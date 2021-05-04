Covid sürecinde boyun düzleşmesine dikkat - Son Dakika

Covid sürecinde boyun düzleşmesine dikkat

04.05.2021 09:27
Covid sürecinde boyun düzleşmesine dikkat, System.String[]

Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. Feride Ekimler Süslü, boyun düzleşmesi ve belirtileri hakkında bilgi verdi.

Pandeminin getirdiği sosyal izolasyon sürecinde evde hareketsizlik ve bilgisayar başında geçirilen uzun saatler nedeniyle pek çok kişide duruş bozukluğu ve bunun sonucunda da boyun düzleşmesi gibi omurga rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Boyun düzleşmesinin en sık görülen belirtisi boyun ağrısı olarak belirtiliyor. Ağrı, sırt ve omuza yayılabiliyor ve sonrasında bu tabloya baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Boyun düzleşmesi tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini önemli derecede etkiliyor.

Omurga C harfi gibi görünmeli

Sağlıklı bir vücutta; omurga kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan yapısında dört ayrı bölgede kavis gösterir. Bunlar boyun ve bel bölgesinde C harfi gibi, sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde ters C harfi gibi görüntü verir. Bu kavislerin normalden fazla olması ya da az olması çeşitli omurga rahatsızlıklarını ortaya çıkarır. Kemiklerdeki bu oluşan değişiklikler hem farklı omurgalara hem de etrafında var olan kas grubu ve bağlara fazladan yük bindirerek birçok semptomun oluşmasına sebep olur. Boyun düzleşmesi; omurgada normal olması gereken bu eğriliğin azalması ve C harfi gibi görüntünün kaybolup düz bir görüntünün oluşması ya da C harfi görüntünün açısının azalması demektir.

Boyun düzleşmesi şu belirtilerle kendini gösteriyor;

Boyun ağrısı,

Boyun hareketlerinde kısıtlılık,

Boyun kaslarında güçsüzlük baş ağrısı,

Sırt ağrısı,

Omuzlarda yük varmış hissi gibi ağırlık hissi ve ağrı,

Ense ağrısı,

Eğer sinir köklerine bası olursa kollarda ağrı ve elde uyuşma en sık görülen belirtilerdir.

Duruş bozukluğu en çok boynu etkiliyor

Boyun düzleşmesinin en sık nedeni kötü postür yani duruş bozukluğudur. Buna bağlı olarak omurgada olması gereken fizyolojik eğrilikler kaybolup boyun düzleşmesi ortaya çıkar. Ayrıca omurganın gelişimi sırasında skolyoz ya da kifoz gibi omurga bozukluklarına bağlı boyun düzleşmesi meydana gelebilir. Omurgayı oluşturan omurların anatomik gelişimi sırasında şekil bozuklukları olabilir ve buna bağlı da boyun düzleşmesi oluşabilir. Yaşlılık nedeniyle disklerde sıvı kaybına bağlı dejenerasyon ya da osteoporozun yol açtığı kemik çökmelerine bağlı kamburluğun artması boyunda düzleşmeye neden olabilir. Fiziksel travmaya maruz kalma sonrası ya da aşırı zorlanma sonrası boyun kemiklerin etrafını saran kas, bağ doku, ligaman ve fasianın hasar görmesi sonrası da boyun düzleşmesi gerçekleşebilir.

Duruş bozukluğuna neden olan etkenler şunlardır;

Günümüzde uzun süre bilgisayar ve telefon kullanımının artması

Ağır sırt çantası kullanımı

Çalışma hayatında ortamın ergonomik olmaması

Masa başı çalışmanın artması

Telefon kullanımının artması

Özellikle kızlarda ergenlik döneminde vücudu saklama isteği

Tedaviler yaşam kalitesini artırıyor

Boyun düzleşmesi tedavisinde yardımcı ortezler (boyunluk, korse) kullanılabilir. Boyun düzleşmesine neden olabilecek bilgisayar kullanımı, telefon kullanımı, iş ortamı,yastık seçimi gibi günlük hayatta yapılan hattalar için hasta bilgilendirilir.Tedavide ilk aşamada fiziksel tıp yöntemleri tercih edilir. Ağrısı olan hastalarda ağrı kesici ve gerekirse nonsteroid ilaç tedavisi, kas spazmı olan hastalarda kas gevşeticiler, gerekli görüldüğü durumda da topikal tedaviler kullanılabilir. Bunlar boyun düzleşmesini ortadan kaldırmaz fakat hastanın yaşam kalitesini artırmada etkili olur. Ayrıca kinezio bantlama, kuru iğneleme, ağrılı nokta enjeksiyonları ve nöral tedavi gibi yöntemler hastalarda kullanılabilir.

Cep Telefonu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Covid sürecinde boyun düzleşmesine dikkat - Son Dakika


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