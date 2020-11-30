'Covid krizi İngiltere'de 700 bin kişiyi yoksulluğa sürükledi' - Son Dakika
BBC

'Covid krizi İngiltere'de 700 bin kişiyi yoksulluğa sürükledi'

30.11.2020 15:22
'Covid krizi İngiltere'de 700 bin kişiyi yoksulluğa sürükledi', System.String[]

İngiltere'de koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krizin, 120 bini çocuk 700 bine yakın insanı yoksulluk sınırının altına ittiğini ortaya koyan bir çalışma yayınlandı.

İngiltere'de bir düşünce kuruluşu tarafından yapılan çalışma, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krizin ülkede 120 bini çocuk 700 bine yakın insanı yoksulluk sınırının altına ittiğini ortaya koydu.

Legatum adlı düşünce kuruluşu buna ek olarak, devletin verdiği işsizlik parasına, Nisan ayından itibaren hükümetin salgın nedeniyle ortaya çıkan ek masrafları karşılamak üzere haftada 20 sterlinlik geçici zam yapılmasının bir 700 bin kişiyi yoksulluk sınırının altına düşmekten koruduğunu da kaydediyor.

Çalışma Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da salgınla birlikte yoksullaşanlar da eklendiğinde yoksulluk sınırının altında yaşayanların sayısının nüfusun yüzde 23'üne ulaşarak 15 milyonu aştığını ortaya koyuyor.

Legatum tarafından yapılan araştırmada bağımsız bir kurum olan Toplumsal Ölçüler Komisyonu tarafından geliştirilen yoksulluk kriterleri esas alındı.

Düşünce kuruluşu Legatum'un başkanı ve Muhafazakar Lordlar Kamarası üyesi Philippa Stroud, bulguların "Covidden çıkış planının odağına yoksullukla mücadele konusunda kapsamlı bir stratejinin oturtulması gereğini" açıklıkla ortaya koyduğunu söyledi.

Lady Stroud yoksullukla mücadele konusunda kampanya yürüten diğer gruplar gibi hükümeti, işsizlik ödeneklerine geçici olarak geçen Nisan ayında yapılan zammı, gelecek mali yıl da sürdürme çağrısı yaptı.

Geçen hafta hükümetin bu konuyu Ocak ayında karara bağlayacağı açıklanmıştı.

Hangi veriler, neye işaret ediyor?

Covid salgınının ortaya çıktığı birinci yıla ilişkin resmi ekonomik veriler için 2022'yi beklemek gerektiğinden, Legatum tarafından yapılan veri analizi anlık tahminlere dayanıyor.

Bunun için istihdam, gelir verileri ile hükümetin aldığı mali destek kararlarının etkileri ve yoksullukla ilgili tahminlerden yararlanılıyor.

Ekonomik krizden en büyük darbeyi görece düşük ücretli ve perakende satış ya da dinlenme-eğlence-restoran sektörleri gibi önlemlerden çok etkilenen sektörlerde çalışan genç nüfusun yediği görülüyor. Yaşlıların ise krizden mali olarak en az etkilenen kesim olduğu görülüyor.

Covid-19 salgınının ekonomiye etkileri nedeniyle yoksulluk sınırının altındaki nüfusa eklenen 700 bin kişinin yarıdan biraz fazlasının geliri yoksulluk sınırının yüzde 25'inin altında.

Kalan yarısından ise 160 bin kişi yoksulluk sınırının yüzde 35 altında, 270 bin kişi de yüzde 50 altında gelir elde ediyor ki buna "derin yoksulluk" deniyor.

İşsizlik parasıyla yaşayanlardan bazılarının ise son aylarda bu yardıma eklenen haftalık 20 sterlin sayesinde yoksulluk sınırının biraz üzerinde kalmayı başardıkları ortayı çıkıyor. Bunlar arasında 100 bin tek başına çocuk büyüten ebeveynli aile ve 170 bin işsiz ailesi var.

Hazırlanan raporda ayrıca Covid krizi öncesinde bireylerin işi olup çalıştığı ailelerde yoksullaşmanın dikkate değer ölçüde arttığına dikkat çekiliyor ve bunun işten çıkarılma ya da gelirin düşmesine bağlı olarak meydana geldiği kaydediliyor.





'Devlet desteği sürmeli'

Lady Stroud, "Salgının istihdam ve gelir üzerindeki ölçülebilen etkileri gözönüne alındığında ülke çapında yoksulluğun artması sürpriz değil" diyor ama ekliyor:

"Ne var ki analizimiz, kriz zamanında hükümetin atacağı adımların yoksulluğa düşebilecek bir çok insanı koruyabileceğini, ama bunun araçlarının doğru seçilmesi ve doğru bilgiye dayanması gerektiğini de gösteriyor."

Buna karşılık hükümetin 9 aydır sürdürdüğü salgınla ilgili mali destek ödemelerinin sona ermesi durumunda yoksulların sayısının ne kadar artabileceği tahmini bu çalışma kapsamına alınmadığından önümüzdeki aylarda yoksulluğun boyutlarının bu tahminlerin çok üzerine çıkması ihtimali var.

Birleşik Krallık'ta yoksulluk sınırı ülke medyan gelirinin yüzde 60'ı olarak kabul ediliyor. (Medyan gelir toplam gelirlerin nüfusa bölünmesiyle bulunan ortalama gelirden farklı olarak, ülkedeki en yüksek ve en düşük gelirler belirlenip orta noktasının bulunması yoluyla hesaplanıyor)

İngiltere'de medyan gelir şu anda iki çocuklu yalnız bir ebeveyn için haftada 325 sterlin, iki çocuklu iki ebeveyn için haftada 439 sterlin, yaşlı çocuksuz bi çift için ise haftada 239 sterlin olarak belirlenmiş bulunuyor.

Hükümetin bir sözcüsü ise düşük gelirlilere yardımın sürdürüleceğini, bu yıl sosyal yardım ve destek amacıyla 100 milyar sterlinden fazla harcandığını, işsizlik yardımına yapılan kriz zammının mali yılın sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

'Covid krizi İngiltere'de 700 bin kişiyi yoksulluğa sürükledi'

Koronavirüs, İngiltere, İşsizlik, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Covid krizi İngiltere'de 700 bin kişiyi yoksulluğa sürükledi' - Son Dakika

BBC

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