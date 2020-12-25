Covid: Meksika, Şili ve Kosta Rika'da kitlesel aşılama başladı - Son Dakika
BBC

Covid: Meksika, Şili ve Kosta Rika'da kitlesel aşılama başladı

25.12.2020 05:32
Covid: Meksika, Şili ve Kosta Rika'da kitlesel aşılama başladı, System.String[]

Güney Amerika ülkeleri Meksika, Şili ve Kosta Rika'da Perşembe günü kitlesel koronavirüs aşı programı başlatıldı.

Güney Amerika ülkeleri Meksika, Şili ve Kosta Rika'da Perşembe günü kitlesel koronavirüs aşı programı başlatıldı.

59 yaşındaki Meksikalı hemşire María Irene Ramirez, Güney Amerika kıtasında aşılanan ilk kişi oldu. Ramirez, başkent Mexico City'deki Ruben Leñero Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin başhemşiresi olarak görev yapıyor.

Meksika, Pfizer-BioNTech aşısından 30 milyon doz satın aldı ve aşıların ilk bölümü 3 bin doz halinde Çarşamba günü üretim yeri olan Belçika'dan ülkeye ulaştı.

Şili ve Kosta Rika'da da Pfizer-BioNTech aşısı uygulanıyor.

Bir diğer kıta ülkesi Arjantin ise Rusya'dan Sputnik V aşısını satın aldığını ve Perşembe günü itibarıyla 300 bin doz aşının başkent Buenos Aires'e ulaştığını duyurdu.





2021'in ilk çeyreğine kadar sağlık çalışanlarının aşılanması hedefleniyor

İlk aşı, Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador'un canlı yayımlanan konuşmasıyla birlikte vuruldu.

Hükümet, 2021'in ilk çeyreği tamamlanana kadar ülkedeki tüm sağlık çalışanları aşılamayı hedefliyor.

Ülke ABD, Brezilya ve Hindistan'ın ardından en fazla koronavirüsölüm sayılarına sahip.





Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Meksika'da 1,3 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve 120 binden fazla insan da koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti.

Şili'de 600 bine yakın tespit edilmiş koronavirüs vakası ve 16 bin 300'den fazla ölüm var.

Kosta Rika'da vaka sayısı 163 bini geçmiş durumda ve toplamda da 2 binden fazla insan koronavirüs sebebiyle öldü.

Kıtada en kötü tabloya sahip ülkelerden Arjantin'de de 1,6 milyon insanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam vefat sayısı ise 42 bin 300'ü geçti.

Covid: Meksika, Şili ve Kosta Rika'da kitlesel aşılama başladı
Covid: Meksika, Şili ve Kosta Rika'da kitlesel aşılama başladı
Covid: Meksika, Şili ve Kosta Rika'da kitlesel aşılama başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Münir Karaloğlu, Meksika, Şili, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Meksika, Şili ve Kosta Rika'da kitlesel aşılama başladı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı         
00:56
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz         
22:28
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 05:41:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: Meksika, Şili ve Kosta Rika'da kitlesel aşılama başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei