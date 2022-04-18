COVID Vakalarının Zirve Yaptığı Şanghay'da Yaşam - Son Dakika

COVID-19 testi için uzun kuyruklar, boş sokaklar ve kapalı dükkanlar...

27 binden fazla Corona virüsü vakası tespit edilen finans merkezi Şanghay'da son günlerde kent sakinleri için tanıdık bir manzara.

Şanghay, virüsün 2019'un sonlarında ilk ortaya çıkmasından bu yana Çin'in en kötü COVID salgınıyla mücadele ediyor.

Kentin 25 milyon sakininin çoğu karantinada.

Ancak bu hafta bazı bölgelerde kısıtlamalar kısmen hafifletildi.

Kentte karantinaya rağmen vaka sayıları artmaya devam ediyor.