Covid: Yunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor - Son Dakika
BBC

Covid: Yunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor

05.04.2021 12:52
Covid: Yunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor, System.String[]

Ekonomisi ağırlıkla turizme dayalı Yunanistan bu yaz aşılarını ve testlerini yaptırmış turistlerin dönüşünü bekliyor ama salgının Avrupa'da yeniden yükselişe geçmesi yüzünden büyük bir belirsizlik var.

Avrupa'nın dört bir yanında insanlar yaz tatili yapmanın mümkün olup olmayacağını merak ediyor, tatil yapabilmeyi umuyor. Şu anda bir çok ülke yurt içi ve bilhassa yurt dışı seyahate sıkı sınırlamalar uyguluyor, ülkeye dönenlere test ve karantina zorunluluğu koyuyor.

Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağımlı olan Yunanistan ise aşılarını olmuş ya da kısa süre önce Covid testi negatif çıkmış yabancı ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Ama bir çok Avrupa ülkesinde günlük koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçerken, büyük bir belirsizlik var.

Nisan ayı normal olarak Atina limanındaki tekne sahipleri için turist sezonunun başlangıcıdır. Ama bu yıl salgın yüzünden her şey askıda.

Eugene Theodoridis ve ekibi Atina'dan Yunan adalarına yatlar ve katamaranlar kaldırıyor. Müşterilerinin çoğu İngiltere, ABD, Almanya ve Güney Afrika'dan.

"Kış boyunca tekneleri turistlerin gelişine göre hazırladık" diyor. "Sınırlar açıldığında hazır olacağız ve dünyanın her yerinden gelecek insanları misafir edebileceğiz" diye sürdürüyor.





Turizm Yunanistan için neden hayati önemde?

Yunanistan Mayıs ortasından itibaren sınırlarını açmayı umuyor fakat diğer ülkelerin vatandaşlarının seyahat etmesine izin verip vermeyeceği belli değil.

Eugene "Bu iş tamamen bize bağlı değil. Bir çok ülkenin, belli kurallar üzerinde anlaşma sağlayarak insanların seyahat etmesine imkan sağlaması lazım" diyor.

Şu anda Yunanistan'da turizm sektöründen ekmeğini kazananlar için herhangi bir planlama yapmak çok zor.

Koronavirüs vakaları İngiltere'de azalmış görünse de Avrupa'nın bir çok ülkesinde tırmanışta. Yunanistan'da da hala sıkı Covid önlemleri uygulanıyor. Atina'da restoranlar, barlar ve turistik eşya dükkanları hala kapalı.

Halkın tedirginliği ise giderek artıyor çünkü turizm Yunanistan ekonomisinin yaklaşık beşte biri demek.

Yunanistan, yaza kadar turizm sektöründe çalışan herkesi aşılamayı planlıyor ve yabancı ülkelere seyahat için "aşı pasaportu" uygulamasına geçilmesini en çok savunanlardan.

Kültür Bakanı Lina Mendoni, aşı sertifikalarının herkesin güvenli hissetmesi açısından çok önemli olduğunu, bu sayede insanların Yunanistan'ın arkeolojik zenginliklerini, müzelerini rahatça gezebileceğini söyledi.





Avrupa Birliği'nin bir planı var mı?

AB, insanların aşı, test ve antikor durumlarını gösteren ortak bir dijital seyahat belgesi önerisini tartışıyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bu öneriyi kuvvetle destekleyen liderler arasında.

Almanya'da yayımlanan Bild gazetesine "Aşılananlar tamamen seyahatte özgür olmalı. Ama aynı şekilde yakında koronavirüse yakalanmış ve bağışıklık kazanmış kişiler de. Ayrıca test olanlar ve negatif çıkanlar da serbest olmalı" dedi.

Yurt dışı seyahatler nasıl yapılabilir?

Şu anda seyahatte uygulanan test kuralları ve bunun maliyeti ülkeden ülkeye değişiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri hızlı antikor testlerini yeterli bulurken diğer bazıları daha hassas, ama daha uzun sürede neticelenen PCR testlerinde ısrar ediyor.

PCR testlerinin seyahatten en fazla 3 gün önce yapılmış olması gerekiyor. Bu da test merkezlerinden zamanında randevu almayı ve bir gün test sonucu beklemeyi gerektiriyor.

Ama bu çok stresli ve riskli bir süreç çünkü bazı laboratuvarlar test sonuçlarını söyledikleri zamanda vermeyebiliyor.

Eğer Pazartesi ya da Salı günleri seyahat ediyorsanız, üç gün önce yani Pazar günü açık laboratuvar bulmak sorun olabiliyor.

Bazı ülkeler şu anda dış seyahatlerden gelenlere karantina uygulamasını sürdürüyor. Avrupa hükümetleri bu önlemlerin zaman içerisinde yumuşatılmasını umuyor ama bu vaka sayılarının düşüşe geçmesine bağlı olacak.

Her şeye rağmen seyahat edenler

Bazı insanlar her şeye rağmen seyahat etmeyi sürdürüyor.

Binlerce Alman turist Paskalya tatilinden önce Almanya hükümetinin uyarılarına rağmen İspanya'nın Majorca adasına gitti.

Atina'da Akropol aylardır süren kapatmadan sonra henüz açıldı. Güneşli bir bahar günü normal olarak burasının turistlerle dolu olması gerekirdi. Ancak şu anda olsa olsa çoğu yerli turist bir kaç kişi görülüyor.

Partenon tapınağının yakınlarında gezinirken İtalya'nın Milano kentinden gelmiş olan Laura Ferat'a rastladım.

Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında Atina'da Klasik Yunanca okuyor.

Bu yaz seyahat edebileceğini düşünüyor.

"Seyahat etmek sadece benim değil hemen herkesin özlediği bir şey. Havaların ısınmasıyla durumun iyiye gitmesini umuyorum. Çok umutluyum" diyor.

Covid: Yunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor
Covid: Yunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor
Covid: Yunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor

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Son Dakika Dünya Covid: Yunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor - Son Dakika Dünya

BBC

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