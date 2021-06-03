Covid: İngiltere nüfusunun yarısından fazlası iki doz aşı oldu

İngiltere'de resmi verilere göre ülke nüfusunun yarısından fazlasına iki doz koronavirüs aşısını da vuruldu.

Perşembe günü ikinci doz koronavirüs aşısını olan Başbakan Boris Johnson, Twitter'da "Sıranız geldiğinde aşı olun. Bu harika bir başarı. Hadi şimdi bu işi bitirelim" diye yazdı.

Birleşik Krallık'ta , 6 ay önce başlayan kitlesel aşılamada 26 milyon 422 bin 303 kişi iki doz aşı oldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise, Çarşamba günü ülke nüfusunun dörtte üçünün ilk doz aşılarını vurulduğunu açıkladı.

Hancock, aşılamadaki ilerleme için memnuniyetini dile getirirken, bu çalışmalarda yer alan herkese teşekkür etti.

Aşılama programından sorumlu Bakan Yardımcısı Nadhim Zahawi, İngiltere'nin "bir başka önemli dönüm noktasına" ulaştığını söyledi.

Hükümet Temmuz sonuna kadar tüm yetişkinlerin tek doz aşılanması ve 21 Haziran'a kadar da 50 yaş ve üstü kişilerin iki doz aşılanması vaadinde bulunmuştu.

Birleşik Krallık, aşılamaya başlayan ülkeler arasında en iyi durumda olan ülkeler arasında yer alıyor.

Şu anda ülkede günlük ortalama 350 bin dozdan fazla aşı yapılıyor.

İngiltere'de kullanımı onaylanan dört aşıdan üçünün, maksimum koruma sağlaması için iki doz vurulması gerekiyor.

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İngiliz Kamu Sağlığı Birimi (PHE), Hindistan varyantının ülkede baskın koronavirüs tipi haline geldiğini açıkladı.

PHE'nin açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "Delta" olarak adlandırılan Hindistan varyantının, "Alfa" olarak adlandırılan İngiltere varyantını geride bıraktığı ve daha yüksek hastane yatışlarına yol açtığı ifade edildi.

Öte yandan ülkede günlük vaka sayısı 27 Mart'tan beri ilk kez en yüksek seviyelere ulaştı.

Açıklanan resmi verilere göre ülkede son 24 saatte 5 bin 274 yeni koronavirüs vakası bildirildi. 110 kişi hastaneye kaldırılırken, son 28 gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıkan 18 kişi de hayatını kaybetti.

'Henüz sürü bağışıklığı oluşmadı'

Robert Cuffe - BBC İstatistik Müdürü

Virüsle mücadele edebilmek için sürü bağışıklığına sahip çok sayıda insana ihtiyaç var.

Tam kapanma sağlamamış bir toplumda, virüs bulaşan kişinin daha sonra 6 farklı kişiye daha virüs bulaştırdığını varsayalım.

Bu altı kişiden beşi aşı olmuş ya da daha önce koronavirüse yakalanıp atlatmışsa virüs bloke olur ve salgın küçülmeye başlar.

Ancak İngiltere henüz orada değil.

Öte yandan sürü bağışıklığı ya hep ya hiç değildir. Aşıları tam olan her insan virüsün yayılmasını zorlaştırır.

Bu da bizi daha fazla güvende tutacağını umduğumuz başarılı bir aşılama programı hakkında iyi haberler anlamına geliyor.