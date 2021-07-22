Üye Girişi
Covid: Maske takma zorunluluğunun kalkmasının etkileri neler olabilir? - Son Dakika
BBC

Covid: Maske takma zorunluluğunun kalkmasının etkileri neler olabilir?

22.07.2021 04:21
Covid: Maske takma zorunluluğunun kalkmasının etkileri neler olabilir?, System.String[]

Aralarında İngiltere’nin de olduğu bazı ülkeler kapalı alanlarda maske zorunluluğunu kaldırdı.

İngiltere'de 19 Temmuz itibarıyla kamuya açık kapalı alanların büyük bölümünde maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Benzer düzenlemelere giden başka ülkeler de var.

Ancak İngiltere'de hükümetin kalabalık yerlerde maske takılması yönündeki tavsiyesi sürüyor.

Peki, bilimsel bulgulara göre, maskeler bulaşıcı hastalıklara karşı ne kadar etkili? Bu zorunluluğun kaldırılmasının riskleri neler?

Maske takmak başkalarını korur mu?

Bilimsel bulguların ezici bir bölümü, maske takmanın koronavirüs bulaşma riskinin azalmasına yardımcı olacağına işaret ediyor.

Yapılan bazı araştırmalarda, nefes alma, konuşma ve şarkı söyleme gibi eylemler sırasında ağızdan çıkan partiküllerin yayılımını takip etmek için çok gelişmiş kameralar kullanıldı.

Ancak laboratuvarda yapılan bu çalışmalar, gerçek dünyada maskelerin ağız ve burun üzerine tam oturmadığı, yarım takıldığı veya takılmadığı durumlarda, bulaşmayı ne kadar önlendiğine dair bir fikir vermiyor.

Üstelik, vaka sayıları ve hastaneye yatışlardaki seyri incelerken bile maske takmanın etkisini tespit etmek oldukça zor.

Zira maske zorunluluğunun olduğu durumlarda buna ek olarak sosyal mesafe gibi başka koruyucu düzenlemelerin de olması çok muhtemel.

Mesela maske takan kişilerin bulundukları kapalı ortamları camları açıp havalandırmak veya kalabalık ortamlara girmemek için diğer önlemlere daha sık başvuracağı da beklenir.

Dolayısıyla etkinin anlaşılması söz konusu olduğunda maske gibi tek bir önlemin ne kadar koruyucu olduğu anlaşılamıyor.

ABD'nin Kansas eyaletinde yapılan bir araştırma, eş zamanlı olarak başka kural ve önlem yürürlüğe sokulmamış bile olsa, maske takılmasını zorunlu kılan bölgelerin diğerlerine vakaları daha hızlı düşürüp azaltmayı ve ölümleri de yarı yarıya düşürmeyi başardıklarını ortaya koydu.

Ancak bu düşüş, özellikle okullar yeniden açıldığı dönemler gibi çalışmanın süresine dahil olan her dönemde devam etmedi. Maske takma zorunluluğunun olması, herkesin bu kuralaya riayet ettiği anlamına gelmiyor.

Bununla birlikte, ABD genelinde yapılan bir başka araştırma da, yasal düzenlemeden bağımsız olarak, nüfusun sağlık durumu, gelir düzeyi ve yaş gibi faktörlere göre ayarlanmış verilerin maske kullanımının düşük olduğu eyaletlerin en yüksek vaka sayılarına sahip yerler olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen veriler genel olarak maskelerin bulaşmayı azaltabileceğini gösteriyor. Ancak diğer önlemlerle karşılaştırıldığında bunun etkisinin ne kadar olduğunu söylemek kolay değil.

Altı farklı bilimsel çalışmanın sonuçlarına ilişkin bir incelemeye göre, maske takmak Covid'e yakalanma riskini yüzde 60 ve sağlık personelinde de yüzde 70 civarında azalttığı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte geçen hafta içerisinde İngiltere hükümeti için modelleme yapan bilim insanları, maskelerin vakalar üzerinde ne kadar etkili olduğunu tek başına ölçemediklerini söyledi.

Maske, takanı korur mu?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayımlanan bilimsel notta yer verilen bazı araştırmalar, maskelerin takan kişiyi, soludukları virüs miktarını azaltarak enfeksiyondan koruyabileceğini öne sürüyor.

Ancak maskeyi tek bir kişinin takması, bu kişiyi yeterince korumaz. Özellikle kalabalık ortamlarda bulunan kişilerde ne kadar maske kullanımı varsa bireysel koruyuculukta o kadar yüksek olur.

Bu, esas olarak havada ne kadar potansiyel virüsün yer aldığı ilgili bir durum.

Örneğin, bir tren vagonunda, yüzlerini örtmeyen beş enfekte kişi ve bir sağlıklı maskeli kişi varsa, bu durumda bir maske, beş kişinin virüsünü bloke etmek zorunda kalıyor.

Ancak, sağlıklı kişide maske yoksa ve virüs taşıyan beş kişi de varsa, o zaman bu partikülleri korumaya çalışan maske sayısı da daha fazla oluyor.

Koruyuculukla ilgili bir diğer etken de maskelerin kalitesi.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) görevli sağlık personeline koruyuculuğu daha yüksek maskeler tedarik edildi. Bu adımdan sonra, Covid-19 hastalarının olmadığı koğuşlarda görevli personele virüs bulaşma riski 47 kattan fazla düştü.

İnsanlar maske takmaya devam edecek mi?

İnsanların seçme özgürlüğü olduğunda maske takıp takmadığına ilişkin veriler ve bilimsel çalışmalar çok az.

İngiltere'de zorunlu hale getirildikten sonra maske takan kişi sayısı önemli ölçüde artmış olsa da bu zorunluluktan önce de takmaya başlayanlar vardı.

Ancak yapılan bir araştırma, her ne kadar durum ülkelere göre farklılık gösterse de, maskenin zorunluluk haline getirilmesinin maske takmayı her koşul altında artırmadığını ortaya koydu.

Maske takma zorunluluğunun kaldırılmasının etkileri neler olur?

Maske takma, sosyal mesafe gibi diğer önlemlerle aynı zamanda uygulanmaya başlandı ve farklı etkilerini ortadan kaldırmayı zorlaştırdı.

İnsanların evleri de dahil virüse yakalanma olasılığının en yüksek olduğu yerlerin büyük bir bölümü aslında, maske takmanın çok da kolay olduğu ortamlar değil.

Bar ve restoran gibi kalabalık yerlerde bile masada oturup yiyip içenlere maske takma muafiyeti getirildi.

Bugüne kadar görülen bir kişinin çok sayıda kişiye bulaştırdığı durumların büyük çoğunluğu, insanların sürekli maske takmasının daha az olası olduğu veya daha zor olduğu alanlarda gerçekleşti:

Aslında bu liste, en yüksek riskli yerler olarak da düşünebiliyor.

Bununla birlikte, maske takmanın başka alan ve mekanlarda bulaşmayı azaltmakta çok işe yaradığı düşünülüyor. Bu nedenle zorunluluğun kalkması, yüksek riskli olarak görülmeyen yerlerde de bulaşma oranının artmasıyla sonuçlanabilir.

Covid: Maske takma zorunluluğunun kalkmasının etkileri neler olabilir?
Covid: Maske takma zorunluluğunun kalkmasının etkileri neler olabilir?

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, England, Şarkı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Maske takma zorunluluğunun kalkmasının etkileri neler olabilir? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Annesinin boğazını kesen cani evladın yakalandığı sırada kullandığı ifadeler kan dondurdu 00:27 Annesinin boğazını kesen cani evladın yakalandığı sırada kullandığı ifadeler kan dondurdu Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar 00:10 Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı 23:20 PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi 22:12 Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü 21:34 Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü Utanç gecesi! Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu 20:41 Utanç gecesi! Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı 20:06 Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu 17:43 Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu

Son Dakika Haberleri
17:35 Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil bariyerlere saplandı: 2 ölü, 4 yaralı var
17:32 Yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu! Çiftlik sahibi, varını yoğunu kaybetti
17:26 Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız
17:15 Futbolseverlere 2 müjdesi vardı! Acun Ilıcalı, ilk bombayı patlattı
17:05 Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içti, canından oldu
17:02 Ciğerlerimiz yanıyor! Osmaniye'de orman yangını çıktı, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
16:52 Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'tan, Stanciu'yu transferine veto: Stanciu'yu, Galatasaray'a satmayacağız
16:29 Karşılaşma olaylı bitti! Boca Juniors'ın oyuncuları, ortalığı savaş alanına çevirdi
16:18 Fenerbahçe, Portekiz'in Haaland'ı olarak gösterilen Beto'yı gözüne kestirdi
15:49 PSV maçına saatler kala, Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video!
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı         
00:46
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
TV8'de kesilen yayın illegal bahis reklamlarından mı kaynaklı? O iddiaya jet yanıt geldi TV8'de kesilen yayın illegal bahis reklamlarından mı kaynaklı? O iddiaya jet yanıt geldi         
23:05
ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi         
21:37
Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti Kardeşini toprağa veren Alişan, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yazıyla yürekleri paramparça etti         
21:23
Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf: Zorlanıyorsanız kaçın diye talimat verdik Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf: Zorlanıyorsanız kaçın diye talimat verdik         
20:21
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi genç, dünden bu yana kayıp         
18:39
Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız Kılıçdaroğlu'nun Suriyeliler çıkışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Katillerin kucağına atmayız         
17:26
"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu         
16:41
Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi         
16:31
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu         
15:35
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı         
15:06
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde! Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde!         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 05:02:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: Maske takma zorunluluğunun kalkmasının etkileri neler olabilir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement