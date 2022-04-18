COVID Vakalarının Zirve Yaptığı Şanghay'da Yaşam - Son Dakika
Üye Girişi

COVID Vakalarının Zirve Yaptığı Şanghay'da Yaşam

18.04.2022 09:46

19 testi için uzun kuyruklar, boş sokaklar ve kapalı dükkanlar.

COVID-19 testi için uzun kuyruklar, boş sokaklar ve kapalı dükkanlar...

27 binden fazla Corona virüsü vakası tespit edilen finans merkezi Şanghay'da son günlerde kent sakinleri için tanıdık bir manzara.

Şanghay, virüsün 2019'un sonlarında ilk ortaya çıkmasından bu yana Çin'in en kötü COVID salgınıyla mücadele ediyor.

Kentin 25 milyon sakininin çoğu karantinada.

Ancak bu hafta bazı bölgelerde kısıtlamalar kısmen hafifletildi.

Kentte karantinaya rağmen vaka sayıları artmaya devam ediyor.

COVID Vakalarının Zirve Yaptığı Şanghay'da Yaşam

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Şanghay, Finans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel COVID Vakalarının Zirve Yaptığı Şanghay'da Yaşam - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
10:22 TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar
10:21 Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler
10:06 Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!
09:58 Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor
09:57 İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi
09:43 Çocuğunun sırtına ismini yazan anne konuştu: Ölmekten değil, çocuğumun sahipsiz kalmasından korktum
09:41 Rezidanstaki işkenceden dehşete düşüren ayrıntılar! Makasla iç çamaşırları kesilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 10:38:11. #1.12#
SON DAKİKA: COVID Vakalarının Zirve Yaptığı Şanghay'da Yaşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement