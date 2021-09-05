Üye Girişi
Covid: İtalya'da plajda drone ile ateş ölçme planı, tepkiler üzerine iptal edildi - Son Dakika
BBC

Covid: İtalya'da plajda drone ile ateş ölçme planı, tepkiler üzerine iptal edildi

05.09.2021 14:47
Covid: İtalya'da plajda drone ile ateş ölçme planı, tepkiler üzerine iptal edildi, System.String[]

İtalya'da olası Covid vakalarını tespit etmek için plajda termal kameralı drone'larla ateş ölçümü yapılması planı, tepkiler üzerine iptal edildi.

İtalya'da olası Covid vakalarını tespit etmek için plajda termal kameralı drone'larla ateş ölçümü yapılması planı, tepkiler üzerine iptal edildi.

Başkent Roma'ya bağlı Ostia ilçesinde bu hafta sonu plajlarda drone'larla ateş ölçümü yapılması ve ateşi 37,5 derecenin üzerinde olanların Covid testine tabi tutulması planlanıyordu.

Bölge sağlık kurumu ASL geçen Perşembe günü yaptığı duyuruda, 4-5 Eylül tarihlerinde saat 11-16 arası plajlarda drone kullanılarak ateş taraması yapılacağını açıkladı. Açıklamada, "Drone'lar denizden en az 25 metre yüksekten ve insanlara en az 30 metre mesafede uçacak" denildi.

Ateşi 37,5 derecenin üzerinde olan kişilerin sağlık görevlilerine bildirilmesi ve bu kişilere Covid testi yapılması planlanıyordu.

Ancak bu plan, Ostia'nın içinde yer aldığı Lazio bölge yönetimi ve muhalefet de dahil geniş bir kesimden tepki çekti.

'Kuzey Kore yöntemi'

Anketlere göre ülkenin en büyük partisi konumunda olan, muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni uygulamayı " Kuzey Kore yöntemi" diye eleştirdi.

Merkez sağdaki Haydi İtalya partisinden Senatör Maurizio Gasparri de, merkez soldaki Demokratik Parti'den (PD) olan Lazio Bölge Başkanı Nicola Zingaretti'yi hedef aldı. Gasparri, "PD'nin Çin komünist rejimi yöntemlerine alışık olduğunu biliyorum ama Zingaretti'nin Ostia'daki insanların ateşini kontrol etmek için drone göndermesi Orwell'in Büyük Birader diktatörlüğünün de ötesinde. Kabul edilemez" dedi.

Haberi Cuma günü manşetinden duyuran Il Tempo gazetesi "Dikkat edin, Zinga sizi gözetliyor" başlığını kullandı.

Sosyal medyada da büyük tepki çeken plan hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kurumu inceleme başlattı.

Plajda drone kullanma kararını alan yerel sağlık otoritesi, Lazio bölge yönetimine bağlı olsa da bölge yönetimi de karara karşı çıktı. Lazio Bölgesi Sağlık İdaresi Sorumlusu Alessio D'Amato plandan habersiz olduklarını söyledi ve "Ostia'da drone'lar uçmayacak" dedi.

Tepkiler ve bölge yönetiminin de itirazı üzerine drone'la ateş ölçümü planı iptal edildi; duyurunun yapıldığı mesaj sağlık kurumunun Facebook sayfasından kaldırıldı.

Covid: İtalya'da plajda drone ile ateş ölçme planı, tepkiler üzerine iptal edildi

Koronavirüs, İtalya, Drone, Roma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İtalya'da plajda drone ile ateş ölçme planı, tepkiler üzerine iptal edildi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız 14:46 Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı 14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi 14:08 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı 13:32 Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi 13:26 Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu 13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 12:17 Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 11:44 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım

Son Dakika Haberleri
14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı
14:09 Dünya yıldızlarını geride bıraktı! 2021'in en golcüsü Beşiktaşlı Cyle Larin oldu
14:07 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Koronavirüsle mücadele için bir yeni adım! Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
13:31 Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı
13:26 Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi
13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu
12:40 Salah, Ronaldo'yu sollayacak gibi! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor tutarda
12:37 Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız
12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı
Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı         
14:49
Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı         
14:42
Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı         
14:12
Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor         
14:00
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor         
13:28
Kızını tinerle yakarak öldüren adam, daha önce de eşinin üzerine kaynar su dökmüş Kızını tinerle yakarak öldüren adam, daha önce de eşinin üzerine kaynar su dökmüş         
13:12
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı         
12:12
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti         
11:34
Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor Son dakika: Süper Lig ekibi Başakşehir, James Rodriguez'le görüşüyor         
11:17
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
09:45
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor         
09:18
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 15:12:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: İtalya'da plajda drone ile ateş ölçme planı, tepkiler üzerine iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement