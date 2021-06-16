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Covid: Monoklonal atikor tedavisi bazı ağır Covid hastalarının hayatını kurtarabilir - Son Dakika
BBC

Covid: Monoklonal atikor tedavisi bazı ağır Covid hastalarının hayatını kurtarabilir

16.06.2021 12:33
Covid: Monoklonal atikor tedavisi bazı ağır Covid hastalarının hayatını kurtarabilir, System.String[]

İngiltere'de yapılan bir denemede, ağır Covid-19 hastalarına damardan uygulanan antikor tedavisinin hayat kurtarıcı olabileceği görüldü.

İngiltere'de yapılan bir denemede, ağır Covid-19 hastalarına damardan uygulanan antikor tedavisinin hayat kurtarabileceği tespit edildi.

Bu tedavi, koronavirüse yapışarak onu etkisiz hale getirme becerisi yüksek iki özel antikorun laboratuvarda çoğlatılarak yüksek dozda hastaya verilmesini içeriyor.

Denemelerdeki sonuçlara göre, antikor tedavisi, ağır Covid nedeniyle hastanede yatan her üç kişiden birine yardımcı olabilecek.

Uzmanlar, bu şekilde, tedavi gören 100 hastanın 6'sının hayatının kurtarılabileceğini belirtiyor.

Bir yıl önce, ucuz bir steroid olan deksametazonun da ağır Covid hastalarının tedavisine yardımcı olduğu belirlenmişti.

Deksametazon tedavisi ise koronavirüse karşı vücudun enflamasyon tepkisi vermesi nedeniyle ortaya çıkan komplikasyonları gidermek amacıyla bu tepkinin yatıştırılmasını amaçlıyor.

Monoklonal antikor tedavisi nedir?

Monoklonal antikor tedavisi adı verilen ilaç Amerikan ilaç şirketi Regeneron tarafından üretiliyor ve maliyeti 1000 ila 2000 sterlin (1400 - 2800 dolar) arasında değişiyor.

Koronavirüse karşı kendi vücudu antikor üretmemiş kişilere bu tedavi uygulanıyor.

İngiltere'de hastanede tedavi gören 1000 hasta üzerinde yapılan denemelerde, Covid nedeniyle ölüm riskinin, hastanede kalış süresinin (ortalama dört gün kadar) ve solunum cihazına bağlanma ihtimalinin azaldığı görüldü.

Monoklonal antikor tedavisi ile vücuda salınan antikorların virüse yapışarak hücreleri enfekte etmesi ve çoğalması engelleniyor.

Virüse yapışma becerisi yüksek olan antikorların belirleniyor. Tek bir antikor hücresinden klonlandıkları için monoklonal antikor ya da mAb deniyor.

'Ölüm riskini beşte bir oranında azaltıyor'

Denemelerden sorumlu Marin Landray, "İki antikor karışımının damar yoluyla hastalara verilmesi ölüm riskini beşte bir oranında azaltıyor" diyor.

Antikor tedavisi, enflamasyona karşı kullanılan deksametazon steroidi ile eşzamanlı kullanılıyor. Bu ucuz ilacın da Covid hastalarının ölüm riskini içte bir oranında azalttığı biliniyor.

Diğer sorumlu Peter Horby ise daha önceki başka denemelerde olumlu sonuç alınmadığı için antikor tedavisinin doğru bir yaklaşım olup olmadığı konusunda uzun süre belirsizlik olduğunu belirtiyor.

Örneğin, iyileşmiş Covid hastalarından alınan kandan elde edilen plazma tedavisi beklenen etkiyi göstermemişti.

Fakat bu son antikor denemesinde, virüse tutunma becerisi fazla olan iki özel antikor laboratuvarda çoğaltılarak büyük dozlar halinde hastalara verildi.

Horby, virüse karşı kendi vücudu antikor üretememiş ağır Covid-19 hastalarında bile ölüm oranının bu tedavi yoluyla azaltıldığını görmenin çok olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor.

Covid: Monoklonal atikor tedavisi bazı ağır Covid hastalarının hayatını kurtarabilir
Covid: Monoklonal atikor tedavisi bazı ağır Covid hastalarının hayatını kurtarabilir

Koronavirüs, England, Vefat, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Monoklonal atikor tedavisi bazı ağır Covid hastalarının hayatını kurtarabilir - Son Dakika Dünya

BBC

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