Covid: Japonya'da bir ayda intihar edenlerin sayısı bir yılda koronavirüsten ölenlerden fazla - Son Dakika
BBC

Covid: Japonya'da bir ayda intihar edenlerin sayısı bir yılda koronavirüsten ölenlerden fazla

30.11.2020 11:02
Covid: Japonya'da bir ayda intihar edenlerin sayısı bir yılda koronavirüsten ölenlerden fazla, System.String[]

Japonya'da Ekim ayında intihardan ölenlerin sayısı, bir yıl boyunca koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısını geçti.

Japonya'da Ekim ayında intihardan ölenlerin sayısı, bir yıl boyunca koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısını geçti.

Japonya Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ülkede geçen ay yaşamlarına son verenlerin sayısı 2 bin 153.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise Cuma günü itibarıyla salgının başından bu yana Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 2 bin 87.

Bu veriler, birkaç yıldır düşük seyreden intihar vakalarının son aylarda hızla artarak Mayıs 2015'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştığına işaretediyor.

Japonya, intihar verilerini zamanında açıklayan az sayıdaki gelişmiş ekonomiden biri. Örneğin ABD'deki en yeni veriler 2018'e ait.

Japonya hükümetinin verilerinin, koronavirüs salgınında uygulanan önlemlerin ruh sağlığına etkileri ve bunlardan hangi kesimlerin daha fazla etkilendiği konularında başka ülkelere ışık tutabileceği belirtiliyor.

'İntiharlar dünya çapında artabilir'

CNN'in haberine göre, Tokyo'daki Waseda Üniversitesi'nden Doçent Dr. Michiko Ueda, "Bizde kapanma bile olmadı ve diğer ülkelerdekine kıyasla göre Covid-19'un etkisi çok sınırlıydı. Bu veriler, diğer ülkelerde intihar vakalarının gelecekte çok daha büyük oranda artabileceğine işaret ediyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Japonya'daki intihar vakaları yıllardır birçok ülkedekinden daha fazla.

Güney Kore birinci sırada

2016 verilerine göre intihar sonucu yaşamını yitirenlerin oranı 100 binde 18,5.

Japonya Batı Pasifik bölgesinde Güney Kore'den (100 binde 26,9) sonra en fazla intihar vakasının görüldüğü ülke konumunda.

Dünya ortalaması ise 100 binde 10,6.

Japonya'da intihar vakaları pek çok nedene bağlanıyor. Bunlar arasında uzun çalışma saatleri, okul baskısı, sosyal izolasyon ve damgalanma da sayılıyor. Ülkede intihar vakalarına ilişkin kayıtlar 1978'den beri tutuluyor.

İntihar eden kadınların sayısı artıyor

Bu verilere göre, 2019'a kadar olan 10 yıllık dönemde intihar vakalarında düşüş kaydediliyordu. Geçen yıl intihar sonucu ölenlerin sayısı 20 bine kadar düşmüştü. Ancak koronavirüs salgınının bu eğilimi tersine çevirdiği ve bu artışın kadınları orantısız bir şekilde etkilediği belirtiliyor.

Japonya'da intihar edenlerin çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Fakat yaşamlarına son veren kadınların oranı artıyor.

Ekim'de kadınlar arasındaki intihar vakalarının oranı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83 arttı. Erkekler arasındaki artış ise yüzde 22.

Covid: Japonya'da bir ayda intihar edenlerin sayısı bir yılda koronavirüsten ölenlerden fazla

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Son Dakika Sağlık Covid: Japonya'da bir ayda intihar edenlerin sayısı bir yılda koronavirüsten ölenlerden fazla - Son Dakika

BBC

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