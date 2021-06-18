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COVİD SONRASI KADINLAR 4 AY, ERKEKLER 5 AY HALSİZLİK VE NEFES DARLIĞI ÇEKİYOR - Son Dakika

COVİD SONRASI KADINLAR 4 AY, ERKEKLER 5 AY HALSİZLİK VE NEFES DARLIĞI ÇEKİYOR

18.06.2021 09:46

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde hekimlerin yaptığı araştırmada, kadınların Covid-19 sonrası 4 ay, erkeklerin ise en az 5 ay halsizlik ve nefes darlığı şikayetlerinin devam ettiği sonucuna varıldı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde hekimlerin yaptığı araştırmada, kadınların Covid-19 sonrası 4 ay, erkeklerin ise en az 5 ay halsizlik ve nefes darlığı şikayetlerinin devam ettiği sonucuna varıldı.

AÜ Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete ve Uzman Doktor Murat Duyan, hastaların Covid-19 ve sonrası devam eden şikayetleriyle ilgili yaptıkları araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. 6 ay süren araştırmada, Covid-19'u geçirenlerde, eforla gelen nefes darlığı ve halsizlik, yorgunluk belirtilerinin uzun sürdüğü saptandı.

ERKEN DÖNEMDE ATEŞ, ÖKSÜRÜK, YORGUNLUK

Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana birçok semptom ve komplikasyon bildirilmeye devam edildiğini ifade eden Uzm. Dr. Murat Duyan, erken dönemde görülen semptomların çoğu ateş, öksürük, yorgunluk ve nefes darlığı olmakla birlikte, bazı şikayetlerin uzun süre devam edebildiğini aktardı. Uzm. Dr. Duyan, "Covid-19 geçirmiş biri olarak, bazı şikayetlerimin hastalıktan sonra da uzun süre devam ettiğini fark ettim" dedi.

UZAYAN ŞİKAYETLERLE İLGİLİ BAŞVURULAR

Acil servislere Covid-19 geçirdikten sonra devam eden şikayetlerle ilgili başvuru sıklığına dikkati çeken Uzm. Dr. Duyan, "Aralıklarla çarpıntı, göğüs ağrısı, unutkanlık, efor kapasitesinde azalma, eklem-kas ağrıları, dikkat bozukluğu, baş ağrısı, uyku bozukluğu, psikolojik bozuklukların yanı sıra uzayan nefes darlığı, halsizlik-yorgunluk en göze çarpan şikayetlerdi. Akdeniz Üniversitesi Acil Servis Kliniği'ndeki hocalarımdan Prof. Dr. Yıldıray Çete danışmanlığıyla ekip arkadaşlarımdan Uzm. Dr. Ahmet Serbülent Savcıoğlu ve Uzm. Dr. İbrahim Ulaş Özturan ile birlikte acil servise Covid-19 sonrası uzayan şikayetlerle başvuran hastalarla ilgili bir ön çalışma tasarladık ve uluslararası dergide yayımlandı" diye konuştu.

HASTALIĞI ORTA VE AĞIR ŞİDDETTE GEÇİRENLER

Covid-19 sonrası uzayan şikayetlerin genelde hastalığı orta veya ağır şiddette geçirenlerde daha sık görülmesine rağmen hafif atlatanlarda da görülebildiğini kaydeden Uzm. Dr. Duyan, şöyle konuştu:

"Covid-19'un enfeksiyon sonrası döneminde 6 ay boyunca takip ettiğimiz hastalarımızda özellikle halsizlik ve eforla gelen nefes darlığının (özellikle merdiven çıkarken) 4-5 aya kadar devam ettiğini saptadık. Tüm potansiyel kalp, akciğer ve diğer organlarla ilgili herhangi bir bozukluk olmamasına karşın uzamış halsizlik ve eforla gelen nefes darlığı kadın hastamızda 4 ay, erkek hastamızda ise 5 ay sonra düzelmeye başlamasına rağmen halen hafif şekilde devam ediyor. Covid-19 hastalığından sonra uzayan şikayetler orta veya ağır atlatanlarda daha da uzun sürebilir. Buna bir örnek vermek gerekirse, 2002'deki Kanada SARS salgınından sonra bazı hastalarda 3 yıla kadar yorgunluk, kas güçsüzlüğü ve uyku bozuklukları gözlemlenmiş"

COVİD SONRASI KADINLAR 4 AY, ERKEKLER 5 AY HALSİZLİK VE NEFES DARLIĞI ÇEKİYOR
COVİD SONRASI KADINLAR 4 AY, ERKEKLER 5 AY HALSİZLİK VE NEFES DARLIĞI ÇEKİYOR
COVİD SONRASI KADINLAR 4 AY, ERKEKLER 5 AY HALSİZLİK VE NEFES DARLIĞI ÇEKİYOR
COVİD SONRASI KADINLAR 4 AY, ERKEKLER 5 AY HALSİZLİK VE NEFES DARLIĞI ÇEKİYOR

Akdeniz Üniversitesi, Yıldıray Çete, Koronavirüs, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel COVİD SONRASI KADINLAR 4 AY, ERKEKLER 5 AY HALSİZLİK VE NEFES DARLIĞI ÇEKİYOR - Son Dakika


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