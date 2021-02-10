Covid: İngiltere Ulaştırma Bakanı, halkı tatil rezervasyonu yaptırmak için çok erken olduğu yolunda uyardı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, tatil rezervasyonu yaptırmak için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.

Grant Shapps, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yaza kadar vaka, ölümler ve aşı açısından nerede olacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Shapps, İngiltere'nin diğer ülkelerle, bir kişinin test ve aşı yaptırıp yaptırmadığının kontrol edilebileceği uluslararası bir sistem kurulması konusunda çalışmalar yürüttüğünü de açıkladı.

Shapps, bu sistemin "Covid pasaportuyla" kıyaslanmaması gerektiğini belirtti.

Ölü sayısı 113 bini aştı

İngiltere hükümeti, ülkede koronavirüsün mutasyona uğramış türünün yayılmasını önlemeye yönelik bir dizi önlem açıklamıştı.

Çoğunluğu Güney Amerika ve Afrika ülkelerinden oluşan "Kırmızı Liste"deki ülkelerden gelen İngiltere ve İrlanda vatandaşlarıyla bu ülkelerde oturma izni olan kişilere, 10 gün otellerde karantinada kalma zorunluluğu getirilmişti.

Listedeki ülkelerden birini ziyaret edip etmedikleri konusunda yanlış beyanda bulunanların da 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği açıklanmıştı.

Listede yer alan ülkelerin vatandaşlarına ülkeye giriş izni verilmiyor.

İngiltere'de Salı günü koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 1052 kişi hayatını kaybetti.

Böylece dün itibarıyla Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 113 bin 850'ye yükseldi.