 milyondan fazla insan aşıların ilk dozunu oldu. Hedef ise Nisan ortasına kadar 50 yaşın üzerinde herkesin aşılanması. Ardından da 40 ve sonra da 30'lu yaşlarındaki insanların aşılanması amaçlanıyor.

Virüsün yayılımı kısıtlamalar sebebiyle üçte iki oranında azalmış olsa da ülkede hala her 200 kişiden biri enfekte halde.

Covid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor

England, Hükümet, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor - Son Dakika Dünya

BBC

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