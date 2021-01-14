Covid: Koronavirüsün salgınının nasıl başladığını araştıracak Dünya Sağlık Örgütü heyeti Çin'de - Son Dakika
BBC

Covid: Koronavirüsün salgınının nasıl başladığını araştıracak Dünya Sağlık Örgütü heyeti Çin'de

14.01.2021 13:12
Covid: Koronavirüsün salgınının nasıl başladığını araştıracak Dünya Sağlık Örgütü heyeti Çin'de, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), koronavirüsün salgınının nasıl başladığını araştıracak heyeti Çin'in Wuhan kentine gitti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), koronavirüsün salgınının nasıl başladığını araştıracak heyeti Çin'in Wuhan kentine gitti. 10 uzmandan oluşan heyet; Çin'de virüsle ilgili araştırmaların yürütüldüğü kurumlar, hastaneler ve salgının başlamasıyla ilişkilendirilen canlı hayvan pazarında çalışan kişilerle görüşecek.

Heyetin incelemelerde bulunabilmesi için WHO ile Çin yetkilileri aylarca müzakerelerde bulunmuştu.

Tespit edilen ilk Covid-19 vakası Wuhan'da Aralık 2019'da ortaya çıktı.

WHO heyeti incelemelerine başlamadan önce iki hafta karantinada kalacak.

Heyetin başkanı Peter Ben Embarek Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu tam olarak anlayabilmemiz hayli uzun sürebilir. Bu ilk ziyaretimizin sonunda net yanıtlar elde edebileceğimizi sanmıyorum" dedi.

WHO'nun küresel salgınlar ve önlemler masası başkanı Profesör Dale Fisher ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Çin'e yapılan ziyaretin bilimsel bir inceleme olduğunun anlaşılmasını umduğunu söyledi.

Dale Fisher, "Bu siyasi bir şey ya da suçlu bulma çabası değil, bilimsel bir sorunun köküne inme çalışması" diye konuştu.

Fisher, bir çok bilim insanının virüsün "doğal bir gelişim sonucu" ortaya çıktığı görüşünde olduğunu da kaydetti.

Çin yetkilileri aylardır, virüsün insanlara ilk olarak Wuhan dışında başka bir yerde geçmiş olabileceğini söylüyor.

Çin'de ikinci dalga mı yaşanıyor?

Öte yandan, sekiz ay aradan sonra Çin'de ilk kez bir kişi, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki Hebei bölgesinde bir kişinin Covid-19'dan ölümü sonrası Çin sosyal medya platformu Weibo'da, "Hebei'de yeni virüs ölümü" etiketi bir süre öne çıktı.

Çin; kitlesel test ve takip, sıkı karantina önlemleri ve seyahat yasakları sayesinde salgını şu ana kadar büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştı.

Fakat son haftalarda özellikle başkent Pekin'i çevreleyen Hebei ve kuzeydoğudaki Heilongjiang bölgelerinde ortaya çıkan yeni vakalar ikinci bir dalga kaygısı yaratıyor.





Covid: Koronavirüsün salgınının nasıl başladığını araştıracak Dünya Sağlık Örgütü heyeti Çin'de

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Son Dakika Dünya Covid: Koronavirüsün salgınının nasıl başladığını araştıracak Dünya Sağlık Örgütü heyeti Çin'de - Son Dakika Dünya

BBC

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