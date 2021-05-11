Covid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı - Son Dakika
BBC

Covid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı

11.05.2021 16:59
Covid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçen yıl Hindistan'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantını artık küresel düzeyde kaygı yarattığını ve 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçen yıl Hindistan'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantını artık küresel düzeyde kaygı yarattığını ve 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı.

WHO, ilk araştırmaların, B.1.617 olarak adlandırılan mutasyonun diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığını gösterdiğini ve daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Örgütün "küresel sorun" kategorisine aldığı diğer üç varyant ise İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da yayılan mutasyonlar.

WHO koronavirüsün önemli farklılıklar içerebileceği düşünülen türlerini önce "ilgilenilecek varyant" sınıflamasına koyuyor. Yapılan incelemelerde, daha önceden belirlenmiş, daha bulaşıcı olma, daha şiddetli hastalığa yol açma, antikorlara ya da mevcut aşılara daha dayanıklı olma gibi kriterlerden en az birinin ortaya çıkması halinde mutasyon "küresel sorun" statüsüne alınıyor.

Mayıs ayında düzenlediği basın toplantısında bir WHO yetkilisi, varyantın antikorlara ve aşılara daha dayanıklı olabileceğine dair belirtilerden söz etmişti ama örgüt son açıklamasında, mevcut aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili olacağını söylüyor.

Hindistan'da yaşanan ve her gün binlerce insanın ölümüne yol açan, hastaneler ve krematoryumların yetersiz kalmasına yol açan büyük salgın dalgasının ne ölçüde bu virüsün özelliklerinden kaynaklandığı halen araştırılıyor.

Ülkede Pazartesi günü son 24 saatte 366 binden fazla yeni vaka tespit edildiği ve 3 bin 754 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu rakamlar salgının tepe noktasına göre bir gerileme gösteriyor ama uzmanlar gerçek rakamların resmi açıklamalardan çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Vakaların sayısındaki yükseklik ülkenin bir çok yerinde oksijen sıkıntısının devam edeceğini de gösteriyor.

Andra Pradeş eyaletinde yerel medya dün gece Tirupati kentinde 11 Covid-19 hastasının oksijen tedariki geciktiği için yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hindistan hükümeti yeni varyant ile ülkede yaşanan ikinci dalganın bağlantılı olduğuna dair kanıtlar olduğunu ama bunun henüz detaylı olarak anlaşılamadığını açıkladı

Ülkede birçok eyalette sokağa çıkma sınırlamaları uygulanıyor. Başbakan Narendra Modi üzerinde ülke çapında kapanma ilan etme baskısı giderek artıyor.

Hindistan aşı üreticisi olduğu halde ülkede aşılama programında da sıkıntılar yaşanıyor.

Yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu ülkede şu ana kadar sadece 35 milyon kişiye iki doz aşı yapılabildi.

Covid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Brezilya, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı - Son Dakika Dünya

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