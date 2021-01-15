Covid: İngiltere'deki tüm camilerde Cuma hutbesinde cemaatten aşı yaptırmaları istendi - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'deki tüm camilerde Cuma hutbesinde cemaatten aşı yaptırmaları istendi

15.01.2021 16:52
Covid: İngiltere'deki tüm camilerde Cuma hutbesinde cemaatten aşı yaptırmaları istendi, System.String[]

Hutbede aşının "helal" olduğu belirtilerek, aşıların insanın DNA'sını değiştireceği ya da aşıyla birlikte çip takılacağı gibi komplo teorilerine itibar edilmemesi istendi.

İngiltere'deki tüm camilerde Cuma hutbesinde cemaate Covid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

Hutbede aşının "helal" olduğu belirtilerek, aşıların insanın DNA'sını değiştireceği ya da aşıyla birlikte çip takılacağı gibi komplo teorilerine itibar edilmemesi istendi.

Hutbede ayrıca 'Kendimizi ve başkalarını korumak ahlaki görevimizdir" denildi.

İngiltere'de koronavirüs aşıları geçen ay yapılmaya başlanmıştı.

Ancak başta Londra ve İngiltere'nin doğusu olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde aşı yaptıranların sayısı belirlenen hedeflerin gerisinde kaldı. Bunun aşıyla ilgili kuşku ve kaygılardan kaynakladığı belirtiliyor.

Ülkedeki Müslümanları aşı yaptırmaya teşvik etmeyi amaçlayan girişime, Ulusal Cami ve İmam Danışma Kurulu (Minab) ile Britanya İslami Tıp Birliği öncülük ediyor.

'Müslümanlar günah keçisi ilan edilebilir'

Guardian gazetesine göre Minab'ın Leeds sorumlusu Qari Asim, "Aşılarla ilgili şüpheler iki şeyden kaynaklanıyor. Birincisi aşının helal olup olmadığına ilişkin meşru kaygılar. Bu konuyu inceledik ve Birleşik Krallık'ta yapılan iki aşının da dinen sakıncalı olmadığını gördük" dedi.

Asim şöyle devam etti:

"İkincisi de söylentiler, mitler, komple teorileri ve yalan haberler. Biz bunları çürüttük. Yanlış bilgi insanların hayatlarına mal olabilir ve bunlara karşı çıkılmalıdır."

Aşılarla ilgili en yaygın mitlerden biri aşılama sürecinde insanlara çip takılacağı.

Asim, "Günümüzde, telefonlarımız, güvenlik kameraları, GPS ve diğer teknolojik cihaz ve sistemlerle özel hayatlarımıza görülmedik şekilde müdahale ediliyor. Aşıların izleme ya da bilgi toplama girişimleriyle bağlantısı yok. Aşıların insanların genlerini değiştireceği de doğru değil" diye konuştu.

Qari Asim, aşı yaptırma oranlarının düşük çıkmasının, Müslümanları günah keçisi haline getirmesinden ve bunun İslamofobi'yi güçlendirmesinden endişe ettiklerini vurguladı.

Ülkedeki Müslümanları aşı yaptırmaya ikna etmek için internet üzerinden seminerler düzenlenirken, İngiltere İslam Konseyi, İngiltere İslami Tıp Birliği'nin Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca aşılarının hayvansal ürün ve insan embriyosu hücresi içermediğine açıklamasını paylaşıyor.

Covid: İngiltere'deki tüm camilerde Cuma hutbesinde cemaatten aşı yaptırmaları istendi

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Son Dakika Dünya Covid: İngiltere'deki tüm camilerde Cuma hutbesinde cemaatten aşı yaptırmaları istendi - Son Dakika Dünya

BBC

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