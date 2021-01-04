Covid: Polonya'da ünlü 18 kişiye vaktinden önce Covid-19 aşısı yapıldı, soruşturma açıldı - Son Dakika

Polonya'da 18 ünlü kişinin ve siyasetçinin, ilk aşamada koronavirüs aşısı olma hakkı olmadıkları halde, aşı oldukları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polonya'ya gönderilen 10 bin doz Pfizer/BioNTech aşısı 25 Aralık gecesi ülkeye ulaşmıştı. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına ve ailelerine veriliyor.

Ancak henüz tüm sağlık çalışanları aşılanmadan, aralarında eski başbakan Leszek Miller'ın ve ülke çapında çok popüler oyuncuların, şarkıcıların ve televizyon programı sunucularının da yer aldığı 18 kişilik bir grubun sıranın önüne geçerek aşı olduğu haberleri ülkede tepki çekti.

Bu kişilerin aşıları Varşova Tıp Üniversitesi'nde olduğu yazılan haberlerde, üniversitenin "Ellerinde 2020 sonuna kadar kullanılması gereken fazla doz aşı olduğuna" dair açıklamasına da yer verildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, aşıyı planlamaya aykırı olarak herkesten önce vurulduğu öne sürülen 18 kişinin "Aşılama kampanyasına destek vermek için 'aşı elçisi' olarak sıranın önüne geçtiği" de ifade edildi.

Skandal 30 Aralık'ta, hastanenin hasta listesinde yer alan eski başbakan Leszek Miller'ın sosyal medya hesabında aşı olduğuna dair hastaneden verilen belgeyi paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Ülkede iktidardaki Kanun ve Adalet Partisi'nden yerel yöneticilerinden bazılarının da sağlık çalışanlarının önüne geçerek aşı vurulduğu ortaya çıkmış; parti bir yerel yetkiliyi ihraç etmişti.

Polonya'da aşılama kampanyası 27 Aralık'ta başlamıştı. İlk aşamada sadece sağlık çalışanları aşılanıyor. Hükümet, hemen ardından da bu sağlık çalışanlarının ailelerine sıra geleceğini duyurmuştu. Ocak ayı sonuna kadar da yaşlıların, öğretmenlerin ve ordu birliklerinin aşılanması planlanıyor. Ardından 38 milyon nüfuslu ülkede herkes sırayla aşılanacak.

Hastane bugüne kadar 450 kişiyi aşıladığını, bunun 300'ünün kendi çalışanları; 132'sinin de aileleri ve hastaları arasındaki risk grubunda bulunan kişiler olduğunu açıkladı.

132 kişilik listedeki hastalar arasında başka bazı politikacılar da yer alıyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Kuralları ihlal etmenin meşru bir açıklaması olamaz. Bu gerçek bir skandal" dedi.

Hükümet Sözcüsü Piotr Muller de Pazartesi günü yaptığı açıklamada hükümet soruşturmasının başlatıldığını söyledi ve "Umarım tüm suçlular en kısa zaman cezalarını çeker" dedi.

Polonya hükümetinin aşlamadan sorumlu en üst düzey yetkilisi Michal Dworczyk de Pazartesi günü bir açıklama yaptı. Buna göre bugüne kadar ülkede 50 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Ülkede Mart sonuna kadar 2,9 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor.