Covid: İtalya'da iki hastayı ilaçla öldürdüğü iddia edilen doktor gözaltına alındı - Son Dakika
BBC

Covid: İtalya'da iki hastayı ilaçla öldürdüğü iddia edilen doktor gözaltına alındı

28.01.2021 15:02
Covid: İtalya'da iki hastayı ilaçla öldürdüğü iddia edilen doktor gözaltına alındı, System.String[]

İtalya'da bir doktor, iki Covid-19 hastasını ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İtalya'da bir doktor, iki Covid-19 hastasını ilaçlarla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Hastanedeki yatakları boşaltmak için hastaları öldürdüğü öne sürülen doktor, suçlamaları reddediyor. Hastanedeki görevinden uzaklaştırılan doktorun yarın sorgu hakiminin karşısına çıkması bekleniyor.

47 yaşındaki Doktor Carlo Mosca, İtalya'da geçen Şubat ayında başlayan ilk dalgada en ağır etkilenen bölge olan Lombardiya'da görev yapıyordu.

Brescia kentindeki Montichiari Hastanesi'nin acil servis başhekimi olan Mosca'ya yönelik suçlamalar geçen yılın Mart ayına dayanıyor.

Mart 2020'de salgının ilk dalgasına hazırlıksız yakalanan bölge hastanelerinde doluluk oranları kritik düzeylere ulaşmıştı.

Doktor Mosca'nın Mart ayında tedavileriyle ilgilendiği 80 yaşındaki Angelo Paletti ve 61 yaşındaki Natale Bassi, hastaneye kaldırılmalarından kısa süre sonra hayatlarını kaybetti.

'Şüpheli ölümleri hemşireler fark etti'

İtalyan basınındaki haberlere göre bu ölümlerin şüpheli olduğu, hemşireler tarafından fark edildi.

Hemşireler doktorun, normalde hastaları solunum cihazına bağlamadan önce kullanılan anestezi ilaçlarından kullandığını ancak bu ilaçları hasta kayıtlarına girmediğini fark etti.

Hemşirelerden birinin başka bir hemşireye yolladığı WhatsApp mesajında, "Sırf o yatakları boşaltmak istiyor diye hastaları öldüremem" diye yazdığı, diğer hemşirenin de "Ben de yapmam, bu adam deli" diye yanıt verdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, hastanede ölen Covid-19 hastalarının dosyaları incelemeye alındı ve durumu şüpheli görünenler üzerinde otopsi yapıldı.

İki hastanın otopsisinde, anestezi ve kas gevşetici ilaç bulundu. Ancak bu hastaların klinik dosyalarında bu ilaçların kullanıldığına dair kayda rastlanmadı.

Söz konusu ilaçların hastaları entübe etmeden önce kullanılabildiği ancak belli prosedürler ve dozlar dışına çıkılırsa ölüme yol açabildiği belirtiliyor.

'Hastaları acı dolu bir ölüme götürdü'

Ev hapsinde gözaltı kararı veren ön soruşturma hakimi Angela Corvi, Doktor Mosca'nın uyguladığı ilaç karışımının hastaları acı dolu bir ölüme götürdüğünü söyledi.

Corvi, "Mosca'nın kurbanların rızasıyla ya da acıma hissiyle hareket ettiği düşünülemez. Onlara verdiği karışım, kasları felce uğratıyor ama bilinç düzeyini etkilemiyordu. Bu şekilde boğularak acı verici bir biçimde ölüme neden oluyordu" dedi.

Covid: İtalya'da iki hastayı ilaçla öldürdüğü iddia edilen doktor gözaltına alındı

Acil Servis, Koronavirüs, İtalya, Mart, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid: İtalya'da iki hastayı ilaçla öldürdüğü iddia edilen doktor gözaltına alındı - Son Dakika

BBC

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