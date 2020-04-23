Covid yoğun bakım çalışanları Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı'na hastaneden katıldı - Son Dakika

Covid yoğun bakım çalışanları Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı'na hastaneden katıldı

Covid yoğun bakım çalışanları Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı'na hastaneden katıldı Korona virüs yoğun bakım çalışanları İstiklal Marşını hastanede okudu Ankara Şehir Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal...

Covid yoğun bakım çalışanları Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı'na hastaneden katıldı Korona virüs yoğun bakım çalışanları İstiklal Marşını hastanede okudu ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı. Sağlık çalışanları İstiklal Marşının ardından asker selamı verdi. Ankara Şehir Hastanesi korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak verdi. Çalışanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Tüm Türkiye'de balkonlardan okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı. Açtıkları bayrakla İstiklal Marşını seslendiren çalışanlar marşın ardından asker selamı verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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