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Covid vakalarının düştüğü ilde kene tehlikesi - Son Dakika

Covid vakalarının düştüğü ilde kene tehlikesi

28.05.2021 13:27

Covid vakalarının düştüğü ilde kene tehlikesi Son üç haftada 15 kişi KKKA hastalığına yakalandı, 1 kişide öldü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.

Covid vakalarının düştüğü ilde kene tehlikesi

Son üç haftada 15 kişi KKKA hastalığına yakalandı, 1 kişide öldü

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Demirci: "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, korona virüsten yüzde 5 daha tehlikeli"

"Üzerine kolan yağı, gaz yağı dökmek çok yanlış"

KASTAMONU - Kastamonu'da havaların ısınmasıyla birlikte korona virüsten yüzde 5 daha tehlikeli olan kene vakalarında ciddi artış yaşanmaya başladı. Son üç haftada 1 kişinin öldüğü 15 kişinin de tedavi altına olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Demirci, hastalığının bir tedavisinin olmadığını söyledi.

Türkiye genelinde korona virüs vakalarında son haftalarda düşüşler yaşanırken, havaların ısınmasıyla birlikte bu sefer kene vakalarında gözle görülür artışlar meydana geldi. Sağlık çalışanları bir yandan Kovid-19 ile mücadele verirken bir yandan da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadele etmeye çalışıyor. Bu kapsamda Kastamonu'da son 3 haftada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişinin de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Hastalığın ciddiyetine değinen Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Demirci, "3-4 senedir vaka sayıları çok fazla değildi ancak bu sene vaka sayılarını biraz yoğun yaşıyoruz. Mayıs ayının başından beri 15 civarında vakamız meydana geldi. Bunların bir kısmını hastanemizde yatırdık. Bir kısmını sevk ettik" dedi.

"Vücudumuzu açıkta bırakmayalım"

Kenelerin zararlı olup olmadığı ile ilgili hastalığın ilk başladığı yıllarda bir çalışma başlatıldığını dile getiren Dr. Neşe Demirci, "Keneler uzmanlar tarafından incelendi. Hastalar takip edildi. Hayvan kenesi zararsızdır diye bir şey söylemek mümkün değil. Hasta şikayet açısından kendisini takip etmeli. Şikayet olursa hastaneye başvuruyor. Şu an için vatandaşlara önerilen yöntem budur. Vatandaşlarımız keneden korunmak için mümkünse çayırlık ve çimenlik alanlara gitmesinler. Gitmek zorunda olan vatandaşlarımız ise biraz daha dikkat etsinler. Mümkün olduğu kadar açık renkli elbiseler giyelim. Vücudumuzu açıkta bırakmayalım. Çoraplarımızı pantolonun üzerine çekeceğiz. Böyle yerlere gittiğimiz zaman da döndükten sonra tüm vücudumuzu kontrol edeceğiz" diye konuştu.

"Üzerine kolan yağı, gaz yağı dökmek çok yanlış"

Kenelerin mümkün olduğunca vücuttan erken çıkarılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Demirci: "Ne kadar erken çıkarırsak vücudumuza virüs verme oranı o derece az oluyor. Yapmamız gereken korunaklı gitmek, döndüğümüzde de vücudumuzu kontrol etmek. Vatandaşlarımızın yaptığı en büyük yapılan yanlış sağlık kuruluşuna gideceğim diye zaman geçirmek. Bir de keneyi ezerek vücuttan çıkarmak. Üzerine kolan yağı, gaz yağı dökmek çok yanlış bir davranış. Biz bunların hiçbirini önermiyoruz. Yapılası gereken kene görüldüğü anda kendi imkanımızla çıkarabiliriz. Ama elimizle tutmak doğru değil. Ezmeden cımbızla çıkarmaya çalışalım. Mümkün olduğunca erken çıkarmak çok önemli. Bundan sonra da 10 gün boyunca ateş, halsizlik ve çeşitli şikayetler açısından takip etmek gerekiyor. Mutlaka hastaneye başvurmalıyız" şeklinde konuştu.

" Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin belirli bir tedavisi yok"

Dr. Neşe Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem korona virüs hem de kene ısırması ikisi de tehlikeli. Ölüm oranı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde biraz daha fazla olabiliyor. Oranı yüzde 4-5 diye hatırlıyorum. Kırım Kongo ağır seyrederse daha ölümcül olabiliyor. Tedavisi daha zor. Birebir olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin tedavisi yok. Semtomatik destek tedavisi dediğimiz tedaviyi veriyoruz hastalarımıza. Takip ediyoruz. Ama çok ağır seyreden vakalarda çok bir çaremiz yok maalesef"

Covid vakalarının düştüğü ilde kene tehlikesi
Covid vakalarının düştüğü ilde kene tehlikesi
Covid vakalarının düştüğü ilde kene tehlikesi
Covid vakalarının düştüğü ilde kene tehlikesi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu, Türkiye, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid vakalarının düştüğü ilde kene tehlikesi - Son Dakika


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